16 Mayıs Cuma Türkiye Gündeminde Neler Vardı?
Türkiye gündemi her daim hareketli, dinamik ve değişken. Her an yeni bir haberle, yeni bir gelişmeyle karşı karşıya kalıyoruz. Durum böyle olunca da gündemi takip edip ‘eskimeden’ kalabilmek zorlaşıyor.
Biz de sizler için mutlaka okumanız gereken içerikleri tek yerde topladık.
İşte gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikler...
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Hakimlik aylık tutukluluk incelemesini yaptı. 23 Mart'tan bu yana cezaevine bulunan Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğuna devam kararı verildi.
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Ünlü isimlerin sahte görüntülerini oluşturarak vurgun yapan çete çökertildi. Çetenin 500 milyon dolarlık vurgun yaptığı ortaya çıktı.
Tarım Kredi Kooperatifleri isim değişikliğine gidiyor. Genç tüketicilere daha fazla ulaşmak isteyen market zinciri kararını açıkladı.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten gündem olan fotoğrafa açıklama geldi.
Gazeteci İsmail Saymaz'ın ev hapsi kaldırıldı.
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Süleymancılara yönelik operasyon başlatıldı. 4 kişi gözaltına alındı.
Müge Anlı'da günlerdir işlenen Mehmet Çetin olayına dair yeni gelişme yaşandı.
Yaza geri sayım başlarken pahalılığı ile nam salan Bodrum ünlüleri ikiye böldü.
Son olarak babasını darbettiği için tutuklanan ve ardından serbest bırakılan Sansar Salvo tedavi görmeye başladı.
Futbolcu Mert Hakan Yandaş, taburcu oldu. Fenerbahçeli futbolcudan açıklama geldi.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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