12 Temmuz'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
12 Temmuz'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
'Son dakika magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...👇
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Hande Erçel'in kız kardeşi Gamze Erçel kızı Mavi ve eşi Caner Yıldırım ile birlikte paylaştığı videoyla gündem oldu. Gamze Erçel ve ailesinin öpücük akımını görenler "bize de nasip olur mu?" demeden edemedi.
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Yıllardır televizyon ekranlarından tanıdığımız Kıvanç Kılınç, Diriliş Ertuğrul, Filinta gibi yapımlarda rol alsa da kariyer zirvesini Feyyaz Yiğit'in Gibi dizisi ile yapmıştı biliyorsunuz ki.
Son dönemlerde ünlülerin Bodrum'daki konserleri iptal etmesinin ardından Kenan Doğulu'ya bilet fiyatları sorulunca ünlü şarkıcıdan dikkat çeken ekonomi yorumu geldi!
Şimdilerde tatilin tadını çıkaran Pınar Deniz radikal bir imaj değişikliğine gitti. Ünlü oyuncunun yeni halini görenler şoke oldu!
Popüler magazin platformu FillGap, dünyanın en güzel Müslüman kadınlarını seçtiği bir oylama düzenledi. Oylamanın birincisi ise ünlü oyuncu Hande Erçel oldu!
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Geçtiğimiz günlerde 1 yaşına basan dünyalar güzeli kızıyla sık sık gündem olan Aslı Enver, bu sefer de Elay'ın ilk havuz pozunu paylaştı!
Bir dönem yüzündeki izler ile gündeme gelen şarkıcı İzel'in son paylaşımındaki inanılmaz değişimi olay olmuş, ünlü şarkıcının son hali Serenay Sarıkaya'ya benzetilmişti. İzel, fotoşop iddialarını tiye aldı!
Murat Özdemir’in eski eşi Selin Kabaklı, sevgilisinin evli olduğu iddiasını yalanlayarak Ebru Gündeş’e sert çıkıştı.
Sabah’tan Bülent Cankurt'un haberine göre, Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım evliliğinin çocuğa bağlı öğrenildi. Daha önce bir evlilik geçiren Yıldırım'ın bu konularda aceleci olmak istemediği bu yüzden işlerin ağırdan alındığı söylendi.
Geçtiğimiz gün konserinde kalbinden ameliyat geçireceğini söyleyen İbrahim Tatlıses gözyaşlarını tutamamıştı. Seyirciden helallik isteyen ünlü ismin ameliyatı başarılı geçti.
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