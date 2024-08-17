17 Ağustos Cumartesi Akşamı Kaçırdığın Haberler
17 Ağustos Cumartesi Akşamı Kaçırdığın Haberler
Dün akşam gözden kaçırdığınız ya da tüm detayları ile yeniden okuyup 'ne olmuştu ya' diyeceğiniz haberleri sizler için derledik.
İşte 17 Ağustos Cumartesi akşamının gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikleri...
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Göztepe - Fenerbahçe maçına damga vuran Ali Koç’a saldırı olayının başrolündeki isim sarı kırmızılı kulübün yöneticisi ‘Trabzonlu’ Fatih Özkan olduğu, Özkan hakkında geçen yıl büyük olaylar çıkan Göztepe - Altay maçından sonra kasten öldürmeye teşebbüs suçuna yardımdan ceza istendiği ortaya çıktı.
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MasterChef Türkiye'de eleme heyecanı hız kesmeden devam ediyor. 17 Ağustos Cumartesi akşamı yayınlanan programda haftanın 7. eleme adayı belli oldu. Peki MasterChef Türkiye'de 7. eleme adayı kim? Hangi yarışmacı potaya girdi? Detaylar içerikte!
Bodrum'da tatilin keyfini çıkaran Afra Saraçoğlu'nun mutsuzluğu yüzünden akan pozları 'ayrılık yaramadı galiba' dedirtti.
Fenerbahçe’nin deplasmanda Kayserispor ile berabere kalarak ilk puan kaybını yaşamasının ardından Galatasaray’ın yıldızı Mauro Icardi yine rahat durmadı, Fenerbahçeli taraftarları kızdırdı.
Ünlü otomotiv sitesi iSeeCars, 2024 yılının 'En Uzun Ömürlü Arabalar' araştırmasını yayınladı. Araştırma modern arabaların daha uzun ömürlü olduğunu gösteriyor. Zira iSeeCars, uzun ömürlü araba tanımını 200.000 milden 250.000 mile yükseltti. Peki, en uzun ömürlü araba modelleri hangileri? En uzun ömürlü markalar hangileri?
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Rusya’nın doğusundaki Kamçatka bölgesi açıklarında 7.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı.
Fenerbahçe 2-0 öne geçtiği maçta üstünlüğünü koruyamadı. Ali Koç'un sahaya girdiği ve olayların yaşandığı maçta Göztepe puanı son dakikada kurtardı.
Çakal İşine Bak Kardeşim:Bir Gelin Kendi Düğününde Mikrofonu Eline Alıp Ceza'nın Yerli Plaka Şarkısını Söyledi
Göztepe - Fenerbahçe maçı esnasında Ali Koç, Fenerbahçe deplasman tribününe gitmek için sahaya girdi. Göztepe taraftarının büyük tepkisi ile karşılaşan Koç'a tribünden yabancı maddelerin atıldığı görüldü.
Milli takımın genç ve başarılı ismi Kenan Yıldız, Juventus'ta da yerini sağlamlaştırmaya devam ediyor.
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