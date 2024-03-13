Üç Uzvunu Kaybeden Ukraynalı Asker Diye Yayımlanan Fotoğraf Yapay Zeka Ürünü Çıktı
Üç Uzvunu Kaybeden Ukraynalı Asker Diye Yayımlanan Fotoğraf Yapay Zeka Ürünü Çıktı
Yapay zekayla üretilen görsel ve videolar teknolojiyle ilgili kişileri her ne kadar heyecanlandırsa da olayın çok farklı boyutları da tartışılmaya başladı. Görseller üzerinden manipülasyon yapılacağı, propoganda aleti olarak kullanılacağı, kişisel haklara zarar getireceği gibi konular bir süredir medyada yer buluyor. Bunların son örneği de geçtiğimiz günlerde üç uzvunu kaybeden Ukraynalı askerin pozu.
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Fotoğraf Türk sosyal medyasında çokça dikkat çekti.
Üzerine analizler yapıldı.
Yaptığı hareketin Nazi selamı olduğu öne sürüldü.
Hatta gazeteci Nevşin Mengü de paylaşımla alay edenlere sert konuştu.
Çağın Eroğlu isimli bir X kullanıcısının ise bir şey dikkatini çekti. İngilizce arama, görsel üzerinden arama gibi yöntemlerle arattı ama yanıtı Reddit'te buldu.
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Fotoğrafıyla oynanan kişinin asker olunduğu dahi bilinmiyor. Kaynak olarak da bir Telegram sayfası gösteriliyor.
Tabii bu görselin bir Rus operasyonu olduğu savı da öne çıkanlardan.
Başka bir kullanıcı ise detaylara bakınca bu gerçekçi görünen görselde çokça hata barındığını öne sürdü.
Yapay zeka geliştikçe üzerine çıkacak tartışmalar daha da ciddileşecek gibi duruyor.
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