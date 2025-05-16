Demet Şener'in "Parası Olmayan Bodrum'a Gitmesin" Sözlerine Aylin Coşkun Ateş Püskürdü
Bodrum’un güzelliği dillere destan ama fiyatlar cep yakıyor! Lahmacunun 2 bin TL'yi geçtiği, denize girmenin bile fatura çıkardığı bu tatil cenneti yine tartışma konusu. Ünlüler arasında da bu konudaki fikir ayrılıkları büyüyor. Son olarak Demet Şener’in “Parası olmayan gitmesin” açıklaması olay oldu. Aylin Coşkun ise sert çıktı: “Bodrum da bu ülkenin toprağı, ne demek gitmesin!”
İşte ünlüler dünyasında Bodrum fiyatları polemiği…
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Türkiye’nin gözbebeği, Ege’nin incisi Bodrum…
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Bu kez top Demet Şener’de.
Bu sözlere ilk tepki, şarkıcı Aylin Coşkun’dan geldi.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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