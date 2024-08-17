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Arsenal - Wolverhampton Maçında Jesus Saha Ortasında Taciz Edildi

Arsenal - Wolverhampton Maçında Jesus Saha Ortasında Taciz Edildi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Onedio Üyesi
17.08.2024 - 22:03

Bugün Premier Lig'de oynanan Arsenal Wolverhampton maçı ilginç bir pozisyona sahne oldu. Maçta Kai Havertz'in boynunu sıkarak tepki çeken Mosquera, bu hareketi unutturacak daha büyük bir işe imza attı.

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Yerson Mosquera'nın damga vurduğu maçta Jesus'la yaşadığı pozisyon kısa sürede tüm dünyada en çok izlenen videolar arasına girdi.

Yerson Mosquera'nın damga vurduğu maçta Jesus'la yaşadığı pozisyon kısa sürede tüm dünyada en çok izlenen videolar arasına girdi.

İşte o pozisyon:

Bu pozisyonun ardından Jesus'un büyük tepkisi sonucunda kendini yerde bulan Mosquera kart görmezken, hareketi sebebiyle Jesus sarı kart gördü. Pozisyonun taciz olduğu konusunda hemfikir olan sosyal medya kullancıları ise ilginç yorumlara imza attı:

Bu pozisyonun ardından Jesus'un büyük tepkisi sonucunda kendini yerde bulan Mosquera kart görmezken, hareketi sebebiyle Jesus sarı kart gördü. Pozisyonun taciz olduğu konusunda hemfikir olan sosyal medya kullancıları ise ilginç yorumlara imza attı:
twitter.com
twitter.com
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twitter.com
twitter.com

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