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Ali Koç Sahaya Girdi, Yabancı Madde İsabet Etmesi Sonucu Yere Düştü

Ali Koç Sahaya Girdi, Yabancı Madde İsabet Etmesi Sonucu Yere Düştü

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Onedio Üyesi
17.08.2024 - 23:11

Göztepe - Fenerbahçe maçı esnasında Ali Koç, Fenerbahçe deplasman tribününe gitmek için sahaya girdi. Göztepe taraftarının büyük tepkisi ile karşılaşan Koç'a tribünden yabancı maddelerin atıldığı görüldü.

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Atılan yabancı maddeler sonucunda Ali Koç'un düştüğü görüldü.

Ali Koç'a saldırı anı:

Fenerbahçeli taraftarların uzun süre stada girememesi ve kötü muameleye maruz kalması sebebiyle Ali Koç'un yanlarına gitmek istediği iddia edildi. Tribünden o anlar bu şekilde yansıdı:

Ali Koç'un deplasman tribününe gelerek Fenerbahçeli taraftarlarla görüşmeye çalıştığı anlar:

Stadyuma girerken Fenerbahçe taraftarının büyük zorluklar yaşadığı ve ilk yarı boyunca stada giremediği görülüyor. Fenalaşan taraftarlar uzun süre ambulans bekledi.

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Ali Koç'un deplasman tribününe tek başına gitmeye çalıştığı görülüyor.

Olayların ardından soyunma odasına giden Ali Koç'un protokol tribününde yerine döndüğü görüldü.

Ali Koç'a saldıran kişinin akreditasyon kartı olduğu görülürken, Göztepe yöneticisi olduğu iddia edildi:

Ali Koç'un arkadan itilerek düşmesine neden olan hamle:

Ali Koç'un arkadan itilerek düşmesine neden olan hamle:

Fenerbahçe TV'de ekran karardı:

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Ali Koç'a saldırdıktan sonra gözaltına alınan Fatih Özkan'ın daha önce olaylı Göztepe - Altay maçında da adının geçtiği öğrenildi. Savcının Özkan'a "kasten öldürmeye teşebbüs suçuna yardım'dan cezalandırılma" talep ettiği öğrenildi.

Ali Koç'a saldırdıktan sonra gözaltına alınan Fatih Özkan'ın daha önce olaylı Göztepe - Altay maçında da adının geçtiği öğrenildi. Savcının Özkan'a "kasten öldürmeye teşebbüs suçuna yardım'dan cezalandırılma" talep ettiği öğrenildi.
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