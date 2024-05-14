Güneş'te Dev Bir Patlama Daha Oldu: Kuzey Işıkları Yeniden Türkiye'de Görülebilir
Güneş'te Dev Bir Patlama Daha Oldu: Kuzey Işıkları Yeniden Türkiye'de Görülebilir
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Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) Güneş'te meydana gelen büyük patlamanın fotoğrafını yayınladı.
TRT'de yer alan bilgiye göre, ABD’deki Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA), Güneş'teki patlamalar sonucu oluşan jeomanyetik fırtınanın kaynağının "Bölge 3664" olarak adlandırılan "büyük, karmaşık bir güneş lekesi kümesi" olduğunu belirledi.
NOAA, Dünya'ya yaklaşmakta olan fırtınanın muhtemel etkilerine dikkat çekerek 'yaygın voltaj kontrolü sorunlarının ortaya çıkabileceği' ve yörüngelerdeki uydularda 'sürtünme, izleme ve yönlendirme sorunlarının' yaşanabileceğini de aktardı.
Daha önce meydana gelen patlamada olduğu gibi bu patlamada da oluşan jeomanyetik fırtına nedeniyle Avrupa'da ve ülkemizde kuzey ışıkları görülebileceği belirtildi.
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