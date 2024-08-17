MasterChef Türkiye'de Eleme Potasına Giren 7. Yarışmacı Belli Oldu!

MasterChef Türkiye'de eleme heyecanı hız kesmeden devam ediyor. 17 Ağustos Cumartesi akşamı yayınlanan programda haftanın 7. eleme adayı belli oldu. Peki MasterChef Türkiye'de 7. eleme adayı kim? Hangi yarışmacı potaya girdi? Detaylar içerikte!