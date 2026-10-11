article/comments
article/share
Haberler
Genel Kültür
Sanat
12 – 18 Ekim İstanbul Çocuk Etkinlikleri: İstanbul'da Bu Hafta Çocuklarla Nereye Gidilir?

12 – 18 Ekim İstanbul Çocuk Etkinlikleri: İstanbul'da Bu Hafta Çocuklarla Nereye Gidilir?

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
11.10.2026 - 08:01
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Ekim ayının altın sarısı renklerinin şehri sarmaya başladığı 12 - 18 Ekim haftasında da en eğlenceli etkinlik rehberiyle karşınızdayız! Bu hafta tiyatro sahnelerinde kahkahalar yükseliyor, atölyelerde 'Halloween' coşkusu başlıyor ve vizyona yepyeni bir macera filmi giriyor. Çocukların hayal güçlerini zirveye taşıyacak, sonbaharın enerjisine en çok yakışan etkinlikleri özenle seçtik.

Peki, bu hafta İstanbul'da çocuklarla neler yapılır? Hangi tiyatro oyununa gidilir? Vizyonda hangi filmler var? İşte Ekim ayının ilk çocuk etkinlikleri rehberi! 

Uyarı: Etkinliklerin güncel durumunu kontrol etmek ve bilet satın almak için organizasyon firmalarının, etkinlik merkezlerinin ya da bilet satış platformlarının duyurularını kontrol etmelisiniz! 

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İstanbul'da Bu Hafta Hangi Çocuk Oyununa Gidilir?

İstanbul'da Bu Hafta Hangi Çocuk Oyununa Gidilir?

Ekim ortasında sanatın ritmi hızlanıyor. Hem Avrupa hem de Anadolu yakasında her yaşa hitap eden, pedagog onaylı harika tiyatro oyunları sahnelerde.

Avrupa Yakası Çocuk Tiyatro Oyunları:

  • 13 Ekim: Keloğlan – Bakırköy Butik Sahne

  • 17 Ekim: Komşum Viyol Ailesi – Maximum Uniq Box

  • 17 Ekim: Charlie'nin Çikolata Fabrikasında Çocuk Oyunu – Ortaköy Kültür Merkezi

  • 17 Ekim: Önüm Arkam Duygularım Sobe – DasDas İstinyePark

  • 18 Ekim: Winnie the Pooh – Akatlar Kültür Merkezi

Anadolu Yakası Çocuk Tiyatro Oyunları:

  • 15 Ekim: Karlar Ülkesi Kar Yıldızı Festivali – Hilltown Seyirlik Sahne

  • 17 Ekim: Rapunzel Çocuk Oyunu – İdris Güllüce Kültür Merkezi (Tuzla)

  • 18 Ekim: Bilim Macerası Kulübü Profesör & Bulut – Hilltown Seyirlik Sahne

  • 18 Ekim: Sihirli Kütüphane – Caddebostan Kültür Merkezi B Salonu

  • 18 Ekim: Susam Sokağı 'Kurabiye Operasyonu' – Caddebostan Kültür Merkezi A Salonu

  • 18 Ekim: Kuromi ve Arkadaşları Sürpriz Doğum Günü Partisi – Palladium Avm

  • 18 Ekim: 80 Günde Dünya Turu Çocuk Oyunu – KKM Gönül Ülkü ve Gazanfer Özcan Sahnesi

Sahnede Bu Hafta Hangi Müzikal ve Baleler Var?

Sahnede Bu Hafta Hangi Müzikal ve Baleler Var?

Müziğin iyileştirici gücüyle bebekleri klasik müzikle buluşturan özel konserlerden, en sevilen çizgi kahramanların müzikallerine kadar harika bir liste.

