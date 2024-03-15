Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Seslendi: '31 Mart'a Kadar Bunları Yap, Oylar Senin Olsun'
Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Seslendi: '31 Mart'a Kadar Bunları Yap, Oylar Senin Olsun'
Yerel seçime 16 gün kala İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslendi. Başkan Akşener, 'Emeklilere bayramda 7 bin lira ikramiye ve bütün emeklilere 10 bin lira zam vermen gerekiyor. En düşük emekli maaşının asgari ücret seviyesinde olması gerekiyor. 31 Mart'a kadar bunları yap; oylar senin olsun'' dedi.
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Atama bekleyen öğretmenleri es geçmeyen Akşener, ''Cumhuriyetin yüzüncü yılında 100 bin öğretmenin tayinini hemen yapın. Atanamamış öğretmenlerin oyu senin olsun" diyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi.
31 Mart tarihinde yapılacak yerel seçime günler kala, partililer çalışmalarını hızlandırdı.
Yerel seçim öncesi Orhangazi ilçesinde esnaf ziyareti gerçekleştiren İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener,partisinin Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Selçuk Türkoğlu ile Orhangazi İlçe Belediye Başkan adayı İsmail Kaya da eşlik etti. Daha sonra vatandaşlara seslenen Akşener, öğretmen ile emeklilerin sesi olduğunun altını çizdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenen Akşener, ''Emeklilere bayramda 7 bin lira ikramiye ve bütün emeklilere 10 bin lira zam vermen gerekiyor. Son olarak en düşük emekli maaşının asgari ücret seviyesinde olması gerekiyor. 31 Mart'a kadar bunları yap; oylar senin olsun" dedi.
Atanamayan öğretmenleri es geçmeyen ve her fırsatta gündeme getiren Akşener, "Atanamayan öğretmen ve gençlerimiz için mülakatı kaldıracaktınız. Cumhuriyetin yüzüncü yılında 100 bin öğretmenin tayinini hemen yapın. Atanamamış öğretmenlerin oyu senin olsun" diye belirtti.
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