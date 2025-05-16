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Daha Önce 10 Kilo Vermişti: Zara, Aldığı Kilolarla Eleştirilince Sıkı Diyete Başladığını Açıkladı!

Daha Önce 10 Kilo Vermişti: Zara, Aldığı Kilolarla Eleştirilince Sıkı Diyete Başladığını Açıkladı!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
16.05.2025 - 11:05

Geçirdiği estetik operasyonlarla ve sosyal medyada kullandığı filtrelerle adeta bambaşka bir görünüme kavuşan türkücü Zara, son zamanlarda aldığı kilolarla da dikkat çekiyor. Gerçek sahne görüntülerinin yayılmasıyla hayranlarının dikkatinden kaçmayan bu değişim, eleştirileri de beraberinde getirdi. Olumsuz yorumları dikkate alan Zara, zayıflamak için kolları sıvadı. “Sımsıkı diyetteyim” diyerek başladığı süreci sosyal medya hesabından paylaşan ünlü şarkıcı, takipçilerine ise “Harbiye konserime gelecekseniz, hadi diyete başlayın!” çağrısı yaptı. 

İşte Zara’nın gündem olan kilo verme yöntemi...

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Türk halk müziğinin güçlü seslerinden biri olan Zara, yıllardır hem sesiyle hem de sahne enerjisiyle büyük bir hayran kitlesine sahip.

Türk halk müziğinin güçlü seslerinden biri olan Zara, yıllardır hem sesiyle hem de sahne enerjisiyle büyük bir hayran kitlesine sahip.

‘Ağla Kalbim’, ‘Ben Bir Anayım’, ‘Derman Sendedir’, ‘Bahar Geldi Gül Açtı’ gibi parçalarıyla adını duyuran Zara, yalnızca müzik dünyasında değil, televizyon projelerinde de sıkça yer aldı. 

Ancak son dönemde, sanatçının kariyerinden çok dış görünümündeki değişim konuşuluyor.

Geçirdiği estetik operasyonlarla dikkat çeken Zara, giyim tarzından saç stiline kadar baştan sona yenilenmiş durumda.

Geçirdiği estetik operasyonlarla dikkat çeken Zara, giyim tarzından saç stiline kadar baştan sona yenilenmiş durumda.

Sosyal medyada da oldukça aktif olan sanatçının Instagram’da 1.5 milyon takipçisi bulunuyor. Sık sık sahne öncesi ve sonrası karelerini, özel hayatından anları paylaşan Zara’nın, özellikle filtreli görselleri son zamanlarda dikkat çekmeye başladı.

Seda Sayan, Safiye Soyman, Sevim Emre gibi isimlerle birlikte “filtreyi dozunda aşanlar kulübü”ne adını yazdıran Zara, filtreyle kendini adeta baştan yaratınca, takipçileri bu farkı sorgulamaya başladı. Kullanıcılardan gelen “Photoshopu fazla kaçırdın” gibi yorumlar adeta dolup taştı.

Geçtiğimiz günlerde Arapça eğitimi aldığı bir dersi paylaşan Zara, bu gönderisinde kullandığı filtreyle yine dikkat çekmişti.

Geçtiğimiz günlerde Arapça eğitimi aldığı bir dersi paylaşan Zara, bu gönderisinde kullandığı filtreyle yine dikkat çekmişti.

Altına “Arapça şarkı öğrenirken ben kendime bir filtre seçtim, tam benzemek için. Sonra olaya kaptırdım, filtreyi falan unuttum tabii. 

Hoca da bir türlü beğenmedi, sonunda tutturdum ama…” notunu düşen Zara'ya, “Zara nerede?”, “Sanki siz değilsiniz”, “Niye bu kadar filtre kullanıyorsun?” şeklinde yorumlar yağmıştı.

Kullandığı filtreler nedeniyle gerçek hali ve sosyal medyadaki hali arasında uçurumlar olan Zara'ya eleştiri yağmaya devam ediyor.

Kullandığı filtreler nedeniyle gerçek hali ve sosyal medyadaki hali arasında uçurumlar olan Zara'ya eleştiri yağmaya devam ediyor.

Son olarak Samsun'da konser veren ünlü şarkıcı, kendi paylaştığı konser görüntüleri ile konsere gelen hayranlarının paylaştığı görüntüler nedeniyle gündem oldu.

Hayranlarının paylaşımındaki sahne görüntülerinde yüz hatları ve kiloları dikkat çekti. Sosyal medyada paylaşılan konser kareleri sonrası yorum yağmaya başladı.

Gelen kilo eleştirileri sonrası kolları sıvadı!

Gelen kilo eleştirileri sonrası kolları sıvadı!

Zara, Instagram hesabından bitkin halde bir fotoğraf paylaşarak, “Sımsıkı diyette 6. gün” notunu düştü. Asıl dikkat çeken kısmı ise uyguladığı diyet yöntemi oldu: “24 saatte bir yiyorum” diyerek oldukça katı bir beslenme programına girdiğini duyurdu. 

Üstelik sadece kendisiyle sınırlı kalmayıp, hayranlarını da bu sürece ortak etmeye çalıştı. “Harbiye konserime gelecek olanlar varsa, hadi hep birlikte diyete başlayalım!” diyerek takipçilerine çağrı yaptı.

Bakalım önümüzdeki günlerde “fit Zara” geri dönecek mi, bekleyip göreceğiz…

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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