En Popüler Meslekler Araştırması: Dünyada En Gözde Meslek Pilotluk Oldu, Türkiye Sonucu Şaşırttı
En Popüler Meslekler Araştırması: Dünyada En Gözde Meslek Pilotluk Oldu, Türkiye Sonucu Şaşırttı
Dünyada en popüler meslek gruplarını belirlemek adına bir araştırma düzenlendi. 55 ülkeyi kapsayan araştırma sonucunda, dünyanın en popüler mesleği pilotluk oldu.
Peki Türkiye'de en popüler meslek ne?
Kaynak: Patronlar Dünyası
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Patronlar Dünyası'nın haberine göre, bir kariyer sitesi olan 'Jobseeker' dünya genelindeki popüler meslekleri araştırdı.
Pilotluk, Ocak 2024 verilerinde tam 50 bin kez aranarak, dünyanın en çok araştırılan mesleği oldu.
Pilotluğun ardından en çok araştırılan meslek kolu ise 'uçuş görevlisi' oldu.
En popüler meslekler arasında 'psikolog' da toplam 17 bin aramayla yer aldı.
Öte yandan son yılların en popüler mesleklerinden olduğu su götürmez bir gerçek olan sosyal medya fenomenliği de 17 bin arama ile doktorluğun önüne geçti.
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Modellik ise tam 25 bin arama ile dünyanın en popüler meslekleri arasında 3. sırada yer aldı.
Türkiye'de en çok araştırılan meslek ise modellik oldu.
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