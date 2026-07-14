Adalet Bakanı'ndan Haluk Levent ve AHBAP Açıklaması: "Kaçma Girişimi Oldu, Soruşturma Genişleyecek"
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Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ahbap Derneği soruşturmasına ilişkin MASAK raporlarının incelendiğini ve soruşturmanın genişleyebileceğini açıkladı. Akın Gürlek açıklamasında Haluk Levent hakkında “Haluk Levent’in kaçma girişimi oldu, soruşturma genişleyecek” dedi.
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Kabine toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını cevaplayan Adalet Bakanı Akın Gürlek, son günlerde yürütülen soruşturmalar hakkında bilgi verdi.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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