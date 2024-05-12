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Rusya Güvenlik Konseyinde Kritik Değişim! Putin, Sekreterlik Görevine Sergey Şoygu'yu Atadı

Rusya Güvenlik Konseyinde Kritik Değişim! Putin, Sekreterlik Görevine Sergey Şoygu'yu Atadı

Rusya Vladimir Putin
Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
13.05.2024 - 00:01

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Güvenlik Konseyi'nde değişikliğe gitti. Konsey sekreteri Nikolay Patruşev’i görevden alan Putin, yerine Sergey Şoygu’yu atadı. 

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Rusya Parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyinden yapılan açıklamaya göre, Putin, yetkisinde olan bakanların atamaları için belirlediği isimleri parlamentoya önerdi.

Rusya Parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyinden yapılan açıklamaya göre, Putin, yetkisinde olan bakanların atamaları için belirlediği isimleri parlamentoya önerdi.

Dışişleri Bakanlığına halihazırda görevini yürüten Sergey Lavrov’u öneren Putin, Savunma Bakanlığı görevine eski Başbakan Birinci Yardımcısı Andrey Belousov’un ismini verdi.

Dışişleri Bakanlığına halihazırda görevini yürüten Sergey Lavrov’u öneren Putin, Savunma Bakanlığı görevine eski Başbakan Birinci Yardımcısı Andrey Belousov’un ismini verdi.

Nikolay Patruşev, Güvenlik Konseyi Sekreteri görevinden alınan Peskov Patruşev’in yerine Daha önce Savunma Bakanı olan Sergey Şoygu'nun atanmasına karar verildi.

Nikolay Patruşev, Güvenlik Konseyi Sekreteri görevinden alınan Peskov Patruşev’in yerine Daha önce Savunma Bakanı olan Sergey Şoygu'nun atanmasına karar verildi.

Putin'in atama listesinde yer alan isimler şu şekilde: 

  • Savunma Bakanı: Andrey Belousov

  • İçişleri Bakanı: Vladimir Kolokoltsev

  • Dışişleri Bakanı: Sergey Lavrov

  • Acil Durumlar Bakanı: Aleksandr Kurenkov

  • Adalet Bakanı: Konstantin Çuyçenko

  • Dış İstihbarat Servisi (SVR) Direktörü: Sergey Narışkin

  • Federal Güvenlik Servisi (FSB) Direktörü: Aleksandr Bortnikov

  • Sayıştay Başkanı: Boris Kovalçuk

  • Federal Koruma Servisi: Dmitriy Koçnev

  • Ulusal Muhafızlar (Rosgvardiya) Başkanı: Viktor Zolotov

  • Devlet Başkanı Özel Programları İdaresi Başkanı: Aleksandr Lints

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