Fatih Altaylı'nın Gizemli Asistanı "Emre Bey" Kim?
Fatih Altaylı'nın Gizemli Asistanı "Emre Bey" Kim?
Medya sektöründe her ne kadar ekran yüzleri dikkat çekse de bir de işin mutfağında çalışan, kamera arkası pek çok emekçi var. Bazıları daha sonraları ekran önüne geçse de kimi bu gizemli havayı veya ekran arkasında olmanın rahatlığını seviyor. YouTube'u takip edenlerin son aylarda en çok merak ettiği isimlerden biri de Fatih Altaylı'nın editörü Emre Bey. Kendisi görüntü vermeyi sevmese de kim olduğu çokça merak ediliyor.
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HaberTürk'ten ayrıldıktan sonra YouTube'a ağırlık veren Fatih Altaylı günlük meselelere yaptığı değerlendirmelerle iyi bir izleyici kitlesi toplamış durumda.
Ayrıca kanalında TV'den aşina olduğumuz Teke Tek Bilim gibi formatlar da var. Haliyle bu kadar iş bir ekip de gerektiriyor.
Ekibin en çok merak edilen ismi ise Emre Bey olarak bildiğimiz Altaylı'ya sorular yönelten kişi.
Fatih Altaylı'nın takip ettiği kişiler içinde aratınca Emre ismiyle çıkan isimlerden birisi şöyle 👇
Bir Ekşisözlük yazarının verdiği bilgiye göre kendisi yıllardır sektörün içinde olan bir isim. Geçmişte Altaylı gibi HaberTürk'te çalışmışlığı var.
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Altaylı'nın FLU TV röportajına göre kendisi ekran önünde olmayı sevmese de 32 yaşında ve uzun yıllardır sektörün içinde olan biri.
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