Meğer Oyuncu Olmuş: Annesi Feri Cansel'in Ölümüne Tanık Olan Zümrüt Cansel'in Tersine Dönen Kaderi

Henüz 39 yaşındayken sevdiği adam tarafından, hem de oyuncu olan kızının gözleri önünde öldürülen Yeşilçam’ın bahtsız kadını Feri Cansel’in hayatı başlı başına bir drama. Kıbrıs’tan Türkiye’ye uzanan zorlu bir yolculuk, içki hostesliğinden striptiz sahnelerine, oradan Yeşilçam’a, oradan da cinayete uzanan gerçek bir hayat hikayesi…

Bu trajedinin en dikkat çekici kısmıysa, tıpkı annesi gibi beyaz perdeye adım atan kızı Zümrüt Cansel. Meğer o da çocukluğumuzun en sevilen filmlerinden Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor filminde oynamış!

Gelin Zümrüt Cansel'in annesinin ölümüne tanık olduğu o yıllara ve şimdilerde neler yaptığına birlikte bakalım.