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16 Mayıs Cuma Türkiye Gündeminde Neler Vardı?

16 Mayıs Cuma Türkiye Gündeminde Neler Vardı?

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
16.05.2025 - 20:08

Türkiye gündemi her daim hareketli, dinamik ve değişken. Her an yeni bir haberle, yeni bir gelişmeyle karşı karşıya kalıyoruz. Durum böyle olunca da gündemi takip edip ‘eskimeden’ kalabilmek zorlaşıyor.

Biz de sizler için mutlaka okumanız gereken içerikleri tek yerde topladık.

İşte gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikler...

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Hakimlik aylık tutukluluk incelemesini yaptı. 23 Mart'tan bu yana cezaevine bulunan Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğuna devam kararı verildi.

Hakimlik aylık tutukluluk incelemesini yaptı. 23 Mart'tan bu yana cezaevine bulunan Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğuna devam kararı verildi.

23 Mart’ta tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Murat Ongun ve diğer isimlerin aylık tutukluluk incelemesi gerçekleştirildi. Hakimlik İmamoğlu ve diğer isimlerin tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

Ünlü isimlerin sahte görüntülerini oluşturarak vurgun yapan çete çökertildi. Çetenin 500 milyon dolarlık vurgun yaptığı ortaya çıktı.

Ünlü isimlerin sahte görüntülerini oluşturarak vurgun yapan çete çökertildi. Çetenin 500 milyon dolarlık vurgun yaptığı ortaya çıktı.

Selçuk Bayraktar ve Güler Sabancı'nın yapay zeka teknolojisiyle sahte videolarını üreten dolandırıcılık çetesi çökertildi. İstanbul merkezli 28 ilde düzenlenen operasyonda 72 şüpheli yakalandı. Çetenin 500 milyon dolarlık vurgun yaptığı belirlenirken elde edilen paraların Kamboçya merkezli kripto para borsasına aktarıldığı ortaya çıktı.

Tarım Kredi Kooperatifleri isim değişikliğine gidiyor. Genç tüketicilere daha fazla ulaşmak isteyen market zinciri kararını açıkladı.

Tarım Kredi Kooperatifleri isim değişikliğine gidiyor. Genç tüketicilere daha fazla ulaşmak isteyen market zinciri kararını açıkladı.

Türkiye'nin dev market zinciri olan Tarım Kredi Kooperatif'ten yeni bir karar geldi. Gençlerin ilgisini çekmek ve akıllara kazınmak için ismini değiştirmeye karar verdi. Yeni açılacak mağazalarında 'KOOP' ismini kullanacak. 'Genç tüketicilerle buluşmak ve alışkanlık yaratmak istiyoruz. Bu nedenle ürün ve hizmet çeşitliliğimizi gençlerin taleplerine göre şekillendiriyoruz. Biz Türkiye’nin yüzde 100 çiftçi marketiyiz. Halkımız doğallığa değer veriyor. Tüketici üreticiden doğrudan aldığı ürüne güveniyor. Bu yüzden kooperatif bilinci bizim için çok önemli.'

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten gündem olan fotoğrafa açıklama geldi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten gündem olan fotoğrafa açıklama geldi.

Ulaştırma Bakanlığı’ndan yaklaşık 10 milyar liralık ihaleler aldığı iddia edilen Selman Reşitoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile bir fotoğrafını Instagram hesabından paylaşmıştı. Gazeteci Bahadır Özgür söz konusu fotoğrafı “İhale Kralı Şimşek’in ortağı çıktı” başlığıyla halktv.com.tr’de yayımlanan yazısında ele almıştı. Söz konusu iddialara Bakan Şimşek’ten bir açıklama geldi.

Gazeteci İsmail Saymaz'ın ev hapsi kaldırıldı.

Gazeteci İsmail Saymaz'ın ev hapsi kaldırıldı.

Gezi Parkı soruşturmasında gözaltına alınan İsmail Saymaz, ev hapsi şartıyla serbest kalmıştı. Olaya ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. İsmail Saymaz'ın, ev hapsi 56. gününde kaldırıldı.

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Süleymancılara yönelik operasyon başlatıldı. 4 kişi gözaltına alındı.

Süleymancılara yönelik operasyon başlatıldı. 4 kişi gözaltına alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Süleymancılara operasyon sinyali vermesi sonrası hareketli anlar yaşandı. Ankara’da Süleymancılar cemaati mensubu dört isim gözaltına alındı. Aydınlık’tan Kaan Arslan'ın haberine göre, gözaltına alınan isimler arasında yargı içindeki üst düzey bir bürokratın da olduğunu öğrenildi.

Müge Anlı'da günlerdir işlenen Mehmet Çetin olayına dair yeni gelişme yaşandı.

Müge Anlı'da günlerdir işlenen Mehmet Çetin olayına dair yeni gelişme yaşandı.

Müge Anlı'da günlerdir araştırılan Mehmet Çetin davasında bir başka olay daha açığa çıktı. Aynı olayda ismi geçen Hüseyin isimli şahsın 7 yaşındaki çocuğun ölümünde şüpheli olarak anıldığı ortaya çıktı. Savcılık konu ile ilgili harekete geçti. Müge Anlı bugünkü yayında soruşturma başlatılacağını duyurdu.

Yaza geri sayım başlarken pahalılığı ile nam salan Bodrum ünlüleri ikiye böldü.

Yaza geri sayım başlarken pahalılığı ile nam salan Bodrum ünlüleri ikiye böldü.

Bodrum’un güzelliği dillere destan ama fiyatlar cep yakıyor! Lahmacunun 2 bin TL'yi geçtiği, denize girmenin bile fatura çıkardığı bu tatil cenneti yine tartışma konusu. Ünlüler arasında da bu konudaki fikir ayrılıkları büyüyor. Son olarak Demet Şener’in “Parası olmayan gitmesin” açıklaması olay oldu. Aylin Coşkun ise sert çıktı: “Bodrum da bu ülkenin toprağı, ne demek gitmesin!”

Son olarak babasını darbettiği için tutuklanan ve ardından serbest bırakılan Sansar Salvo tedavi görmeye başladı.

Son olarak babasını darbettiği için tutuklanan ve ardından serbest bırakılan Sansar Salvo tedavi görmeye başladı.

Vesayetini alan babası Gazi Arslan’ı evinde darbettiği gerekçesiyle tutuklanan 'Sansar Salvo' lakaplı ünlü rapçi Ekincan Arslan, ilk duruşmada tahliye edilmişti. Arslan'ın annesinden ilk açıklama geldi. Anne Arzu Girgin, oğlu Ekincan Arslan'ın hastaneye yatıldığını açıkladı.

Futbolcu Mert Hakan Yandaş, taburcu oldu. Fenerbahçeli futbolcudan açıklama geldi.

Futbolcu Mert Hakan Yandaş, taburcu oldu. Fenerbahçeli futbolcudan açıklama geldi.

Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş, geçirdiği nadir bir enfeksiyon nedeniyle 20 günü aşkın süredir tedavi gördüğü hastaneden taburcu oldu. Tedavisine önümüzdeki 15 gün boyunca Samandıra Tesisleri ve evinde, özel doktor kontrolünde devam edilecek. Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Yandaş, 'Bu zorluğun üstesinden gelerek, beni bugüne getiren mücadeleye inanmaya devam edeceğim. Sahalara döneceğim günü sabırsızlıkla bekliyorum' ifadelerini kullandı. Fenerbahçe, oyuncunun 1 Temmuz'da başlayacak yeni sezon hazırlıklarına takımla birlikte katılmasını planlıyor.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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