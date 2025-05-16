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Ablasının Vefatıyla Sarsılan Simge Sağın'dan İlk Paylaşım Geldi!

Ablasının Vefatıyla Sarsılan Simge Sağın'dan İlk Paylaşım Geldi!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
16.05.2025 - 09:35

Ünlü şarkıcı Simge Sağın bir önceki gün acı haberle yıkıldı. Ablası Nilay Sağın’ın bir süredir sağlık sorunları yaşadığı ortaya çıktı. 45 yaşında yaşamını yitiren ablası Nilay Sağın’ı kaybeden ünlü şarkıcıdan ilk paylaşım geldi. Cenaze bilgilerini takipçileriyle paylaştı. 

İşte detaylar…

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'Miş Miş', 'Öpücem', 'Aşkın Olayım', 'Önümüz Yaz' gibi hit parçalarıyla gönüllerde taht kuran, sahnelerin neşesi Simge Sağın, bu kez sahnede değil, en derin acılarından biriyle gündemde.

'Miş Miş', 'Öpücem', 'Aşkın Olayım', 'Önümüz Yaz' gibi hit parçalarıyla gönüllerde taht kuran, sahnelerin neşesi Simge Sağın, bu kez sahnede değil, en derin acılarından biriyle gündemde.

Ünlü şarkıcının ablası Nilay Sağın, 45 yaşında hayatını kaybetti. Nilay Sağın’ın bir süredir çeşitli sağlık sorunları yaşadığı öğrenildi.

Simge Sağın’ın bu ani kaybın ardından sosyal medyada sevenlerini bilgilendirdi. Ünlü şarkıcı, Instagram hesabından yaptığı açıklamada “Canımız Nilay’ımızı kaybettik. Cenazesi yarın öğle namazında Kozyatağı Mehmet Çavuş Camii’nden kaldırılıp Feriköy Mezarlığı’na defnedilecektir” ifadelerine yer verdi.

Cenaze töreni bugün, 16 Mayıs Cuma günü öğle namazına müteakip Kozyatağı Mehmet Çavuş Camii’nde kılınacak cenaze namazıyla başlayacak.

Cenaze töreni bugün, 16 Mayıs Cuma günü öğle namazına müteakip Kozyatağı Mehmet Çavuş Camii’nde kılınacak cenaze namazıyla başlayacak.

Nilay Sağın’ın naaşı, ardından Feriköy Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

Simge Sağın’a destek olmak isteyen sanat dünyasından pek çok ismin de cenaze törenine katılması bekleniyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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