15 Temmuz Çarşamba Metrobüste 6 Durak Kullanılmayacak: Metrobüs FSM Köprüsü’nden Gidecek
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İstanbul'da 15 Temmuz etkinlikleri nedeniyle metrobüs yarın Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü kullanacak. Altı istasyon ise ikinci bir duyuruya kadar kapalı olacak.
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İstanbul Valiliği'nin kararıyla metrobüs seferleri yarın Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden yapılacak.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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