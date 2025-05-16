Hayat Bilgisi'nin Rüya'sı Yıldız Asyalı'dan Sürpriz Nikah: "Evlendik" Paylaşımıyla Duyurdu!

Yıldız Asyalı bir dönemin sevilen dizilerinde rol almış, ‘Eyvah Babam’ ve ‘Eyvah Kızım Büyüdü’ ile hafızalara kazınmıştı. Şimdilerde ise gözlerden uzak, sessiz sakin bir hayat sürüyordu. Yıllar sonra kalbini yeniden açtı, aşkı buldu ve sürpriz bir nikahla hayranlarını şaşırttı! Ünlü oyuncu, iş insanı Mustafa Semih Demirci ile dünyaevine girdi.

Üstelik bu güzel haberi sessizce ama içten bir paylaşımla sosyal medya hesabından duyurdu.

İşte yıllar sonra gelen bu mutlu sonun detayları…