Demet Şener'in "Parası Olmayan Bodrum'a Gitmesin" Sözlerine Aylin Coşkun Ateş Püskürdü

Samimiyetiyle bilinen Coşkun, “Demet’i çok severim, arkadaşımdır ama ‘Parası olmayan gelmesin’ ne demek? Orası da benim memleketimin bir parçası. Ben Bodrum’dan nefret ederim bu arada. Kuşadası’cıyım. Bodrum’da her yer para: beach’e gideceğim para, denize gireceğim para, su içeceğim para! Bu kadar da değil ya, ne münasebet yani. Bana göre yanlış. Kaldırsınlar şu beach’leri” diyerek adeta ateş püskürdü.

Yaz sezonu daha başlamadan ünlüler arasında bu tarz çıkışlar, Bodrum’un tartışmalı fiyat politikalarının yeniden gündeme geleceğinin sinyallerini verdi. Görünen o ki bu yaz da Ege kıyılarında sadece güneş değil, polemikler de yakacak!