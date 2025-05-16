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Demet Şener'in "Parası Olmayan Bodrum'a Gitmesin" Sözlerine Aylin Coşkun Ateş Püskürdü

Demet Şener'in "Parası Olmayan Bodrum'a Gitmesin" Sözlerine Aylin Coşkun Ateş Püskürdü

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
16.05.2025 - 13:19

Bodrum’un güzelliği dillere destan ama fiyatlar cep yakıyor! Lahmacunun 2 bin TL'yi geçtiği, denize girmenin bile fatura çıkardığı bu tatil cenneti yine tartışma konusu. Ünlüler arasında da bu konudaki fikir ayrılıkları büyüyor. Son olarak Demet Şener’in “Parası olmayan gitmesin” açıklaması olay oldu. Aylin Coşkun ise sert çıktı: “Bodrum da bu ülkenin toprağı, ne demek gitmesin!” 

İşte ünlüler dünyasında Bodrum fiyatları polemiği…

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Türkiye’nin gözbebeği, Ege’nin incisi Bodrum…

Türkiye’nin gözbebeği, Ege’nin incisi Bodrum…

Ama son yıllarda güzelliği kadar astronomik fiyatlarıyla da konuşuluyor. Deniz kenarında bir lahmacun 2200 TL’yi bulabiliyor, su içmek bile neredeyse lüks sayılıyor. Öyle ki geçtiğimiz haftalarda Seray Sever de bu konuyla ilgili çıkış yapmış, “Bize gelin, bedava yemek hazırlarım. Altın mı koyuyorlar kıyma yerine?” diyerek fiyatlara isyan etmişti. 

Aynı şekilde Esra Erol da Bodrum’daki fahiş fiyatlar nedeniyle arkadaşlarıyla mekâna gitmek yerine evde toplandıklarını açıklamıştı.

Detaylarını daha önceki haberimizde paylaşmıştık:

Bu kez top Demet Şener’de.

Bu kez top Demet Şener’de.

Güzelliğiyle olduğu kadar açıklamalarıyla da sık sık gündeme gelen Şener’e Bodrum’daki beach fiyatları soruldu. 

Şener, “Ben genelde sahil kenarında otelde kalmayı tercih ettiğim için özellikle beach’e bir fiyat vermiyorum. Ama yapacak bir şey yok. Gidip o zaman Didim’de tatil yapacağız. İstemeyen gitmesin. Veremeyecek olan gitmesin.” şeklindeki sözleriyle adeta tartışmanın fitilini ateşledi.

Bu sözlere ilk tepki, şarkıcı Aylin Coşkun’dan geldi.

Bu sözlere ilk tepki, şarkıcı Aylin Coşkun’dan geldi.

Samimiyetiyle bilinen Coşkun, “Demet’i çok severim, arkadaşımdır ama ‘Parası olmayan gelmesin’ ne demek? Orası da benim memleketimin bir parçası. Ben Bodrum’dan nefret ederim bu arada. Kuşadası’cıyım. Bodrum’da her yer para: beach’e gideceğim para, denize gireceğim para, su içeceğim para! Bu kadar da değil ya, ne münasebet yani. Bana göre yanlış. Kaldırsınlar şu beach’leri” diyerek adeta ateş püskürdü.

Yaz sezonu daha başlamadan ünlüler arasında bu tarz çıkışlar, Bodrum’un tartışmalı fiyat politikalarının yeniden gündeme geleceğinin sinyallerini verdi. Görünen o ki bu yaz da Ege kıyılarında sadece güneş değil, polemikler de yakacak!

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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