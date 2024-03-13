Üç Uzvunu Kaybeden Ukraynalı Asker Diye Yayımlanan Fotoğraf Yapay Zeka Ürünü Çıktı

Yapay zekayla üretilen görsel ve videolar teknolojiyle ilgili kişileri her ne kadar heyecanlandırsa da olayın çok farklı boyutları da tartışılmaya başladı. Görseller üzerinden manipülasyon yapılacağı, propoganda aleti olarak kullanılacağı, kişisel haklara zarar getireceği gibi konular bir süredir medyada yer buluyor. Bunların son örneği de geçtiğimiz günlerde üç uzvunu kaybeden Ukraynalı askerin pozu.