15 Temmuz Şehidinin Babası, Gülen'in Ölümünü Değerlendirdi: "Çok Sevindik, Onun Bu Vatanda Yeri Yok"

FETÖ'nün darbe girişimi gecesinde şehit olan polis memuru Eyyüp Oğuz’un babası Tevfik Oğuz, Fethullah Gülen'in ölüm haberini değerlendirdi. Gülen'in ölüm haberini mutlulukla karşıladığını söyleyen Oğuz, 'Onun bu memlekette, bu vatanda yeri yok. O, Amerika’ya hizmet etti, orada gömülmesi lazım' dedi.