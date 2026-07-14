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Adalet Bakanı'ndan Haluk Levent ve AHBAP Açıklaması: "Kaçma Girişimi Oldu, Soruşturma Genişleyecek"

Adalet Bakanı'ndan Haluk Levent ve AHBAP Açıklaması: "Kaçma Girişimi Oldu, Soruşturma Genişleyecek"

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
14.07.2026 - 12:07 Son Güncelleme: 14.07.2026 - 12:28
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Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ahbap Derneği soruşturmasına ilişkin MASAK raporlarının incelendiğini ve soruşturmanın genişleyebileceğini açıkladı. Akın Gürlek açıklamasında Haluk Levent hakkında “Haluk Levent’in kaçma girişimi oldu, soruşturma genişleyecek” dedi.

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Kabine toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını cevaplayan Adalet Bakanı Akın Gürlek, son günlerde yürütülen soruşturmalar hakkında bilgi verdi.

Kabine toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını cevaplayan Adalet Bakanı Akın Gürlek, son günlerde yürütülen soruşturmalar hakkında bilgi verdi.

Ahbap Derneği’ne yönelik yürütülen soruşturmanın gizliliğine vurgu yapan Bakan Gürlek, “Şu an soruşturma devam ediyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyonlar yürütülüyor. İlk aşamada 22 adet gözaltı oldu. MASAK raporları inceleniyor. Soruşturma genişleyebilir” dedi.

Bakan Gürlek, Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent’e daha önce yurt dışı çıkış yasağı konulduğu halde kaçma girişimi olması üzerine pazar günü gözaltına alındığını ifade etti.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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