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17 Senelik Evlilikleri Geçen Sene Bitmişti: Okan Buruk Eski Eşi Nihan Akkuş ve Oğlu ile Tatile Çıktı!

17 Senelik Evlilikleri Geçen Sene Bitmişti: Okan Buruk Eski Eşi Nihan Akkuş ve Oğlu ile Tatile Çıktı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
05.07.2025 - 14:36

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, uzun yıllar süren evliliğini 2024’te sessiz sedasız sonlandırmıştı. 17 yıl birlikte olduğu eşi Nihan Akkuş ile yollarını ayıran Buruk, boşanmanın ardından eski eşiyle dostane ilişkisini koruyarak magazin manşetlerine yerleşti. Hürriyet'ten Deniz Boy'un haberine göre, ikili oğulları Ali Yiğit'le birlikte tatile çıktı!

Kaynak: https://www.hurriyet.com.tr/kelebek/h...
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Futbolculuk kariyerinde Türkiye’nin en büyük kulüplerinden Galatasaray’da yıldızlaşan Okan Buruk, şimdi teknik direktör olarak adından bahsettiriyor.

Futbolculuk kariyerinde Türkiye’nin en büyük kulüplerinden Galatasaray’da yıldızlaşan Okan Buruk, şimdi teknik direktör olarak adından bahsettiriyor.

Teknik direktörlük kariyeri, 2015 yılında Süper Lig ekiplerinden Medicana Sivasspor ile başlayan Okan Buruk, 2022 yılında Galatasaray’ın başına geçmesiyle adından bahsettirmeye başlamıştı. Buruk, ilk sezonunda takımını şampiyonluğa taşıyarak gönüllerde taht kurdu. 

Ünlü teknik direktör,  saha dışındaki samimi tavırlarıyla da magazin dünyasının gözdesi haline geldi.

Son yıllarda hem sahadaki başarıları hem de özel hayatıyla sık sık magazin gündeminde yer alan Okan Buruk, 17 yıllık evliliğini 2024 Şubat ayında sonlandırmıştı.

Son yıllarda hem sahadaki başarıları hem de özel hayatıyla sık sık magazin gündeminde yer alan Okan Buruk, 17 yıllık evliliğini 2024 Şubat ayında sonlandırmıştı.

Nihan Akkuş, modellik ve moda tasarımı alanında kariyer yaparken, Okan Buruk futbolculuk kariyerinin en parlak dönemlerinde Galatasaray’da forma giyiyordu. Ortak çevreler ve sosyal etkinlikler aracılığıyla tanışan ikili, kısa sürede yakınlaştı ve 2006 yılında nikah masasına oturdu.

Çift 2024 senesinde, sessiz sedasız yollarını ayırırken, 2009 doğumlu oğulları Ali Yiğit’in yaşamlarında her zaman öncelik olduğunu söylemişti. Boşanmanın ardından Nihan Akkuş ile zaman zaman bir araya gelerek, dostane ilişkilerini sürdürürlerken Buruk’un adı zaman zaman aşk iddialarına karışıyordu.

Son dönemde magazin gündeminden düşmeyen Okan Buruk, özellikle Hadise ile yaşadığı aşk iddialarıyla dikkat çekmiş, ikili birlikte anılsa da, bu konuda herhangi bir açıklama yapılmamıştı. Ardından eski model Güzide Duran ile adı anılan teknik direktör, bu kez de farklı söylentilerin odağında yer almıştı.

Fakat Güzide Duran'ın gönlünü kime kaptırdığı geçtiğimiz günlerde ortaya çıkmıştı:

Hürriyet'ten Deniz Boy'un haberine göre, sezon boyunca farklı isimlerle anılan Okan Buruk geçen sene boşandığı eski eşi ile birlikte tatile çıktı!

Hürriyet'ten Deniz Boy'un haberine göre, sezon boyunca farklı isimlerle anılan Okan Buruk geçen sene boşandığı eski eşi ile birlikte tatile çıktı!

Galatasaray’ın karizmatik teknik direktörü Okan Buruk, 17 yıllık evliliğini geçtiğimiz yıl noktalasa da, eski eşi Nihan Akkuş ile dostane ilişkilerini sürdürmeye devam ediyor. Çeşme’de birlikte tatil yaparken objektiflere yakalanan çift, oğlu Ali Yiğit’le birlikte keyifli anlar yaşadı. 

Okan Buruk denizde  oğluyla voleybol oynayıp enerjisini atarken, Nihan Akkuş da güneşin tadını çıkardı.Bu görüntüler ikilinin yeniden barıştığı iddialarını da tekrardan gündeme getirdi.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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