Avrupa Yakası Çocuk Müzikalleri:

  • 17 Ekim: Neşeli Hayvanlar Müzikali – Bahçeşehir Muhsin Ertuğrul Sanat Merkezi Sahnesi

  • 18 Ekim: Maşa ile Koca Ayı Sürpriz Gösteri Müzikali – House of Performance (HoP)

Anadolu Yakası Çocuk Müzikalleri ve Konserleri:

  • 17 Ekim: Kırmızı Balık Denizaltı Müzikali Çocuk Tiyatrosu – Hilltown Seyirlik Sahne

  • 18 Ekim: Küçük Dinleyiciler, Büyük Eserler: Piyanoya ile Bebek Konserleri – DasDas Ataşehir

  • 18 Ekim: Renkli Sesler Çocuk Operası – Üsküdar Bağlarbaşı Kültür Merkezi Çamlıca Salonu

Bu Haftanın Gösteri, Sirk ve Karnavalları

Bu Haftanın Gösteri, Sirk ve Karnavalları

Bu hafta sihirbazlık şovları, göz yanılmaları ve dünya çapında fenomen olan karakterlerin sahne gösterileriyle çocukların ağzı açık kalacak!

  • 17 Ekim: The Illusionist - Enver Ertaş – Duru Tiyatro Watergarden Performans Merkezi (Anadolu Yakası)

  • 17 Ekim: İllüzyon Show – Palladium Avm (Anadolu Yakası)

  • 18 Ekim: Pinkfong Baby Shark Live Show – House of Performance (HoP) (Avrupa Yakası)

  • 18 Ekim: Sihirbaz & Vantrilok Burak PARLI Show – Bakırköy House of Performance Alt Sahne (Avrupa Yakası)

İstanbul'da Bu Hafta Vizyonda Hangi Çocuk Filmleri Var?

İstanbul'da Bu Hafta Vizyonda Hangi Çocuk Filmleri Var?

Sinema salonlarına bu cuma yepyeni ve yerli bir macera filmi iniş yapıyor!

  • Emiray: Macera Yolcusu 

Konu: Sevilen kahraman Emiray ve dostlarının, tarihi sırları çözmek ve zamanın akışını korumak için atıldıkları gizem dolu yepyeni macerası.

Tür: Animasyon, Macera

Yaş Grubu: Genel İzleyici

Vizyon Tarihi: 16.10.2026

Ayrıca geçtiğimiz haftalarda vizyona giren Robu 404 ve Unutulmuş Ada filmi de hâlâ sinema salonlarında.

12 – 18 Ekim Eğlence, Oyun Alanları ve Tema Parklar

12 – 18 Ekim Eğlence, Oyun Alanları ve Tema Parklar

Ekim ayı boyunca, havalar ister güneşli ister yağmurlu olsun, her koşula uyum sağlayan ve çocukların gün boyu sıkılmadan vakit geçirebileceği rotalar:

  • Emaar SkyView ve SkyWalk (Üsküdar): Şehri cam terasın üzerinden, bulutların arasındaymış gibi izleyeceğiniz ve 31 Ekim'e kadar sürecek bu yüksek macera adrenalin seven çocukları bekliyor.

  • Park Of İstanbul - Hayvanat Bahçesi ve Serpme Kahvaltı (Çekmeköy): Şehrin gürültüsünden uzaklaşıp güne enfes bir kahvaltıyla başlamak ve sonrasında egzotik hayvanları orman havasında gözlemlemek için 31 Ekim'e kadar biletleri satışta olan harika bir doğa kaçamağı.

  • Emaar Akvaryum & Sualtı Hayvanat Bahçesi (Üsküdar): Okyanus canlılarını ve köpek balıklarını uzun sualtı tünelinde konforla keşfetmek için 31 Ekim'e kadar süren büyülü bir rota.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İstanbul'da Bu Hafta Çocuklarla Nereye Gidilir? Bu Hafta Hangi Etkinlikler Var?

İstanbul'da Bu Hafta Çocuklarla Nereye Gidilir? Bu Hafta Hangi Etkinlikler Var?

Sonbaharın coşkusunu ve 'Halloween' konseptinin eğlenceli ruhunu bir araya getirin! İşte çocukları oyun oynamaya, üretmeye ve dans etmeye davet eden yepyeni atölyeler.

