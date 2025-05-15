Meğer Oyuncu Olmuş: Annesi Feri Cansel'in Ölümüne Tanık Olan Zümrüt Cansel'in Tersine Dönen Kaderi
Henüz 39 yaşındayken sevdiği adam tarafından, hem de oyuncu olan kızının gözleri önünde öldürülen Yeşilçam’ın bahtsız kadını Feri Cansel’in hayatı başlı başına bir drama. Kıbrıs’tan Türkiye’ye uzanan zorlu bir yolculuk, içki hostesliğinden striptiz sahnelerine, oradan Yeşilçam’a, oradan da cinayete uzanan gerçek bir hayat hikayesi…
Bu trajedinin en dikkat çekici kısmıysa, tıpkı annesi gibi beyaz perdeye adım atan kızı Zümrüt Cansel. Meğer o da çocukluğumuzun en sevilen filmlerinden Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor filminde oynamış!
Gelin Zümrüt Cansel'in annesinin ölümüne tanık olduğu o yıllara ve şimdilerde neler yaptığına birlikte bakalım.
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1944 yılında Kıbrıs Lefkoşa’da dünyaya gelen Feriha Cansel, sonrasında Türkiye’de “Feri Cansel” adıyla tanınacaktı.
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1964’te figüran olarak ilk kez Kan ve Gurur filminde kamera karşısına geçti.
1960’lar ve 70’lerin seks filmleri furyasında, erkeksi tavırları ve cesur konuşmalarıyla tanındı.
Feri Cansel’in hayatında iz bırakan isimlerden biri de “Çirkin Kral” lakaplı Yılmaz Güney’di.
Aşkını her yerde dile getirmekten çekinmeyen Feri, Yılmaz Güney'le ilgili şöyle sözler sarf etmişti:
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1979’da İzmir’de tanıştığı Melih Ük’e aşık oldu.
Zümrüt’ün gözleri önünde annesi vurularak hayatını kaybetti.
O dönem genç bir kız olan Zümrüt ise cinayete tanık olmuştu.
Trajik olaya tanıklık eden o küçük kız, yıllar sonra annesinin yolundan giderek oyuncu oldu.
Güzelliğini annesinden alan Zümrüt 1980’li yıllarda çekilen gençlik filmlerinde, özellikle sorunlu genç kız karakterleriyle dikkat çekti.
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Zümrüt Cansel geçtiğimiz günlerde paylaştığı bir video ile sevenlerine hem bilgi verdi hem sevgilerini gönderdi 👇
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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