Ali Koç Sahaya Girdi, Yabancı Madde İsabet Etmesi Sonucu Yere Düştü
Ali Koç Sahaya Girdi, Yabancı Madde İsabet Etmesi Sonucu Yere Düştü
Göztepe - Fenerbahçe maçı esnasında Ali Koç, Fenerbahçe deplasman tribününe gitmek için sahaya girdi. Göztepe taraftarının büyük tepkisi ile karşılaşan Koç'a tribünden yabancı maddelerin atıldığı görüldü.
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Ali Koç'un arkadan itilerek düşmesine neden olan hamle:
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Ali Koç'a saldırdıktan sonra gözaltına alınan Fatih Özkan'ın daha önce olaylı Göztepe - Altay maçında da adının geçtiği öğrenildi. Savcının Özkan'a "kasten öldürmeye teşebbüs suçuna yardım'dan cezalandırılma" talep ettiği öğrenildi.
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