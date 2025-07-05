17 Senelik Evlilikleri Geçen Sene Bitmişti: Okan Buruk Eski Eşi Nihan Akkuş ve Oğlu ile Tatile Çıktı!

Nihan Akkuş, modellik ve moda tasarımı alanında kariyer yaparken, Okan Buruk futbolculuk kariyerinin en parlak dönemlerinde Galatasaray’da forma giyiyordu. Ortak çevreler ve sosyal etkinlikler aracılığıyla tanışan ikili, kısa sürede yakınlaştı ve 2006 yılında nikah masasına oturdu.

Çift 2024 senesinde, sessiz sedasız yollarını ayırırken, 2009 doğumlu oğulları Ali Yiğit’in yaşamlarında her zaman öncelik olduğunu söylemişti. Boşanmanın ardından Nihan Akkuş ile zaman zaman bir araya gelerek, dostane ilişkilerini sürdürürlerken Buruk’un adı zaman zaman aşk iddialarına karışıyordu.

Son dönemde magazin gündeminden düşmeyen Okan Buruk, özellikle Hadise ile yaşadığı aşk iddialarıyla dikkat çekmiş, ikili birlikte anılsa da, bu konuda herhangi bir açıklama yapılmamıştı. Ardından eski model Güzide Duran ile adı anılan teknik direktör, bu kez de farklı söylentilerin odağında yer almıştı.