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15 Nisan Pazartesi Akşamı Kaçırdığın Haberler

15 Nisan Pazartesi Akşamı Kaçırdığın Haberler

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
16.04.2024 - 00:56

Dün akşam gözden kaçırdığınız ya da tüm detayları ile yeniden okuyup 'ne olmuştu ya' diyeceğiniz haberleri sizler için derledik. 

İşte 15 Nisan Pazartesi akşamının gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikleri...

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Gıda enflasyonunda dünya lideri olduğumuzu market fiyatlarından anlayabiliyoruz. Ancak cafe ve restoran gibi işletmelerin işi abarttığı, kimine göre fırsatçılık yaptığı sık sık konuşuluyor. Özellikle İstanbul gibi metropollerimizde fiyatlar o kadar yüksek ki dünyanın en pahalı kentlerinden Tokyo'ya gidenler bile İstanbul'u daha pahalı buluyor. Tabii ortam böyle olunca uygun fiyatlı mekanlar ise sosyal medyaya düşüyor.

Gıda enflasyonunda dünya lideri olduğumuzu market fiyatlarından anlayabiliyoruz. Ancak cafe ve restoran gibi işletmelerin işi abarttığı, kimine göre fırsatçılık yaptığı sık sık konuşuluyor. Özellikle İstanbul gibi metropollerimizde fiyatlar o kadar yüksek ki dünyanın en pahalı kentlerinden Tokyo'ya gidenler bile İstanbul'u daha pahalı buluyor. Tabii ortam böyle olunca uygun fiyatlı mekanlar ise sosyal medyaya düşüyor.

Sezona bomba gibi bir giriş yapan ve her bölümüyle konuşulmayı başaran Kızıl Goncalar'ın sezon finali tarihi belli olmuştu. 19. bölümüyle 20 Mayıs'ta sezon finali yapacak dizide tarikatı karıştıracak bir gelişme yaşanacak. Birsen Altuntaş'ın haberine göre tarikat hakkında inceleme başlatacak bir savcı diziye dahil oluyor!

Sezona bomba gibi bir giriş yapan ve her bölümüyle konuşulmayı başaran Kızıl Goncalar'ın sezon finali tarihi belli olmuştu. 19. bölümüyle 20 Mayıs'ta sezon finali yapacak dizide tarikatı karıştıracak bir gelişme yaşanacak. Birsen Altuntaş'ın haberine göre tarikat hakkında inceleme başlatacak bir savcı diziye dahil oluyor!

Ekrem İmamoğlu'nun Meclis Toplantısında "Ak Partisi" Demesi Olay Oldu

Ekrem İmamoğlu'nun Meclis Toplantısında "Ak Partisi" Demesi Olay Oldu

İsrail Hava Kuvvetlerinin, İran'a yönelik muhtemel bir saldırı için yürüttüğü hazırlıkları tamamladığı duyuruldu. Öte yandan İran da muhtemel İsrail saldırısı için üçüncü derecede alarma geçtiğini duyurdu

İsrail Hava Kuvvetlerinin, İran'a yönelik muhtemel bir saldırı için yürüttüğü hazırlıkları tamamladığı duyuruldu. Öte yandan İran da muhtemel İsrail saldırısı için üçüncü derecede alarma geçtiğini duyurdu

Güneş tutulması sırasında güneşe çıplak gözle bakılmaması gerektiğini duymuşsunuzdur. Yalnızca tutulma sırasında değil, normal bir günde de güneşe çıplak gözle bakmak gözler için zararlı olabilir. Peki güneş tutulmasına gözlüksüz baksak ne olur?

Güneş tutulması sırasında güneşe çıplak gözle bakılmaması gerektiğini duymuşsunuzdur. Yalnızca tutulma sırasında değil, normal bir günde de güneşe çıplak gözle bakmak gözler için zararlı olabilir. Peki güneş tutulmasına gözlüksüz baksak ne olur?
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Özellikle son zamanlarda yaptığı her açıklama ve paylaştığı her pozla gündeme oturan Ebru Polat, bu sefer de katıldığı YouTube programında yaptığı 'ayak fetişi' itirafıyla ağızları açık bıraktı!

Özellikle son zamanlarda yaptığı her açıklama ve paylaştığı her pozla gündeme oturan Ebru Polat, bu sefer de katıldığı YouTube programında yaptığı 'ayak fetişi' itirafıyla ağızları açık bıraktı!

Sahne kıyafetleri ve pozlarıyla gündemden düşmeyen Hadise, kendisini yakın kadrajdan çekip frikik yakalamaya çalışan kameramana sert çıktı!

Sahne kıyafetleri ve pozlarıyla gündemden düşmeyen Hadise, kendisini yakın kadrajdan çekip frikik yakalamaya çalışan kameramana sert çıktı!

Kızılcık Şerbeti'nde sonunda keyiften yağlarımız eriyor, karma yerini buluyor! Doğa'ya hayatı zindan eden Fatih, ettiklerini Görkem'den buluyor. Yeni bir kaosa hazır mısınız?

Kızılcık Şerbeti'nde sonunda keyiften yağlarımız eriyor, karma yerini buluyor! Doğa'ya hayatı zindan eden Fatih, ettiklerini Görkem'den buluyor. Yeni bir kaosa hazır mısınız?

Asker Uğurlamasına Giden Genç Kadın Sevgilisinin Saçını Keserken Gözyaşlarına Hakim Olamadı

Asker Uğurlamasına Giden Genç Kadın Sevgilisinin Saçını Keserken Gözyaşlarına Hakim Olamadı

21 yaşındaki Maci Currin, 17 yaşından beri dünyanın en uzun bacaklı kadını olma unvanına sahip. Sık sık sosyal medyada hesabından paylaşımlar yapan dünyanın en uzun bacaklı kadını, bu kez yaşadığı problemlerle değindi.

21 yaşındaki Maci Currin, 17 yaşından beri dünyanın en uzun bacaklı kadını olma unvanına sahip. Sık sık sosyal medyada hesabından paylaşımlar yapan dünyanın en uzun bacaklı kadını, bu kez yaşadığı problemlerle değindi.
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Arda ile Omuz Omuza programına katılan Can Bonomo'nun sıkma poşeti ve Türkçe'yle imtihanı sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü! Sosyal medya kullanıcılarının yorumları kahkaha attırdı 😂

Arda ile Omuz Omuza programına katılan Can Bonomo'nun sıkma poşeti ve Türkçe'yle imtihanı sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü! Sosyal medya kullanıcılarının yorumları kahkaha attırdı 😂
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