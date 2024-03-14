Dolandırıcılar Çıtayı Yükseltti! PTT'den Aradıklarını Söyleyip Binlerce Lira Dolandırıyorlar

Her geçen gün yeni bir dolandırıcılık vakasına şahit oluyoruz. Bunların en yaygını da telefon dolandırıcılığı... Yeni bir yöntem de bir X kullanıcısının başına gelmiş, dolandırıcılar öyle bir tezgah kurmuş ki bir anlık dalgınlığınızda paranızı kaybetmeniz olası.