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Dolandırıcılar Çıtayı Yükseltti! PTT'den Aradıklarını Söyleyip Binlerce Lira Dolandırıyorlar

Dolandırıcılar Çıtayı Yükseltti! PTT'den Aradıklarını Söyleyip Binlerce Lira Dolandırıyorlar

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
14.03.2024 - 15:03

Her geçen gün yeni bir dolandırıcılık vakasına şahit oluyoruz. Bunların en yaygını da telefon dolandırıcılığı... Yeni bir yöntem de bir X kullanıcısının başına gelmiş, dolandırıcılar öyle bir tezgah kurmuş ki bir anlık dalgınlığınızda paranızı kaybetmeniz olası.

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Sarah J. isimli bir sosyal medya kullanıcısı böyle dert yandı 👇

Sarah J. isimli bir sosyal medya kullanıcısı böyle dert yandı 👇

Paylaşımsarah j

Ardından WhatsApp kayıtlarını paylaştı.

Ardından WhatsApp kayıtlarını paylaştı.

Tezgah ise şöyle çalışıyor... Önce PTT'den aranıyorsunuz. İşin içinde tebligat olunca insanın kafası karışabiliyor.

Tezgah ise şöyle çalışıyor... Önce PTT'den aranıyorsunuz. İşin içinde tebligat olunca insanın kafası karışabiliyor.

Bilgilerimizin her yerde dolaşıyor olması da dolandırıcıların ekmeğine yağ sürüyor.

Bilgilerimizin her yerde dolaşıyor olması da dolandırıcıların ekmeğine yağ sürüyor.

Olay şöyle gelişiyor 👇

Olay şöyle gelişiyor 👇
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Zaman da kısıtlı.

Zaman da kısıtlı.

Olayın rengi yavaş yavaş anlaşılıyor.

Olayın rengi yavaş yavaş anlaşılıyor.

Vezne hesabı da hazır.

Vezne hesabı da hazır.

Blöf de yapıyorlar.

Blöf de yapıyorlar.

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