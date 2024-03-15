Fatih Altaylı'nın Gizemli Asistanı "Emre Bey" Kim?

Medya sektöründe her ne kadar ekran yüzleri dikkat çekse de bir de işin mutfağında çalışan, kamera arkası pek çok emekçi var. Bazıları daha sonraları ekran önüne geçse de kimi bu gizemli havayı veya ekran arkasında olmanın rahatlığını seviyor. YouTube'u takip edenlerin son aylarda en çok merak ettiği isimlerden biri de Fatih Altaylı'nın editörü Emre Bey. Kendisi görüntü vermeyi sevmese de kim olduğu çokça merak ediliyor.