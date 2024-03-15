15 Mart Cuma Akşamı Kaçırdığın Haberler
15 Mart Cuma Akşamı Kaçırdığın Haberler
Dün akşam gözden kaçırdığınız ya da tüm detayları ile yeniden okuyup 'ne olmuştu ya?' diyeceğiniz haberleri sizler için derledik.
İşte 15 Mart Cuma akşamının gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikleri...
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Dünyada en popüler meslek gruplarını belirlemek adına bir araştırma düzenlendi. 55 ülkeyi kapsayan araştırma sonucunda, dünyanın en popüler mesleği pilotluk oldu.
Sunucu ve oyuncu Berna Laçin, geçtiğimiz günlerde korkutan bir haber duyurmuştu. Acil hastaneye kaldırılan ve yürümesi yasaklanan ünlü isim, 9 saatlik bir ameliyat geçirdiğini açıkladı. Doktorların 10 gün hastanede yatağa bağlı kalacağını açıkladığı Berna Laçin, müjdeli haberi sosyal medya hesabından paylaştı.
İstanbul, Eyüpsultan'da emniyet şeridinde arızalanan ATV'yi kontrol eden bir gruba çarparak Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan 17 yaşındaki T.C. ve yazar annesinin kazadan sonraki hamleleri Türkiye'nin gündemine oturdu. Oğuz Murat Aci'nin babası, her gün korkunç bir detayın daha ortaya çıktığı elim kaza ve Eylem Tok ile oğlu hakkında Demet ve Jess ile Konuşalım programına konuştu.
Askerlik hizmeti, her ülkenin kendine özgü bir sistemle yürüttüğü bir sisteme sahip. Bu sistemler, ülkelerin tarihsel, sosyal ve politik koşullarına göre şekillenen çeşitli faktörlere bağlı olarak birbirinden farklılık gösterir. Bu çeşitlilik, bazen zorunlu hizmet sürelerinde, bazen de askerlik hizmetinin nasıl yerine getirileceği konusunda kendini gösterir.
Genel olarak eski kuşaklarla yeni nesil arasında bir uçurum olduğu, iki kesimin birbiriyle anlaşmasının zor olduğu söylenir. Fakat her iki taraf da birbirine anlayışla yaklaşınca ortak bir noktada buluşmaları çok zor olmuyor. Hatta bu, kuşaklar arası anlaşmazlıkların üstesinden gelmenin ve daha uyumlu bir toplum yaratmanın anahtarı da olabilir.
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Beyin kanaması geçirerek hastaneye kaldırılan Kızılcık Şerbeti'nin Apo'su Settar Tanrıöğen, tedavi süreci uzayınca diziye veda etmek zorunda kalmıştı. Uzun süredir hastanede yatan Tanrıöğen'den sonunda sevindiren haber geldi.
Birleşik Metal-İş Sınıf Araştırma Merkezi (BİSAM) açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasına göre; dört kişilik bir aile için açlık sınırı 16 bin lira, yoksulluk 55 bin lira ve tek başına yaşayan bir kişi için ise yoksulluk sınırı 25 bin lirayı geçti.
İran'a gitmek istemeyen ve Kanada'da oturum süresi dolan akademisyen Dr. Shiva Kaviani, yaklaşık 2 aydır İstanbul Havalimanı'nda hayatını sürdürüyordu. Kaviani, hakkında karar verildi.
Yerel seçime günler kala, hiçbir seçimde görülmemiş bir hamle geldi. Rakipleri otobüsleri tercih ederken, Yeniden Refah Partisi'nin (YRP) Antalya Döşemealtı belediye başkan adayı Mesut Hekimoğlu, ilçede lüks yat ile seçim turu attı.
Türkiye'nin günler bu olayı konuşuyor. 17 yaşındaki Timur Cihantimur, ehliyetsiz olarak kullandığı lüks araçla bir kişinin ölümüne neden olmuş ve annesi Eylem Tok ile yurt dışına kaçmıştı. Oğuz Murat Aci'ye çarparak ölümüne neden olan Timur Cihantimur'un babası Bülent Cihantimur savcılığa ifade verdi. Aci'nin ailesinin avukatlarından Burak Erden, baba Cihantimur'un ifadesine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
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Yerel seçime 16 gün kala İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslendi. Başkan Akşener, "Emeklilere bayramda 7 bin lira ikramiye ve bütün emeklilere 10 bin lira zam vermen gerekiyor. En düşük emekli maaşının asgari ücret seviyesinde olması gerekiyor. 31 Mart'a kadar bunları yap; oylar senin olsun'' dedi.
Malvarlığını açıklayan CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş'tan sonra rakibi Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok'ta mal varlığını açıkladı.
Yükseköğretim Kurulu (YÖK), yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarına kayıtta Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) puanı şartı getirdi. Değişiklik, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Sakarya’nın Pamukova ilçesinde yaşayan 54 yaşındaki Nuran Kul, kansere yakalanan eşini iki ay önce kaybetti. İşte her şey eşini kaybetmesiyle başladı. Kul, bir süredir kendisini rahatsız ettiğini öne sürdüğü şahsı ilçenin ortasındaki parkta darbetti.
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