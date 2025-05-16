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Hayat Bilgisi'nin Rüya'sı Yıldız Asyalı'dan Sürpriz Nikah: "Evlendik" Paylaşımıyla Duyurdu!

Hayat Bilgisi'nin Rüya'sı Yıldız Asyalı'dan Sürpriz Nikah: "Evlendik" Paylaşımıyla Duyurdu!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
16.05.2025 - 09:01

Yıldız Asyalı bir dönemin sevilen dizilerinde rol almış, ‘Eyvah Babam’ ve ‘Eyvah Kızım Büyüdü’ ile hafızalara kazınmıştı. Şimdilerde ise gözlerden uzak, sessiz sakin bir hayat sürüyordu. Yıllar sonra kalbini yeniden açtı, aşkı buldu ve sürpriz bir nikahla hayranlarını şaşırttı! Ünlü oyuncu, iş insanı Mustafa Semih Demirci ile dünyaevine girdi. 

Üstelik bu güzel haberi sessizce ama içten bir paylaşımla sosyal medya hesabından duyurdu. 

İşte yıllar sonra gelen bu mutlu sonun detayları…

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Yıldız Asyalı, ekran yolculuğuna çocuk yaşlarda adım atmış, bir dönemin fenomen dizilerinde adını duyurmuştu.

Yıldız Asyalı, ekran yolculuğuna çocuk yaşlarda adım atmış, bir dönemin fenomen dizilerinde adını duyurmuştu.

En çok da “Eyvah Babam” ve “Eyvah Kızım Büyüdü” dizilerindeki rollerle tanınmıştı. Ardından “Hayat Bilgisi” dizisindeki performansıyla asıl çıkışını yapmıştı ve izleyicilerin gönlünde taht kurmuştu. Hem güzelliği hem de enerjisiyle ekranlara renk katıyordu.

Ama bir yerden sonra ışıklar azaldı. Asyalı, sektörün koşturmacasından uzaklaşıp daha sade ve sakin bir yaşamı tercih etti. Ekranlardan elini eteğini çekti, göz önünde olmamayı seçti. Ama bir kişi onu yıllar sonra tekrar gündeme taşıyacaktı: Arda Kural…

Yıldız Asyalı denince akıllara gelen bir başka isim de Arda Kural…

Yıldız Asyalı denince akıllara gelen bir başka isim de Arda Kural…

2000’li yılların gençlik dizilerinde birlikte kamera karşısına geçmiş, set aşkını gerçek hayata da taşımışlardı. Ancak inişli çıkışlı bu ilişki bir süre sonra sona ermişti. Yine de yıllar geçse de bu aşkın izleri kolay silinmedi.

Geçtiğimiz yıllarda bir programda yıllar sonra bir araya gelen ikili, duygu dolu itiraflarda bulunmuştu. Asyalı, Kural’ı unutamadığını ve hala görünce heyecanlandığını anlatırken; Kural da Yıldız Asyalı’ya karşı olan duygularını saklamamıştı. Genç yaşta yaşadıkları bu fırtınalı aşk, ekran başındaki izleyicileri bile duygulandırmıştı.

Arda Kural, o programda “Yıldız ile aşk yaşamak hayalimdi” derken; Asyalı da “Onu görünce elim ayağım titriyor” demişti. Her ne kadar geçmişteki duyguların yerini zamanla başka duygular alsa da, o aşkın izleri hala taze gibiydi.

Yıllar sonra yeniden aşık olan Yıldız Asyalı'dan güzel haber geldi.

Yıllar sonra yeniden aşık olan Yıldız Asyalı'dan güzel haber geldi.

Ünlü oyuncu, iş insanı Mustafa Semih Demirci ile sessiz sedasız evlendi. Asyalı, bu özel anı sosyal medya hesabından “Evlendik” notuyla duyurdu. Paylaşımına beğeni ve yorum yağdı. 

Bizler de mutluluğu daim olsun diyelim… ❤️

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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