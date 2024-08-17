Görüş Bildir
Haberler
Spor
Futbol
Juventus Açıkladı: Kenan Yıldız Artık 10 Numara

Juventus Açıkladı: Kenan Yıldız Artık 10 Numara

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Onedio Üyesi
17.08.2024 - 22:53

Milli takımın genç ve başarılı ismi Kenan Yıldız, Juventus'ta da yerini sağlamlaştırmaya devam ediyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Almanya'da yetişen ve alt yaş kategorilerinde uzun yıllar Bayern forması giyen Kenan Yıldız, 2023 yılında Juventus'a transfer olmuştu.

Almanya'da yetişen ve alt yaş kategorilerinde uzun yıllar Bayern forması giyen Kenan Yıldız, 2023 yılında Juventus'a transfer olmuştu.

Euro 2024'teki performansıyla futbol severlerin ilgisini; yakışıklı ve sempatik tavırlarıyla da genç kızların ilgisini çeken Kenan Yıldız, belki de yazı bol editli video ile geçiren sayılı isimlerden oldu.

Euro 2024'teki performansıyla futbol severlerin ilgisini; yakışıklı ve sempatik tavırlarıyla da genç kızların ilgisini çeken Kenan Yıldız, belki de yazı bol editli video ile geçiren sayılı isimlerden oldu.

Juventus'taki rolü ve geleceği merak konusu olan Kenan Yıldız için İtalyan ekibi nihai kararını verdi. Sözleşme uzatma kararı veren Juventus, genç oyuncunun sözleşmesini 2029'a kadar uzattı.

Juventus'taki rolü ve geleceği merak konusu olan Kenan Yıldız için İtalyan ekibi nihai kararını verdi. Sözleşme uzatma kararı veren Juventus, genç oyuncunun sözleşmesini 2029'a kadar uzattı.

Sözleşmenin yanı sıra Kenan'a bir de sembolik bir harekette bulunuldu. Juventus, efsane oyuncusu Del Piero'nun numarasını Kenan'a vererek genç oyuncuya ne kadar güvendiğini gösterdi.

Sözleşmenin yanı sıra Kenan'a bir de sembolik bir harekette bulunuldu. Juventus, efsane oyuncusu Del Piero'nun numarasını Kenan'a vererek genç oyuncuya ne kadar güvendiğini gösterdi.

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
19
3
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın