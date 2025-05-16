56 Gündür Ev Hapsindeydi! Gazeteci Saymaz Hakkında Karar Çıktı: Yurt Dışına Çıkış Yasağına Çevrildi
Gezi Parkı soruşturmasında gözaltına alınan İsmail Saymaz, ev hapsi şartıyla serbest kalmıştı. Olaya ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Habertürk TV'den Ceylan Sever'in haberine göre İsmail Saymaz'ın, ev hapsi 56. gününde kaldırıldı.
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19 Mart'ta İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan gazeteci İsmail Saymaz hakkında yeni bir karar çıktı.
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Gazeteci İsmail Saymaz'ın, ev hapsi kaldırıldı.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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buyuk olasilikla iyi bir insan ve karakterdir.,ama benim nezdimde gazeteci degildir. En son ukrayna savasinda gormustum.Ukraynali kadina teyze nasilsin,savas... Devamını Gör