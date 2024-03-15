TikTok'ta Yaptığı Yorumlarda Sürekli Evli Olduğunu Belirten Adamın Açıklaması Kahkaha Attırdı!
TikTok'ta Yaptığı Yorumlarda Sürekli Evli Olduğunu Belirten Adamın Açıklaması Kahkaha Attırdı!
TikTok'ta bir erkek kullanıcı yaptığı yorumlarda alakasız bir şekilde 'Evli biri olarak yazıyorum' diye belirtip yorumunu yapıyor. Bu durum dikkat çekince de başka bir kullanıcı 'Konunun evli olmanla ne alakası var?' sorusunu yöneltti. Kullanıcının verdiği yanıt ise herkesi güldürdü.
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TikTok ve diğer sosyal medya platformlarında yapılan bazı yorumlar ya sinirlerimizi zıplatıyor ya da yorum karşısında kahkahamızı tutamıyoruz.
Şimdi size o yorumlardan birini göstereceğiz. TikTok kullanıcısı bir adam, videoların altına sürekli evli olduğunu belirterek yorum yapıyor.
Bu durum dikkat çekince de başka bir kullanıcı 'Ne alaka?' diye yanıt verdi. Kullanıcı da eşinin yaptığı yorumlara evli olduğunu belirtmesi şartını koyduğunu açıkladı.
Bu yorum da sosyal medyada gündem oldu. Kullanıcılar eşine 'Helal olsun' diyerek kahkaha attı.
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Bu yorumu görenler ise eşine 'Helal olsun' diyerek kahkaha attı.
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