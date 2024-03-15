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Açlık Sınırı Asgari Ücretle Farkı Kapattı: Yoksul Olmak İçin Ne Kadar Maaş Almak Lazım?

Açlık Sınırı Asgari Ücretle Farkı Kapattı: Yoksul Olmak İçin Ne Kadar Maaş Almak Lazım?

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
15.03.2024 - 19:32

Birleşik Metal-İş Sınıf Araştırma Merkezi (BİSAM) açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasına göre; dört kişilik bir aile için açlık sınırı 16 bin lira, yoksulluk 55 bin lira ve tek başına yaşayan bir kişi için ise yoksulluk sınırı 25 bin lirayı geçti.

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BİSAM, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) harcama gruplarına göre endeks rakamları, 2003 yıllı madde fiyatları ile İstanbul Halk Ekmek, zincir market cari ay internet fiyatları ve BİSAM Beslenme Kalıbı üzerinden yapılan hesaplamaya göre dört kişilik bir ailenin sağlıklı ve dengeli beslenmesi için aylık yapması gereken harcama tutarı Şubat 2024 için 16 bin 100 lira oldu.

BİSAM, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) harcama gruplarına göre endeks rakamları, 2003 yıllı madde fiyatları ile İstanbul Halk Ekmek, zincir market cari ay internet fiyatları ve BİSAM Beslenme Kalıbı üzerinden yapılan hesaplamaya göre dört kişilik bir ailenin sağlıklı ve dengeli beslenmesi için aylık yapması gereken harcama tutarı Şubat 2024 için 16 bin 100 lira oldu.

Bu harcama tutarı sadece gıda için yapılması gereken minimum tutar olarak belirtilirken, açlık sınırı üzerinden hanehalkı tüketim harcamaları esas alınarak yapılan hesaplama sonuçlarına göre ise yoksulluk sınırı 55 bin 691 lira olarak gerçekleşti.

Sağlıklı beslenmek için her aile ferdinin alması gereken kalori miktarı farklılık gösterirken, yetişkin bir erkeğin sağlıklı ve dengeli beslenmesi için tüketmesi gereken gıdaların aylık karşılığı 4 bin 406 lira tuttu.

Sağlıklı beslenmek için her aile ferdinin alması gereken kalori miktarı farklılık gösterirken, yetişkin bir erkeğin sağlıklı ve dengeli beslenmesi için tüketmesi gereken gıdaların aylık karşılığı 4 bin 406 lira tuttu.

Bu değer yetişkin bir kadın için 4 bin 261 lira, 15-18 yaş bir genç için 4 bin 507 lira ve 4-6 yaş arası bir çocuk için 2 bin 926 lira oldu. 

Sağlıklı bir biçimde beslenmenin toplam aile bütçesine maliyeti ise 16 bin 100 lira olarak tespit edildi. Bu tutar söz konusu ailenin sadece gıda için yapması gereken zorunlu harcama tutarı olurken, eğitim, sağlık, barınma, eğlence, ısınma, ulaşım gibi giderler ile birlikte bir ailenin yapması gereken harcama tutarı yani yoksulluk sınırı 55 bin 691 liraya ulaştı.

Tek başına yaşayan bir kişinin sağlıklı ve dengeli beslenmesi için yapması gereken mutfak harcamaları ile yaşamını idame ettirmek için yapması gereken barınma, ulaşım, eğitim, sağlık vb. harcamalarının toplam tutarı ise en az 25.568 lira oldu.

Tek başına yaşayan bir kişinin sağlıklı ve dengeli beslenmesi için yapması gereken mutfak harcamaları ile yaşamını idame ettirmek için yapması gereken barınma, ulaşım, eğitim, sağlık vb. harcamalarının toplam tutarı ise en az 25.568 lira oldu.
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