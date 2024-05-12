Japonya Meclisinde PKK Görüşmesi: 'Faaliyetlerini Birlikte Durduralım'
Japonya Meclisinde PKK Görüşmesi: 'Faaliyetlerini Birlikte Durduralım'
Gazeteci Ishii Takaaki, Japonya Meclisi'nin PKK örgütlenmesine karşı 'varlıklarını dondurma' yasasını onayladığını duyurdu.
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Japonya'da PKK yandaşlarının örgütlenmelerini gündeme getiren gazeteci Ishii Takaaki, PKK'nın faaliyetlerinin durdurulmasına ilişkin konunun Japonya meclisinde görüşüldüğünü duyurdu.
Terör örgütü PKK'nın Japonya'da 'kültür kurumu' adı altında örgütlendiğini belirten Takaaki, örgütlerin varlıklarının dondurulması yönündeki yasanın Japonya Meclisi'nden geçtiğini duyurdu.
Takaaki sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı 'Mayıs’ta Japon Meclisi’nde PKK meselesi ele alındı. Japon hükûmeti, PKK’nın varlıklarını donduran yasayı onayladı. Dışişleri Bakanı Yoko Kamikawa da PKK’nın izlenmesi gerektiğini belirtti. Türkiye-Japonya iş birliği ile PKK’nın faaliyetlerini durduralım.'
Takaaki, paylaşımına konunun mecliste görüşüldüğü anları da ekledi. 📹
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