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MasterChef Türkiye'de Eleme Potasına Giren 7. Yarışmacı Belli Oldu!

MasterChef Türkiye'de Eleme Potasına Giren 7. Yarışmacı Belli Oldu!

MasterChef Türkiye
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio İçerik Editörü
18.08.2024 - 00:12

MasterChef Türkiye'de eleme heyecanı hız kesmeden devam ediyor. 17 Ağustos Cumartesi akşamı yayınlanan programda haftanın 7. eleme adayı belli oldu. Peki MasterChef Türkiye'de 7. eleme adayı kim? Hangi yarışmacı potaya girdi? Detaylar içerikte!

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TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye programında bu hafta da eleme heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Kırmızı ve mavi takımın yarışmacıları eleme potasına girmemek için kıyasıya bir mücadele veriyor.

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye programında bu hafta da eleme heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Kırmızı ve mavi takımın yarışmacıları eleme potasına girmemek için kıyasıya bir mücadele veriyor.

Hafta içi yapılan yarışlarda sırasıyla Kerem, Kaan, Deniz, Emre, Ezgi ve Zeynep eleme adayı olmuştu. 17 Ağustos 2024 Cumartesi günü MasterChef Türkiye'de yarışmacılar haftanın 7. ve son eleme adayı olmamak için yarıştılar.

Hafta içi yapılan yarışlarda sırasıyla Kerem, Kaan, Deniz, Emre, Ezgi ve Zeynep eleme adayı olmuştu. 17 Ağustos 2024 Cumartesi günü MasterChef Türkiye'de yarışmacılar haftanın 7. ve son eleme adayı olmamak için yarıştılar.

Yarışmanın ilk etabında Danilo, Somer ve Mehmet Şef yarışmacılardan Fransız usulü kiş yapmalarını istedi.

Yarışmanın ilk etabında Danilo, Somer ve Mehmet Şef yarışmacılardan Fransız usulü kiş yapmalarını istedi.

Şeflerin değerlendirmesinin ardından ikinci etapta yarışmacılar incir ile yaratıcı bir tabak çıkarmak için ellerinden geleni yaptılar.

Şeflerin değerlendirmesinin ardından ikinci etapta yarışmacılar incir ile yaratıcı bir tabak çıkarmak için ellerinden geleni yaptılar.

İncir etabının sonunda Semih, Ümmühan ve Hakan'ın tabağı son üçe kaldı. Ardından şefler bu üç yarışmacı arasındaki en başarılı tabağın Semih'e ait olduğunu açıkladı. Gecenin en başarısız tabağını yaptığı için eleme potasına giren 7. isim ise Ümmühan oldu.

İncir etabının sonunda Semih, Ümmühan ve Hakan'ın tabağı son üçe kaldı. Ardından şefler bu üç yarışmacı arasındaki en başarılı tabağın Semih'e ait olduğunu açıkladı. Gecenin en başarısız tabağını yaptığı için eleme potasına giren 7. isim ise Ümmühan oldu.

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