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Güneş'te Dev Bir Patlama Daha Oldu: Kuzey Işıkları Yeniden Türkiye'de Görülebilir

Güneş'te Dev Bir Patlama Daha Oldu: Kuzey Işıkları Yeniden Türkiye'de Görülebilir

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
15.05.2024 - 01:36

ABD’deki Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA), Güneş yüzeyinde meydana gelen şiddetli patlama sonrası oluşacak jeomanyetik fırtınanın olası etkilerine karşı uyarıda bulundu. Yapılan açıklamada patlamanın son 7 yılın en büyük Güneş patlaması olduğu belirtildi. 

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Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) Güneş'te meydana gelen büyük patlamanın fotoğrafını yayınladı.

Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) Güneş'te meydana gelen büyük patlamanın fotoğrafını yayınladı.

TRT'de yer alan bilgiye göre, ABD’deki Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA), Güneş'teki patlamalar sonucu oluşan jeomanyetik fırtınanın kaynağının "Bölge 3664" olarak adlandırılan "büyük, karmaşık bir güneş lekesi kümesi" olduğunu belirledi.

TRT'de yer alan bilgiye göre, ABD’deki Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA), Güneş'teki patlamalar sonucu oluşan jeomanyetik fırtınanın kaynağının "Bölge 3664" olarak adlandırılan "büyük, karmaşık bir güneş lekesi kümesi" olduğunu belirledi.

NOAA, Dünya'ya yaklaşmakta olan fırtınanın muhtemel etkilerine dikkat çekerek 'yaygın voltaj kontrolü sorunlarının ortaya çıkabileceği' ve yörüngelerdeki uydularda 'sürtünme, izleme ve yönlendirme sorunlarının' yaşanabileceğini de aktardı.

NOAA, Dünya'ya yaklaşmakta olan fırtınanın muhtemel etkilerine dikkat çekerek 'yaygın voltaj kontrolü sorunlarının ortaya çıkabileceği' ve yörüngelerdeki uydularda 'sürtünme, izleme ve yönlendirme sorunlarının' yaşanabileceğini de aktardı.

Daha önce meydana gelen patlamada olduğu gibi bu patlamada da oluşan jeomanyetik fırtına nedeniyle Avrupa'da ve ülkemizde kuzey ışıkları görülebileceği belirtildi.

Daha önce meydana gelen patlamada olduğu gibi bu patlamada da oluşan jeomanyetik fırtına nedeniyle Avrupa'da ve ülkemizde kuzey ışıkları görülebileceği belirtildi.
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