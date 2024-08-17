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Sahada, Saha Dışında, Stat Dışında Olaylı Geçen Maçta Kazanan Çıkmadı: Göztepe 2-2 Fenerbahçe

Sahada, Saha Dışında, Stat Dışında Olaylı Geçen Maçta Kazanan Çıkmadı: Göztepe 2-2 Fenerbahçe

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Onedio Üyesi
18.08.2024 - 00:00

Fenerbahçe 2-0 öne geçtiği maçta üstünlüğünü koruyamadı. Ali Koç'un sahaya girdiği ve olayların yaşandığı maçta Göztepe puanı son dakikada kurtardı.

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Gürsel Aksel Stadı'ndaki maçta Fenerbahçe 45+3 ve 45+7'de Dzeko ve En-Nesyri ile attığı gollerle devreyi 2-0 önde kapattı.

Gürsel Aksel Stadı'ndaki maçta Fenerbahçe 45+3 ve 45+7'de Dzeko ve En-Nesyri ile attığı gollerle devreyi 2-0 önde kapattı.

Göztepe 68'te ve 90+5'te bulduğu iki golle eşitliği yakaladı. Maçta Fenerbahçe'nin son dakikalardaki baskısı sonuç vermedi ve maç bu sonuçla bitti.

Göztepe 68'te ve 90+5'te bulduğu iki golle eşitliği yakaladı. Maçta Fenerbahçe'nin son dakikalardaki baskısı sonuç vermedi ve maç bu sonuçla bitti.

Maça damgasını vuran olay ise Ali Koç'un Fenerbahçe deplasman tribününe gitmesi ve dönüşünde uğradığı saldırıydı. Ali Koç'un yere düştüğü saldırıda başına bir su şişesi isabet etti.

Maça damgasını vuran olay ise Ali Koç'un Fenerbahçe deplasman tribününe gitmesi ve dönüşünde uğradığı saldırıydı. Ali Koç'un yere düştüğü saldırıda başına bir su şişesi isabet etti.

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Cindirella Man

Başladılar çirkeflige 😠

Beyza

Ali Koç yapacağın işi...

Kronos

Hakem de kurtaramadı.. Şimdi bu puan kaybının üstünü örtmek için taraftarlarımızı içeri almadılar türküsü söylerler...