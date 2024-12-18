18 Aralık'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
18 Aralık'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
Son dakika magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...👇
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İbrahim Selim’in YouTube programına katılan Hadise, "Hiç sevmiyorum" dediği meslektaşının Demet Akalın olduğu iddia edilmişti. Hadise, o isimle birlikte aynı şarkıya talip olduklarını açıklamış, ancak şarkıcının adını vermemekte ısrarcı olmuştu. O günden sonra ise bu konudaki spekülasyonlar bir türlü bitmek bilmedi. Emrah Karaduman, o ismin Aleyna Tilki olduğunu iddia ederken, Hadise bu iddiaları kısa sürede yalanladı. Hadise, Akalın'a yönelik çıkan haberlerle ilgili konuşmaktan kaçındı ve bu da bir nevi iddialarda doğruluk payı olabileceğini düşündürdü. Geçtiğimiz saatlerde ise Demet Akalın, Hadise ile kanlı bıçaklı olduğu bilinen Ebru Güneş’le birlikte bir paylaşım yaparak dikkatleri üzerine çekti.
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İbrahim Selim ile Bu Gece programına konuk olan ve neredeyse o gece ağzından dökülen her cümleyle gündeme oturan Hadise, günlerdir magazinin ana konusu biliyorsunuz! Sinan Akçıl göndermesi, hiç sevmediğini söylediği gizemli şarkıcı, meseleye Demet Akalın, Sinan Akçıl ve Emrah Karaduman'ın dahil oluşu derken birkaç gündür kendimizi inanılmaz bir kaos zinciri içinde bulmuş durumdayız! Bu sefer de yine aynı programdan başka bir kesitle karşınızdayız! İbrahim Selin'in programında "O mu Bu mu?" seyircinin en keyif aldığı kısımlardan biri malumunuz. Hadise de bir "O mu Bu Mu?" testinden geçiyor ve Rihanna ile Beyonce arasında seçim yapması istendiğinde cevabı Rihanna oluyor... Hadise'nin tarzı, kombinleri ve sahne şovları yıllardır "Beyonce taklidi" olarak anılıyor. E hal böyle olunca, Hadise'nin tepeden tırnağa Beyonce'yi taklit ettiğini düşünenler de seçiminin Rihanna'dan yana olduğunu görünce, bir de Hadise'nin havasını fark edince yerinde duramıyor tabii!
Geçtiğimiz gün @zuarchiv adlı sosyal medya hesabı yapay zekayı kullanmış ve gündeme düşmüştü. Ünlü isimlerin erkek versiyonlarını paylaşan hesap kısa sürede ilgi odağı oldu. Hazal Kaya, Meryem Uzerli ve Hande Erçel gibi isimler erkek olsalardı nasıl gözükürdü diye paylaşan isme Meryem Uzerli'den yorum gecikmemişti. Şimdi de Hazal Kaya erkek halini yorumsuz bırakmadı! Sezen Aksu'nun yapay zeka ile oluşturulmuş halini öven Hazal Kaya kendini gömdü...
Geçtiğimiz aylarda aşk yaşadığı iddia edilen güzel ve nahif oyuncumuz Esra Bilgiç ile ailenin DJ'i Faruk Sabancı, aşkı gizlememeye karar vermişti hatırlarsanız. En başından beri diğer Sabancı çiftlerinin aksine kameraları ne zaman görse gülücük saçan çiftimiz, birkaç saat önce de aşkı resmileştiren ilk Instagram post'unu ortama bıraktı! Gönderi, "ortak" olarak paylaşıldı ve yanak yanağa bir sevda pozu da dahildi üstelik! Sabancıların yat pozları meşhur ona şüphe yok, bunun çok benzeri ailenin kıymetli gelini Nazlı Sabancı'da da var. Fakat bir Sabancı gelininde eksik bu meşhur yat pozu! Buyurun, Sabancılar ve "ah keşke bizde de olsa" dedirten yatları arasındaki bağı bir inceleyelim.
Türk tiyatrosunun duayen ismi, on parmağında on marifet efsane sanatçı Haldun Dormen, geçtiğimiz günlerde 70. sanat yılını kutladı. 70. sanat yılı anısına bir de söyleşi kitabı çıkaran Haldun Dormen, gazeteci Uğur Ugan'ın sorularını yanıtlayarak kendi ağzından hem kişisel hayatına hem de tanıklık ettiği döneme dair birçok açıklamada bulundu. Dormen'in Bülent Ersoy ve Zeki Müren kıyası ise okucunun dikkatini çekti! Bülent Ersoy'u Zeki Müren'e göre daha cesur bulduğunu vurgulayan Haldun Dormen, çok konuşulacak bir karşılaştırma yaptı.
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Yılı kapatmadan üst üste magazin kaosları yaşıyoruz! Geçtiğimiz dakikalarda müzik dünyasından bir kaos daha ortama giriş yaptı. Redd grubu, konseri bittikten sonra sahneden indiğinde seyirciler tarafından Recep Tayyip Erdoğan sloganları atılmaya başladı. Seyircilerin ısrarı üzerine sahneye geri dönen Redd grubunun solisti Doğan Duru önce sloganı atan seyirciye cevap verdi, sonra da Manga'ya koca bir diss gönderdi! Buyurun, neler olmuş birlikte görelim.
Oyunculuğuyla gönülleri fetheden Kerem Alışık duruşuyla da magazin dünyasının gözde sanatçılarından biri. Gerek özel hayatı gerek kariyeriyle adından sıkça söz ettiren ünlü oyuncu geçtiğimiz akşam düzenlenen 'Akıldan Kalbe' filminin galasında boy gösterdi. Poz vermek için tek ayağının üzerinde zorlu bir uğraş veren Kerem Alışık'ın bu halleri dile düşmekten kurtulamadı.
Magazin dünyasının en gözde çiftilerinden olan Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer, oğulları Kurt Efe'nin eğitimi ve aşçılık dersleri için Türkiye'den taşınmaya karar almıştı. Farklı sektörlere de yönelen ünlü ikili geçtiğimiz akşam İstanbul gecelerinde görüntülendi. Takvim'den Doğan Savaş'ın haberine göre; kapıda gazetecilerin kapıda olduğunu öğrenen Tatlıtuğ, arkada da muhabirlerle karşılaşınca küplere bindi. Ünlü oyuncunun gergin anlar yaşayıp argo kelimeler kullandığı iddiası dikkat çekti.
Bir garip tavırları, enteresan çıkışları yüzünden sosyal medya kullanıcıları tarafından sıkça eleştirilen Murat Övüç paylaşımlarıyla olay yaratmaya devam ediyor. Pek çok kişinin "görgüsüz" bulduğu tavırlar sergileyen fenomenin hızını alamayıp Bülent Ersoy'a sataşmasını hatırlarsınız. Diva'yı ''Bülentinkiler (yüzükleri) sahte" diyerek kızdırmıştı. Attığı her adım ayrı bir tepki çeken Murat Övüç bu sefer de Bülent Ersoy'un ayaklarına kapanıp özür diledi. Fenomenin paylaşımı yine görenleri cringe komasına soktu.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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