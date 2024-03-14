Dolandırıcılar Çıtayı Yükseltti! PTT'den Aradıklarını Söyleyip Binlerce Lira Dolandırıyorlar
Dolandırıcılar Çıtayı Yükseltti! PTT'den Aradıklarını Söyleyip Binlerce Lira Dolandırıyorlar
Her geçen gün yeni bir dolandırıcılık vakasına şahit oluyoruz. Bunların en yaygını da telefon dolandırıcılığı... Yeni bir yöntem de bir X kullanıcısının başına gelmiş, dolandırıcılar öyle bir tezgah kurmuş ki bir anlık dalgınlığınızda paranızı kaybetmeniz olası.
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Sarah J. isimli bir sosyal medya kullanıcısı böyle dert yandı 👇
Ardından WhatsApp kayıtlarını paylaştı.
Tezgah ise şöyle çalışıyor... Önce PTT'den aranıyorsunuz. İşin içinde tebligat olunca insanın kafası karışabiliyor.
Bilgilerimizin her yerde dolaşıyor olması da dolandırıcıların ekmeğine yağ sürüyor.
Olay şöyle gelişiyor 👇
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Zaman da kısıtlı.
Olayın rengi yavaş yavaş anlaşılıyor.
Vezne hesabı da hazır.
Blöf de yapıyorlar.
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