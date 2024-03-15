Açlık Sınırı Asgari Ücretle Farkı Kapattı: Yoksul Olmak İçin Ne Kadar Maaş Almak Lazım?

Bu değer yetişkin bir kadın için 4 bin 261 lira, 15-18 yaş bir genç için 4 bin 507 lira ve 4-6 yaş arası bir çocuk için 2 bin 926 lira oldu.

Sağlıklı bir biçimde beslenmenin toplam aile bütçesine maliyeti ise 16 bin 100 lira olarak tespit edildi. Bu tutar söz konusu ailenin sadece gıda için yapması gereken zorunlu harcama tutarı olurken, eğitim, sağlık, barınma, eğlence, ısınma, ulaşım gibi giderler ile birlikte bir ailenin yapması gereken harcama tutarı yani yoksulluk sınırı 55 bin 691 liraya ulaştı.