article/comments
article/share
Haberler
Finans
Neden Sadece Altına Odaklanmamalıyız? Portföy Çeşitlendirmesinde Gümüşün Sağladığı Faydalar

etiket Neden Sadece Altına Odaklanmamalıyız? Portföy Çeşitlendirmesinde Gümüşün Sağladığı Faydalar

Ceren Özer
Ceren Özer - Onedio Üyesi
26.03.2026 - 12:01

Hepimiz biliyoruz; büyüklerimizden kalma o altın sevdası içimizde bir yerde hep duruyor. Düğünde takılan çeyrekten, 'kenarda dursun' diye alınan grama kadar altın bizim milli sporumuz. Ama kabul edelim, yatırım dünyası artık sadece kuyumcu vitrininden ibaret değil!

Akıllı yatırımcıların neden yavaş yavaş gümüşe kaydığını, gümüşün sadece takı değil aslında geleceğin teknolojisi olduğunu duyunca şaşıracaksınız.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Gümüşün düşük birim fiyatı her bütçeden yatırımcıya kapı açar.

Gümüşün düşük birim fiyatı her bütçeden yatırımcıya kapı açar.

Altın fiyatlarının geldiği seviyeler bazen küçük yatırımcıyı korkutabilir veya 'bir tam altın alacak param yok' dedirtebilir. Gümüş ise çok daha düşük birim fiyatıyla, cebindeki en küçük miktarla bile yatırım yapma şansı tanır. Bu durum, yatırımcıya kademeli alım (maliyet düşürme) stratejisini uygulama şansı verir.

Endüstriyel kullanım gümüşün değerini reel ekonomiye bağlar.

Endüstriyel kullanım gümüşün değerini reel ekonomiye bağlar.

Altın genellikle merkez bankalarının kasalarında veya takı kutularında beklerken, gümüş fabrikalarda 'çalışır.' Elektrikli araçlardan güneş panellerine, yarı iletkenlerden tıp teknolojilerine kadar binlerce alanda gümüş vazgeçilmezdir. Bu da şu demek: Sadece finansal krizlerde değil, teknoloji ve sanayi büyüdüğünde de gümüşün değeri artar.

Küçük piyasa hacmi sayesinde yükseliş dönemlerinde altını geride bırakır.

Küçük piyasa hacmi sayesinde yükseliş dönemlerinde altını geride bırakır.

Gümüş piyasası, altın piyasasına göre çok daha küçüktür. Bu 'sığlık,' piyasaya taze para girdiğinde gümüş fiyatlarının altından çok daha agresif ve hızlı yükselmesine neden olur.

Altın/Gümüş rasyosunu takip etmek size bedava kazanç kapısı açar.

Altın/Gümüş rasyosunu takip etmek size bedava kazanç kapısı açar.

Yatırım dünyasında 'Rasyo' denilen bir oran vardır; yani 1 ons altınla kaç ons gümüş alınabileceği. Tarihsel olarak bu oran gümüş lehine çok yükseldiğinde (örneğin 80-90 seviyeleri), gümüşün altına göre çok ucuz kaldığı anlaşılır. Akıllı yatırımcılar bu dönemde altından gümüşe geçer, oran normale döndüğünde ise gümüşlerini satıp çok daha fazla altın sahibi olurlar.

Yeşil enerji devrimi gümüşe olan talebi her geçen gün artırıyor.

Yeşil enerji devrimi gümüşe olan talebi her geçen gün artırıyor.

Dünya artık fosil yakıtlardan kaçıyor ve güneş enerjisi bu dönüşümün kalbi. Bir güneş panelinin içinde hatırı sayılır miktarda gümüş pasta kullanılır ve şu an için gümüşün yerini doldurabilecek kadar iletken başka bir metal yok. 'Yeşil Ekonomi' büyüdükçe, devletlerin ve dev şirketlerin gümüşe olan ihtiyacı katlanarak artacak.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Dijitalleşen dünya ve 5G teknolojisi gümüşe muhtaç.

Dijitalleşen dünya ve 5G teknolojisi gümüşe muhtaç.

Gümüş, dünyadaki en iyi elektrik iletkenidir. Bu özelliği onu 5G baz istasyonlarından akıllı telefonlara, bilgisayar çiplerinden uydu sistemlerine kadar her türlü dijital altyapının merkezine koyar. Önümüzdeki on yılda dijitalleşme ve yapay zeka devrimi hızlandıkça, bu cihazların içindeki görünmez kahraman olan gümüşe olan talep durdurulamaz bir noktaya gelebilir.

Psikolojik ve stratejik çeşitlilik yatırımcı disiplini sağlar.

Psikolojik ve stratejik çeşitlilik yatırımcı disiplini sağlar.

Tek bir varlığa yatırım yapmak (sadece altın veya sadece hisse senedi), o varlık düştüğünde yatırımcıda panik yaratabilir. Ancak gümüş gibi farklı dinamikleri olan bir varlığı portföye eklemek, psikolojik dayanıklılığı artırır. Gümüşün endüstriyel hareketliliği ile altının finansal korumasını birleştirdiğinde, piyasa dalgalanmalarına karşı çok daha huzurlu bir uyku çekebilirsin.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Ceren Özer
Ceren Özer
Onedio Üyesi
Mimarlık Bölümü mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren üretim, tasarım ve dijital iletişim gibi konularla iç içeydim. Bu süreçte kültür-sanat ve mimarlık tarihi odaklı blog içeriklerine ve sosyal medya projelerine ilgi duymaya başladım. 2024 yılından beri Onedio için çeşitli kategorilerde liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın