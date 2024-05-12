Rusya Güvenlik Konseyinde Kritik Değişim! Putin, Sekreterlik Görevine Sergey Şoygu'yu Atadı
Rusya Güvenlik Konseyinde Kritik Değişim! Putin, Sekreterlik Görevine Sergey Şoygu'yu Atadı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Güvenlik Konseyi'nde değişikliğe gitti. Konsey sekreteri Nikolay Patruşev’i görevden alan Putin, yerine Sergey Şoygu’yu atadı.
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Rusya Parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyinden yapılan açıklamaya göre, Putin, yetkisinde olan bakanların atamaları için belirlediği isimleri parlamentoya önerdi.
Dışişleri Bakanlığına halihazırda görevini yürüten Sergey Lavrov’u öneren Putin, Savunma Bakanlığı görevine eski Başbakan Birinci Yardımcısı Andrey Belousov’un ismini verdi.
Nikolay Patruşev, Güvenlik Konseyi Sekreteri görevinden alınan Peskov Patruşev’in yerine Daha önce Savunma Bakanı olan Sergey Şoygu'nun atanmasına karar verildi.
Putin'in atama listesinde yer alan isimler şu şekilde:
Savunma Bakanı: Andrey Belousov
İçişleri Bakanı: Vladimir Kolokoltsev
Dışişleri Bakanı: Sergey Lavrov
Acil Durumlar Bakanı: Aleksandr Kurenkov
Adalet Bakanı: Konstantin Çuyçenko
Dış İstihbarat Servisi (SVR) Direktörü: Sergey Narışkin
Federal Güvenlik Servisi (FSB) Direktörü: Aleksandr Bortnikov
Sayıştay Başkanı: Boris Kovalçuk
Federal Koruma Servisi: Dmitriy Koçnev
Ulusal Muhafızlar (Rosgvardiya) Başkanı: Viktor Zolotov
Devlet Başkanı Özel Programları İdaresi Başkanı: Aleksandr Lints
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