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En Popüler Meslekler Araştırması: Dünyada En Gözde Meslek Pilotluk Oldu, Türkiye Sonucu Şaşırttı

En Popüler Meslekler Araştırması: Dünyada En Gözde Meslek Pilotluk Oldu, Türkiye Sonucu Şaşırttı

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
15.03.2024 - 19:59

Dünyada en popüler meslek gruplarını belirlemek adına bir araştırma düzenlendi. 55 ülkeyi kapsayan araştırma sonucunda, dünyanın en popüler mesleği pilotluk oldu. 

Peki Türkiye'de en popüler meslek ne?

Kaynak: Patronlar Dünyası

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Patronlar Dünyası'nın haberine göre, bir kariyer sitesi olan 'Jobseeker' dünya genelindeki popüler meslekleri araştırdı.

Patronlar Dünyası'nın haberine göre, bir kariyer sitesi olan 'Jobseeker' dünya genelindeki popüler meslekleri araştırdı.

İnternette yapılan araştırmalardan toplanan verilerle düzenlenen bu araştırmada, ülkelerde hangi mesleğin en çok araştırıldığı ortaya kondu.

Pilotluk, Ocak 2024 verilerinde tam 50 bin kez aranarak, dünyanın en çok araştırılan mesleği oldu.

Pilotluk, Ocak 2024 verilerinde tam 50 bin kez aranarak, dünyanın en çok araştırılan mesleği oldu.

İngiltere, İspanya, Yeni Zelanda, Kenya, Somali, Hindistan, Japonya ve Suudi Arabistan gibi ülkelerin de yer aldığı listede, tam 55 ülkede insanların en çok pilotluğu araştırdığı ortaya çıktı.

Pilotluğun ardından en çok araştırılan meslek kolu ise 'uçuş görevlisi' oldu.

Pilotluğun ardından en çok araştırılan meslek kolu ise 'uçuş görevlisi' oldu.

Patronlar Dünyası'nın haberinde, ABD, Kanada, Meksika ve Brezilya gibi ülkelerin ön plana çıktığı bu listede,  uçuş görevlisi olmak isteyenlerin sayısı bir hayli fazlaydı.

En popüler meslekler arasında 'psikolog' da toplam 17 bin aramayla yer aldı.

En popüler meslekler arasında 'psikolog' da toplam 17 bin aramayla yer aldı.

En çok araştırılan meslekler arasında psikologluk ön plana çıkarken doktorluğun gerilerde yer alması dikkat çekti.

Doktorluk, 15 bin arama ile psikologluğun gerisinde kaldı.

Öte yandan son yılların en popüler mesleklerinden olduğu su götürmez bir gerçek olan sosyal medya fenomenliği de 17 bin arama ile doktorluğun önüne geçti.

Öte yandan son yılların en popüler mesleklerinden olduğu su götürmez bir gerçek olan sosyal medya fenomenliği de 17 bin arama ile doktorluğun önüne geçti.

Sosyal medya fenomenliği, toplam araması 15 bin veya altı olan doktorluğu, öğretmenliği ve avukatlığı geçti.

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Modellik ise tam 25 bin arama ile dünyanın en popüler meslekleri arasında 3. sırada yer aldı.

Modellik ise tam 25 bin arama ile dünyanın en popüler meslekleri arasında 3. sırada yer aldı.

Modellik, en fazla hayalleri süsleyen meslekler arasında yer aldı. Fransa, Almanya, İtalya, İsveç, Mısır ve Cezayir’in de arasında bulunduğu ülkeler, en çok modellik araştırması yaptı.

Türkiye'de en çok araştırılan meslek ise modellik oldu.

Türkiye'de en çok araştırılan meslek ise modellik oldu.

Dünyada pilotluk ve uçuş görevlisinin ardından 3. sırada yer alan modellik, Türkiye'de hakkında en çok araştırma yapılan meslek grubu olarak 1. sırada yer aldı.

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