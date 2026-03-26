Bu Listeden Random Bir Şarkı Seç ve Ruh Halini Belirlesin

etiket Bu Listeden Random Bir Şarkı Seç ve Ruh Halini Belirlesin

Aslı Uysal
Aslı Uysal - Onedio Üyesi
26.03.2026 - 12:01

Ruh halini anlayamıyorsan yapman gereken tek şey bir şarkı açmak! İçinde birikenleri, enerjini ya da yorgunluğunu bırak şarkılar anlatsın... 1'den 10'a kadar bir sayı seç ve çıkan şarkı gününü belirlesin. ✨

1. Olivia Rodrigo - good 4 u

Eğer bu şarkıyı seçtiysen, dışarıdan 'iyiyim ya' deyip içinde depremler olan bir anındasın demektir. Bugün herkese laf sokma potansiyelin var ve dürüst olmak gerekirse kimse sana bulaşmasa iyi olur...

2. Nicky Youre, dazy - Sunroof

Küçük şeylerden mutlusun, sebepsiz gülümsüyorsun ve içinden “bugün güzel geçecek” demek geliyorsa bu şarkı tam o modluk! İnsana huzur veren bir şarkı...

3. Billie Eilish, Khalid - lovely

Modunu dibe çekmek ve depresyona sürüklenmek isteyenler için bu şarkıdan daha iyi bir seçim olamaz...  Kalabalıkta bile yalnız hissetme hali gibi...

4. Harry Styles - As It Was

Hem nostaljik hem de insana kabullenmiş hissettiren şarkılardan biri de Harry'den geliyor. Bugünlerde kalbinle mantığın arasında gidip geliyorsun gibi.

5. Doja Cat - Paint The Town Red

Bunu seçtiysen özgüven tavan. Kim ne derse desin umursamıyorsun. Bugün dünyanın en cool insanı sen olabilirsin!

6. Lewis Capaldi - Someone You Loved

Bunu seçtiysen kalbin biraz kırık. Özlediğin biri var ya da hayatında bir boşluk hissediyorsun. Şarkının yoğun duygusallığı da işin içine girince kendini çıkmazda gibi hissedebilirsin...

7. JVKE - golden hour

Bunu seçtiysen romantik mod açık. Şarkıyla birlikte kendini film sahnesinde gibi hissedeceksin!

8. TONES AND I - DANCE MONKEY

İçinde kıpırtı hissediyorsan sebebi belli, bu şarkıyı duymuş olmalısın! Bugün biraz dağınık, biraz eğlenceli, biraz da “canım ne isterse yaparım” modundasın.

9. MUNA - Silk Chiffon

İçinde tatlı bir rahatlık hissi varsa ve sanki uzun zamandır beklediğin 'oh be' hissine kavuşmuş gibi hissediyorsan bu şarkı tam senin moduna göre!  Kafanı yoran şeyler arka koltuğa geçmiş.

10. Foxygen - "Shuggie"

Bunu seçtiysen kafan biraz dağınık ama keyfin yerinde. Bugün bu şarkı ile hayatını tamamen gelişine yaşıyorsun!

Aslı Uysal
Aslı Uysal
Onedio Üyesi
Sakarya Üniversitesi Sosyoloji mezunuyum. Lise yıllarından beri yazmaya duyduğum derin merakın sonunda 2023 yılında yolum Onedio ile kesişti. Şu anda aktif olarak İçerik Editörlüğü yapıyorum. İçeriklerimde en önem verdiğim şey insanların yüzünde bir parça gülümse bırakmak. Çünkü iyi bir yazının yalnızca bilgi vermekle kalmayıp, aynı zamanda bir his de bırakması gerektiğine inanıyorum. Yazarken benim keyif aldığım kadar, sizlerin de okurken aynı keyfi hissetmesi en büyük mutluluğum.
