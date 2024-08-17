17 Ağustos'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
17 Ağustos'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
'Son dakika magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...👇
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Bodrum'da tatilin keyfini çıkaran Afra Saraçoğlu'nun mutsuzluğu yüzünden akan pozları "ayrılık yaramadı galiba" dedirtti.
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Instagram hesabından hayatını kaybeden usta oyuncu Aydemir Akbaş'ı anan Armağan Çağlayan, bir takipçisinin Akbaş için yaptığı "Allah'sız" yorumuna sert çıkıştı!
Geçtiğimiz aylarda Kızılcık Şerbeti'nin ünlü oyuncusu Müjde Uzman, hayattan yakındığı paylaşımlar yapmış ve mecalinin kalmadığını söylemişti. Ünlü oyuncunun bu açıklamasından sonra ise "tükenmişlik sendromuna" yakalandığına dair haberler hızla yayılmıştı. Geçtiğimiz saatlerde bir paylaşım yapan Uzman, takipçisinin "tükenmişlik" hatırlatmasına sert çıkıştı.
Geçtiğimiz günlerde Nazlı ve Hacı Sabancı çiftinin biricik kızı Arzu Alara, 1 yaşına girdi. Ünlü çiftten şık ama sade doğum günü pozu da nihayet geldi.
Yaptırdığı estetiklerle sık sık gündeme gelen Seda Sayan, son paylaşımında shop yapmayı fazla abartınca ünlü sanatçıyı görenler tanıyamadı!
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Geçtiğimiz haftalarda Ajda Pekkan, konser devam ederken protokolde oturan kişilerin kalkıp gitmesine sinirlenmişti. Ünlü şarkıcı Nükhet Duru'dan Pekkan'a tam destek geldi!
Şafak Sezer'den Kolpaçino serisinde yıllarca beraber rol aldığı Aydemir Akbaş'a duygusal veda.
Boşanmalarıyla gündeme gelen fakat sürekli birbirlerine yönelik hamlede bulunan Icardi ve Wanda Nara iklisi yine ve yeniden şoke eden bir hamleyle konuşuldu. Sahneye çıkan Wanda Nara'nın herkesin içinde başka bir erkeği dudağından öpmesi gündeme oturdu.
Oda Tv'nin haberine göre, İstanbul Sarıyer’de bir villanın bahçesinde bulunan müştemilatta çıkan yangın, hızla yayılarak villanın diğer bölümlerine sıçradı. Evin ünlü oyuncu Aras bulut İynemli'ye ait olduğu öğrenildi.
Geçirdiği operasyon sonucu kilo veren Akalın'ın tarzı da bir o kadar değişti bildiğiniz gibi. Şarkıcı Gülşen'le benzer bir sahne kostümü tercih eden Akalın'ı Modacı Barbaros Şansal fena eleştirdi!
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