U20 Kadın Milli Voleybol Takımımız Avrupa Şampiyonu Oldu
U20 Kadın Milli Voleybol Takımımız Avrupa Şampiyonu Oldu
Başarılarıyla gurur duyduğumuz Filenin Sultanları'nın ardından bir güzel haber de U20 Kadın Milli Voleybol Takımımızdan geldi.
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Bulgaristan’da düzenlenen U20 Avrupa Voleybol Şampiyonası'na büyük umutlarla giden takımımız turnuvadan tarihi bir başarı ile dönüyor.
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Avrupa Şampiyonası’nda oynadığı 8 maçın tamamını kazanarak finale çıkan takımımızın rakibi İtalya oldu. İtalya ile büyük bir çekişmeye sahne olan maçta heyecan ve tempo bir an olsun düşmedi.
Bulgaristan'da Hristo Botev Salonu'nda oynan final maçında İtalya'yı 3-2 yenen U20 Kadın Milli Voleybol Takımımız 9 maçını da kazanarak namağlup şampiyon oldu. Set skorları, 22-25, 25-16, 25-19, 17-25, 15-11 şeklinde oldu.
Final karşılaşmasının ardından yapılan törende ilk olarak turnuvanın rüya takımı ödülleri sahiplerini buldu. Milli takımımızdan Beren Yeşilırmak ‘En İyi Pasör Çaprazı’ ve ‘En Değerli Oyuncu (MVP)’, Dilay Özdemir ‘En İyi Pasör’ ödülü aldı.
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