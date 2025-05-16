onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
56 Gündür Ev Hapsindeydi! Gazeteci Saymaz Hakkında Karar Çıktı: Yurt Dışına Çıkış Yasağına Çevrildi

56 Gündür Ev Hapsindeydi! Gazeteci Saymaz Hakkında Karar Çıktı: Yurt Dışına Çıkış Yasağına Çevrildi

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
16.05.2025 - 15:07

Gezi Parkı soruşturmasında gözaltına alınan İsmail Saymaz, ev hapsi şartıyla serbest kalmıştı. Olaya ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Habertürk TV'den Ceylan Sever'in haberine göre İsmail Saymaz'ın, ev hapsi 56. gününde kaldırıldı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

19 Mart'ta İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan gazeteci İsmail Saymaz hakkında yeni bir karar çıktı.

19 Mart'ta İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan gazeteci İsmail Saymaz hakkında yeni bir karar çıktı.

Gazeteci İsmail Saymaz, 56 gündür ev hapsindeydi.

Gazeteci İsmail Saymaz'ın, ev hapsi kaldırıldı.

Gazeteci İsmail Saymaz'ın, ev hapsi kaldırıldı.

Habertürk TV'den Ceylan Sever'in haberine göre, adli kontrol şartı, karakola giderek haftada bir gün imza ve yurt dışı çıkış yasağına çevrildi.

stanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, gazeteci İsmail Saymaz'ın Gezi Parkı davasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilen Osman Kavala'nın web sitesinin hazırlanmasında ve eylemleri basın yoluyla yayma amacıyla kurmayı planladığı televizyon kanalının kurulması için rol alan kişilerle konuşma içerikleri tespit edildi. 

Soruşturma kapsamında Saymaz'ın, Gezi Parkı sanıkları Mehmet Osman Kavala, Şerafettin Can Atalay, Çiğdem Mater Utku ve Ayşe Mücella Yapıcı ile olaylar sürecinde yoğun irtibatı olduğu, sosyal medyadan olaylara ilişkin çok sayıda paylaşımda bulunduğu, olaylarda aktif rol alarak sosyal medyada gerçekle bağdaşmayan bilgiler vererek vatandaşları kolluk kuvvetlerine karşı kışkırtmaya çalıştığı belirlendi. Soruşturma çerçevesinde Saymaz, 'Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım' suçundan yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
1
1
1
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
THECANADIANTURK

buyuk olasilikla iyi bir insan ve karakterdir.,ama benim nezdimde gazeteci degildir. En son ukrayna savasinda gormustum.Ukraynali kadina teyze nasilsin,savas... Devamını Gör