Göztepe Yöneticisi Fatih Özkan! Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’a Saldıran Kişinin Kim Olduğu Ortaya Çıktı
Göztepe Yöneticisi Fatih Özkan! Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’a Saldıran Kişinin Kim Olduğu Ortaya Çıktı
Göztepe - Fenerbahçe maçına damga vuran Ali Koç’a saldırı olayının başrolündeki isim sarı kırmızılı kulübün yöneticisi ‘Trabzonlu’ Fatih Özkan olduğu, Özkan hakkında geçen yıl büyük olaylar çıkan Göztepe - Altay maçından sonra kasten öldürmeye teşebbüs suçuna yardımdan ceza istendiği ortaya çıktı.
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Fenerbahçe, Süper Lig’in ikinci haftasında deplasmanda Göztepe ile 2-2 berabere kaldı.
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Maç öncesinde Fenerbahçe taraftarlarının stada alınmaması ile başlayan gerginlik sarı lacivertli kulübün başkanı Ali Koç’un saha içine girmesiyle devam etti.
Deplasman tribününe gittikten sonra soyunma odasına giden Ali Koç sahanın içinden geçti.
Bu sırada arkasından gelen bir kişi Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’a vurarak Koç’u yere düşürdü.
Yaşanan olaylar sonrasında Ali Koç’a saldıran kişi gözaltına alındı, ve bu kişinin kim olduğu ortaya çıktı.
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Ali Koç’a saldıran kişinin Göztepe yöneticisi Fatih Özkan olduğu ortaya çıktı.
Trabzonlu olan Özkan’ın 2016 yılında sosyal medyada paylaştıkları da olay oldu.
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kişinin akreditasyon kartı var, saha görevlisi, sahaya giren yoneticinin ise akreditasyonu yok ve hak mahrumiyeti var, sahayi birak stadyumda isi yok. gorev... Devamını Gör
Futbol hukuku öyle işlemez. Akreditasyon kartı olması güvenlik görevlisi olduğu anlamına gelmiyor. Ali Koç'un saha içinde olması 1x yanlışsa, o şahsın sahaya... Devamını Gör
İkisi de birbirini yesinler, ete para vermesinler. Ali Koç sanki babasının çiftliği gibi yasak olmasına rağmen stada iniyor. Maç oynanırken senin sahada ne i... Devamını Gör
İlk defa saldırgan bir trabzonlu görüyorum