5 Yaşındaki Çocuğu Oruç Tutmak İstediği İçin Yemeksiz Okula Gönderen Anne Tartışma Yarattı!
5 Yaşındaki Çocuğu Oruç Tutmak İstediği İçin Yemeksiz Okula Gönderen Anne Tartışma Yarattı!
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Ramazan ayının gelmesiyle birlikte, gerek sosyal medyada gerekse günlük yaşantımızda bazı sorunlar da baş gösteriyor. Kimler oruç tutabilir ya da ne olursa oruç bozulur gibi sorularla ramazan ayının klişelerini yaşıyoruz.
Hal böyle olunca da bazı tartışma konuları da ortaya çıkıyor. Son olarak, sosyal medyada yayılan bir mesajlaşma gündem oldu.
Bir anne 5 yaşındaki çocuğu oruç tutmak istediği için okula beslenme koymadan gönderince çocuğun öğretmeni tepki gösterdi.
Yayılan bu mesajlaşma ise tartışma yarattı.
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Peki sizce kim haklı? 5 yaşındaki çocuk oruç tutmalı mı?
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