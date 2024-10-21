15 Temmuz Şehidinin Babası, Gülen'in Ölümünü Değerlendirdi: "Çok Sevindik, Onun Bu Vatanda Yeri Yok"

FETÖ'nün darbe girişimi gecesinde şehit olan polis memuru Eyyüp Oğuz’un babası Tevfik Oğuz, Fethullah Gülen'in ölüm haberini değerlendirdi. Gülen'in ölüm haberini mutlulukla karşıladığını söyleyen Oğuz, 'Onun bu memlekette, bu vatanda yeri yok. O, Amerika’ya hizmet etti, orada gömülmesi lazım' dedi.
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Fethullahçı terör örgütünün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Ankara'da şehit olan polis memuru Eyyüp Oğuz’un babası Tevfik Oğuz, Fethullah Gülen'in ölüm haberini değerlendirdi.
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Gülen'in Türkiye'ye getirilip getirilmeyeceğini merak ettiğini söyleyen acılı baba, "Öldüğü haberine çok sevindik. Onun bu memlekette, bu vatanda yeri yok. O, Amerika’ya hizmet etti, orada gömülmesi lazım" dedi.
İşte o görüntüler; 🎥
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