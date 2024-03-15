Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Seslendi: '31 Mart'a Kadar Bunları Yap, Oylar Senin Olsun'

Yerel seçime 16 gün kala İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslendi. Başkan Akşener, 'Emeklilere bayramda 7 bin lira ikramiye ve bütün emeklilere 10 bin lira zam vermen gerekiyor. En düşük emekli maaşının asgari ücret seviyesinde olması gerekiyor. 31 Mart'a kadar bunları yap; oylar senin olsun'' dedi.