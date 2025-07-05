17 Senelik Evlilikleri Geçen Sene Bitmişti: Okan Buruk Eski Eşi Nihan Akkuş ve Oğlu ile Tatile Çıktı!
Kaynak: https://www.hurriyet.com.tr/kelebek/h...
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, uzun yıllar süren evliliğini 2024’te sessiz sedasız sonlandırmıştı. 17 yıl birlikte olduğu eşi Nihan Akkuş ile yollarını ayıran Buruk, boşanmanın ardından eski eşiyle dostane ilişkisini koruyarak magazin manşetlerine yerleşti. Hürriyet'ten Deniz Boy'un haberine göre, ikili oğulları Ali Yiğit'le birlikte tatile çıktı!
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Futbolculuk kariyerinde Türkiye’nin en büyük kulüplerinden Galatasaray’da yıldızlaşan Okan Buruk, şimdi teknik direktör olarak adından bahsettiriyor.
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Son yıllarda hem sahadaki başarıları hem de özel hayatıyla sık sık magazin gündeminde yer alan Okan Buruk, 17 yıllık evliliğini 2024 Şubat ayında sonlandırmıştı.
Hürriyet'ten Deniz Boy'un haberine göre, sezon boyunca farklı isimlerle anılan Okan Buruk geçen sene boşandığı eski eşi ile birlikte tatile çıktı!
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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