İlk Kez Bu Kadar Net Konuştu! Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'dan Gelecek Sözleri
İlk Kez Bu Kadar Net Konuştu! Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'dan Gelecek Sözleri
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Kayserispor galibiyetinin ardından takımdaki geleceğine ve gündeme dair konuştu. Kartal, merak edilen soruya ayrılık sorusuna yanıt verdi.
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Trendyol Süper Lig’in 36. haftasında Fenerbahçe, sahasında Kayserispor’u 3-0 mağlup etti.
Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, geleceğine dair konuştu.
Sezon sonunda kulüpte yapılacak başkanlık seçimi ve kendi planlarıyla ilgili sarı-lacivertlilerin teknik patronu, şunları söyledi 👇
"Biz büyük bir camiayız. Büyük bir takımız. Kendimle ilgili hiçbir planım yok. Hiçbir plan da yapmadım. Ben Fenerbahçeliyim. Fenerbahçe’nin çocuğuyum. Bana ‘gel’ dediler geldim. ‘Git’ dediler, gittim.
Herhangi bir şekilde gitme ve kalma gibi bir planım da yok. Şu anda bunları konuşmanın yeri ve zamanı değil. Fenerbahçe’de her zaman herkese kapı açıktır. Futbolcular ve antrenörler için de. Bu konularla şu anda kafamı yoracak değilim"
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