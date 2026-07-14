15 Temmuz Çarşamba Metrobüste 6 Durak Kullanılmayacak: Metrobüs FSM Köprüsü’nden Gidecek

İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmelerinden (İETT) yapılan duyuruda, İstanbul Valiliği kararı doğrultusunda, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Koşusu nedeniyle 15 Temmuz Çarşamba günü saat 03.00'ten itibaren, ikinci bir duyuruya kadar metrobüs seferlerinde geçici güzergah düzenlemesi uygulanacağı kaydedildi.

Metrobüs seferlerinin Zincirlikuyu ile Söğütlüçeşme istasyonları arasında Fatih Sultan Mehmet Köprüsü güzergahı üzerinden gerçekleştirileceği belirtilen duyuruda, şu ifadelere yer verildi:

- Bu süreçte 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Burhaniye, Altunizade, Acıbadem, Uzunçayır ve Fikirtepe istasyonları yolcu iniş ve binişine kapalı olacaktır.

- Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na geçişlerde, Söğütlüçeşme Metrobüs İstasyonu'ndan binen yolcularımız Fatih Sultan Mehmet Köprüsü güzergahını kullanan metrobüslerle Zincirlikuyu Metrobüs İstasyonu'na ulaşacak, buradan yolculuklarına devam edebilecektir.

- Avrupa Yakası'ndan Anadolu Yakası'na geçişlerde ise Anadolu Yakası'na geçecek yolcularımızın Zincirlikuyu Metrobüs İstasyonu'nda aktarma yapmaları gerekmektedir.'

Etkinlik nedeniyle İstanbul trafiğinde de bir takım düzenlemeler yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında yarın gerçekleştirilecek 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitleri Anma Koşusu programı nedeniyle İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce 03.00-15.00 arasında kapatılacak yollar belirlendi.

Buna göre, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne bağlanan güzergahlarda, D-100 güney yol Beşiktaş-Sarıyer ayrımları mevkisi ve D-100 kuzey yol Ümraniye-Altunizade ayrımları mevkisi trafiğe kapalı olacak.

Beşiktaş'ta, Barbaros Bulvarı Sait Çiftçi köprü katılım, Sait Çiftçi Varyant üstü köprü katılım, Yıldız Posta Caddesi Gayrettepe D-100 güney katılım, Barbaros Bulvarı Zincirlikuyu D-100 güney katılım ve Barbaros Bulvarı'ndan Sarıyer istikametine D-100 kuzeye katılım trafiğe kapatılacak.

Üsküdar'da, Beylerbeyi'nden köprüye katılım, Kısıklı Caddesi'nden köprüye katılım, Altunizade Kavşağı ve Tophaneli Caddesi'nde köprüye katılım trafiğe kapalı olacak.