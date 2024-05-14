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14 Mayıs Salı Akşamı Kaçırdığın Haberler

14 Mayıs Salı Akşamı Kaçırdığın Haberler

Bugün Neler Yaşandı?-App
Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
15.05.2024 - 02:17

Dün akşam gözden kaçırdığınız ya da tüm detayları ile yeniden okuyup 'ne olmuştu ya' diyeceğiniz haberleri sizler için derledik. 

İşte 14 Mayıs Salı akşamının gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikleri...

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Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek, MİT Başkanı İbrahim Kalın ile Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un Külliye'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde kumpas' soruşturmasıyla ilgili bilgi verdiğini açıkladı.

Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek, MİT Başkanı İbrahim Kalın ile Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un Külliye'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde kumpas' soruşturmasıyla ilgili bilgi verdiğini açıkladı.

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ABD’deki Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA), Güneş yüzeyinde meydana gelen şiddetli patlama sonrası oluşacak jeomanyetik fırtınanın olası etkilerine karşı uyarıda bulundu.

ABD’deki Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA), Güneş yüzeyinde meydana gelen şiddetli patlama sonrası oluşacak jeomanyetik fırtınanın olası etkilerine karşı uyarıda bulundu.

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Balıkesir'de harçlığını çıkarmak için 5 gün önce kuryeliğe başlayan üniversite öğrencisi Ata Emre Akman (20), yolunu kesen E.Ö. (17) tarafından defalarca bıçaklanarak öldürülmüştü. Akman'ın saldırıya uğradığı anlar bir okulun güvenlik kamerasına yansıdı.

Balıkesir'de harçlığını çıkarmak için 5 gün önce kuryeliğe başlayan üniversite öğrencisi Ata Emre Akman (20), yolunu kesen E.Ö. (17) tarafından defalarca bıçaklanarak öldürülmüştü. Akman'ın saldırıya uğradığı anlar bir okulun güvenlik kamerasına yansıdı.

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Otoyol ve köprü geçiş ücretlerine bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere zam geldi.

Otoyol ve köprü geçiş ücretlerine bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere zam geldi.

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Kardeşlerim dizisiyle tanınan oyuncu ve eski model Onur Seyit Yaran hakkında öz ablası tarafından şoke eden taciz iddiaları ortaya atıldı. Konu büyüdükçe işin rengi de değişti...

Kardeşlerim dizisiyle tanınan oyuncu ve eski model Onur Seyit Yaran hakkında öz ablası tarafından şoke eden taciz iddiaları ortaya atıldı. Konu büyüdükçe işin rengi de değişti...

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Gazeteci İsmail Saymaz, Osman Kavala’nın avukatı Hilal Zengin’in başvurusu üzerine yeniden yargılama talebine bakacak İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi heyetinin değiştiğini açıkladı.

Gazeteci İsmail Saymaz, Osman Kavala’nın avukatı Hilal Zengin’in başvurusu üzerine yeniden yargılama talebine bakacak İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi heyetinin değiştiğini açıkladı.

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İBB mayıs ayı olağan toplantısında alınan kararla, İstanbulluların yüzde 75’inin kullandığı birinci kademe konut tarifesine yaklaşık yüzde 36 zam yapıldı.

İBB mayıs ayı olağan toplantısında alınan kararla, İstanbulluların yüzde 75’inin kullandığı birinci kademe konut tarifesine yaklaşık yüzde 36 zam yapıldı.

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Fenerbahçeli bir taraftar, Ali Koç karşısında adaylığını açıklayan Aziz Yıldırım için Kadıköy'de lokma döktürdü. 2018 yılında seçimi kaybederek başkanlık görevinden ayrılan Yıldırım'ın arkasından yine lokma dökülmüştü.

Fenerbahçeli bir taraftar, Ali Koç karşısında adaylığını açıklayan Aziz Yıldırım için Kadıköy'de lokma döktürdü. 2018 yılında seçimi kaybederek başkanlık görevinden ayrılan Yıldırım'ın arkasından yine lokma dökülmüştü.

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Fenerbahçe Kulübü Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın 30-31 Mayıs'ta, yeterli çoğunluk sağlanamaması durumunda ise 8-9 Haziran'da yapılacağını açıkladı.

Fenerbahçe Kulübü Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın 30-31 Mayıs'ta, yeterli çoğunluk sağlanamaması durumunda ise 8-9 Haziran'da yapılacağını açıkladı.

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Gülşen'in Volkswagen Arena'daki son konserine konuk olan Edis, hem dansı, hem kombini hem de yeni imajıyla gündemin ortasına bomba gibi oturdu. Edis'in son hali bu sefer tam not alamadı...

Gülşen'in Volkswagen Arena'daki son konserine konuk olan Edis, hem dansı, hem kombini hem de yeni imajıyla gündemin ortasına bomba gibi oturdu. Edis'in son hali bu sefer tam not alamadı...

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