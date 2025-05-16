Ablasının Vefatıyla Sarsılan Simge Sağın'dan İlk Paylaşım Geldi!
Ünlü şarkıcı Simge Sağın bir önceki gün acı haberle yıkıldı. Ablası Nilay Sağın’ın bir süredir sağlık sorunları yaşadığı ortaya çıktı. 45 yaşında yaşamını yitiren ablası Nilay Sağın’ı kaybeden ünlü şarkıcıdan ilk paylaşım geldi. Cenaze bilgilerini takipçileriyle paylaştı.
İşte detaylar…
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'Miş Miş', 'Öpücem', 'Aşkın Olayım', 'Önümüz Yaz' gibi hit parçalarıyla gönüllerde taht kuran, sahnelerin neşesi Simge Sağın, bu kez sahnede değil, en derin acılarından biriyle gündemde.
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Cenaze töreni bugün, 16 Mayıs Cuma günü öğle namazına müteakip Kozyatağı Mehmet Çavuş Camii’nde kılınacak cenaze namazıyla başlayacak.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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Ablasıyla fotoğrafının yanına neden memeleri açık erotik bi fotoğrafını koydunuz? Konserden bir fotoğraf falan koyun bari birdahakine. Vefat haberi ya, o açı... Devamını Gör