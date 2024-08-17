Mauro Icardi Yine Rahat Durmadı, Kayseri’de Puan Kaybeden Fenerbahçelileri Kızdırdı
Mauro Icardi Yine Rahat Durmadı, Kayseri’de Puan Kaybeden Fenerbahçelileri Kızdırdı
Fenerbahçe’nin deplasmanda Kayserispor ile berabere kalarak ilk puan kaybını yaşamasının ardından Galatasaray’ın yıldızı Mauro Icardi yine rahat durmadı, Fenerbahçeli taraftarları kızdırdı.
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Fenerbahçe, Süper Lig’in 2. Haftasında deplasmanda Kayserispor ile 2-2 berabere kaldı.
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Kaybedilen 2 puan sonrasında sarı lacivertli taraftarları kızdıran bir paylaşın Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi’den geldi.
Arjantinli yıldız, Fenerbahçe maçının ardından ‘iyi geceler aslanlar’ paylaşımı yaptı.
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