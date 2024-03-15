TikTok'ta Yaptığı Yorumlarda Sürekli Evli Olduğunu Belirten Adamın Açıklaması Kahkaha Attırdı!

TikTok'ta bir erkek kullanıcı yaptığı yorumlarda alakasız bir şekilde 'Evli biri olarak yazıyorum' diye belirtip yorumunu yapıyor. Bu durum dikkat çekince de başka bir kullanıcı 'Konunun evli olmanla ne alakası var?' sorusunu yöneltti. Kullanıcının verdiği yanıt ise herkesi güldürdü.