Juventus Açıkladı: Kenan Yıldız Artık 10 Numara
Juventus Açıkladı: Kenan Yıldız Artık 10 Numara
Milli takımın genç ve başarılı ismi Kenan Yıldız, Juventus'ta da yerini sağlamlaştırmaya devam ediyor.
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Almanya'da yetişen ve alt yaş kategorilerinde uzun yıllar Bayern forması giyen Kenan Yıldız, 2023 yılında Juventus'a transfer olmuştu.
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Euro 2024'teki performansıyla futbol severlerin ilgisini; yakışıklı ve sempatik tavırlarıyla da genç kızların ilgisini çeken Kenan Yıldız, belki de yazı bol editli video ile geçiren sayılı isimlerden oldu.
Juventus'taki rolü ve geleceği merak konusu olan Kenan Yıldız için İtalyan ekibi nihai kararını verdi. Sözleşme uzatma kararı veren Juventus, genç oyuncunun sözleşmesini 2029'a kadar uzattı.
Sözleşmenin yanı sıra Kenan'a bir de sembolik bir harekette bulunuldu. Juventus, efsane oyuncusu Del Piero'nun numarasını Kenan'a vererek genç oyuncuya ne kadar güvendiğini gösterdi.
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