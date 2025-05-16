Daha Önce 10 Kilo Vermişti: Zara, Aldığı Kilolarla Eleştirilince Sıkı Diyete Başladığını Açıkladı!
Geçirdiği estetik operasyonlarla ve sosyal medyada kullandığı filtrelerle adeta bambaşka bir görünüme kavuşan türkücü Zara, son zamanlarda aldığı kilolarla da dikkat çekiyor. Gerçek sahne görüntülerinin yayılmasıyla hayranlarının dikkatinden kaçmayan bu değişim, eleştirileri de beraberinde getirdi. Olumsuz yorumları dikkate alan Zara, zayıflamak için kolları sıvadı. “Sımsıkı diyetteyim” diyerek başladığı süreci sosyal medya hesabından paylaşan ünlü şarkıcı, takipçilerine ise “Harbiye konserime gelecekseniz, hadi diyete başlayın!” çağrısı yaptı.
İşte Zara’nın gündem olan kilo verme yöntemi...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Türk halk müziğinin güçlü seslerinden biri olan Zara, yıllardır hem sesiyle hem de sahne enerjisiyle büyük bir hayran kitlesine sahip.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Geçirdiği estetik operasyonlarla dikkat çeken Zara, giyim tarzından saç stiline kadar baştan sona yenilenmiş durumda.
Geçtiğimiz günlerde Arapça eğitimi aldığı bir dersi paylaşan Zara, bu gönderisinde kullandığı filtreyle yine dikkat çekmişti.
Kullandığı filtreler nedeniyle gerçek hali ve sosyal medyadaki hali arasında uçurumlar olan Zara'ya eleştiri yağmaya devam ediyor.
Gelen kilo eleştirileri sonrası kolları sıvadı!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın