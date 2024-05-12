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12 Mayıs Pazar Akşamı Kaçırdığın Haberler

12 Mayıs Pazar Akşamı Kaçırdığın Haberler

Bugün Neler Yaşandı?-App
Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
13.05.2024 - 02:03

Dün akşam gözden kaçırdığınız ya da tüm detayları ile yeniden okuyup 'ne olmuştu ya' diyeceğiniz haberleri sizler için derledik. 

İşte 12 Mayıs Pazar akşamının gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikleri...

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Gazeteci Ishii Takaaki, Japonya Meclisi'nin PKK örgütlenmesine karşı 'varlıklarını dondurma' yasasını onayladığını duyurdu.

Gazeteci Ishii Takaaki, Japonya Meclisi'nin PKK örgütlenmesine karşı 'varlıklarını dondurma' yasasını onayladığını duyurdu.

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Kim Milyoner Olmak İster'a katılan Aylin Karakuş, 6 Şubat depremlerinde yaşadıklarını anlattı. Depremde bir bacağını ve sevdiklerini kaybeden yarışmacının anlattıkları herkesi gözyaşına boğdu.

Kim Milyoner Olmak İster'a katılan Aylin Karakuş, 6 Şubat depremlerinde yaşadıklarını anlattı. Depremde bir bacağını ve sevdiklerini kaybeden yarışmacının anlattıkları herkesi gözyaşına boğdu.

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Elazığ'ın merkeze bağlı Sedeftepe köyüne aktaba ziyaretine gittikten sonra kaybolan 1 çocuk annesi Dilara Günana'nın (25) cansız bedeni 6 gün sonra toprağa gömülü vaziyette bulundu.

Elazığ'ın merkeze bağlı Sedeftepe köyüne aktaba ziyaretine gittikten sonra kaybolan 1 çocuk annesi Dilara Günana'nın (25) cansız bedeni 6 gün sonra toprağa gömülü vaziyette bulundu.

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1-1 beraberlikle sonuçlanan Alanyaspor-Beşiktaş karşılaşmasında sahaya atılan taşlar görevli 2 jandarmaya isabet etti. Jandarmaya ilk müdahaleyi Beşiktaş sağlık ekibi ve Samet Aybaba yaptı.

1-1 beraberlikle sonuçlanan Alanyaspor-Beşiktaş karşılaşmasında sahaya atılan taşlar görevli 2 jandarmaya isabet etti. Jandarmaya ilk müdahaleyi Beşiktaş sağlık ekibi ve Samet Aybaba yaptı.

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Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Efes Pilsen grubu biralara zam geldiğini açıkladı.

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Efes Pilsen grubu biralara zam geldiğini açıkladı.

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Bursa'da dedesinin tüfeğiyle oynayan 9 yaşındaki çocuk, tüfeğin ateş alması sonucu 9 yaşındaki kuzeni Miraç Güvenir'i başından vurdu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Güvenir'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Bursa'da dedesinin tüfeğiyle oynayan 9 yaşındaki çocuk, tüfeğin ateş alması sonucu 9 yaşındaki kuzeni Miraç Güvenir'i başından vurdu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Güvenir'in hayatını kaybettiğini belirledi.

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Güvenlik Konseyi'nde değişikliğe gitti. Konsey sekreteri Nikolay Patruşev’i görevden alan Putin, yerine Sergey Şoygu’yu atadı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Güvenlik Konseyi'nde değişikliğe gitti. Konsey sekreteri Nikolay Patruşev’i görevden alan Putin, yerine Sergey Şoygu’yu atadı.

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Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Kayserispor galibiyetinin ardından takımdaki geleceğine ve gündeme dair konuştu. Kartal, merak edilen soruya ayrılık sorusuna yanıt verdi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Kayserispor galibiyetinin ardından takımdaki geleceğine ve gündeme dair konuştu. Kartal, merak edilen soruya ayrılık sorusuna yanıt verdi.

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Galatasaray'ın file bekçisi Fernando Muslera, zorlu geçen Karagümrük maçının ardından soyunma odasına doğru yönelirken Türkçe konuştu. Uruguaylı futbolcunun ifadesi, sosyal medyada gündem oldu.

Galatasaray'ın file bekçisi Fernando Muslera, zorlu geçen Karagümrük maçının ardından soyunma odasına doğru yönelirken Türkçe konuştu. Uruguaylı futbolcunun ifadesi, sosyal medyada gündem oldu.

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