Konsept ve Yaratıcılık Atölyeleri:

  • Miniklerle Halloween & Pizza Atölyesi

Detay: Ekim ruhuna çok yakışan, kostümlerin ve eğlencenin ön planda olduğu bu özel etkinlikte; minikler hem harika kostümleriyle sosyalleşiyor hem de kendi lezzetli pizzalarını tasarlıyorlar.

Yaş Grubu: 3-8 Yaş

Gün/Saat: 17-18 Ekim

Mekan: PizzaExpress DasDas Ataşehir (Anadolu) ve Nişantaşı PizzaExpress (Avrupa)

  • Buluşum Senin Elinde Yaratıcı Drama Atölyesi

Detay: Oyuncu Gamze Dar ile çocuklar dörderli gruplar halinde kendi icat hikayelerini doğaçlama canlandırıyor, birlikte yaratıcı bir buluş sahnesi ortaya çıkararak takım çalışmasını öğreniyorlar.

Yaş Grubu: 7-11 Yaş

Gün/Saat: 17 Ekim Cumartesi (Saat 16:00)

Mekan: AKM Çocuk Sanat Merkezi

  • Benim Manzaram / Dokulu Tuval Çalışması Atölyesi

Detay: Tıraş köpüğü, pamuk, kil ve gerçek deniz kumu gibi malzemeler kullanılarak doğa manzaralarının tuvallere üç boyutlu yansıtıldığı duyusal sanat etkinliği.

Yaş Grubu: 5-9 Yaş

Gün/Saat: 18 Ekim Pazar (Saat 14:00)

Mekan: AKM Çocuk Sanat Merkezi

Müzik ve Hareket Atölyeleri:

  • Sesimi ve Müzik Yeteneğimi Keşfediyorum Atölyesi

Detay: Çocukların kendi seslerini keşfettiği; doğru şarkı söyleme, nefes kontrolü, dik duruş ve diksiyon tekniklerini öğrenip günün sonunda mini bir koro deneyimi yaşadıkları müzikal keşif.

Yaş Grubu: 7-12 Yaş

Gün/Saat: 18 Ekim Pazar (Saat 12:00)

Mekan: AKM Çocuk Sanat Merkezi

Detay: Bebekleriyle kanguru eşliğinde bağ kurmak isteyen anneler için müzik, ritim ve hareketin kusursuz uyumunu sağlayan sıcacık bir dans etkinliği.

Gün/Saat: 18 Ekim Pazar (Saat 16:30)

Mekan: Dance and More (Ataşehir)

Ekim Ayının Ortasına Yakışır İlham Veren Yeni Rotalar

Ekim Ayının Ortasına Yakışır İlham Veren Yeni Rotalar

Sonbahar yapraklarının altın sarısına döndüğü, çocukların doğanın mucizelerine bizzat tanıklık edeceği, ekim ortası enerjisini tam anlamıyla yansıtan o muazzam açık hava keşifleri:

  • Atatürk Arboretumu (Sarıyer / Avrupa Yakası):

Neden Gitmeli? Tam da şu an, yani ekim ayının ortası, buranın en sihirli olduğu zaman! Dünyanın dört bir yanından getirilmiş binlerce farklı ağaç türünün yapraklarının sarı, turuncu ve kızılın her tonuna büründüğü doğa harikası bir alan.

Çocuklar İçin: Göl kenarında yüzen kuğuları izlemek, meşe ağaçlarının dökülen yaprakları arasında koleksiyon yapmak ve doğanın renk değişimini adeta bir masal diyarındaymış gibi bizzat deneyimlemek onlar için unutulmaz bir görsel anı olacak.

Neden Gitmeli? Dışarıda sonbahar esintisi varken, kapalı bir botanik seranın içinde adeta tropikal bir iklimde yürüyüş yapma fikri harika değil mi? Türkiye'nin ilk kelebek çiftliği olan bu mekan, doğanın en narin canlılarının yaşam döngüsüne ev sahipliği yapıyor.

Çocuklar İçin: Tırtılın kozaya, kozanın ise rengarenk bir kelebeğe dönüşüm hikayesini bizzat rehberlerden dinleyen çocuklar; seranın içinde üzerlerine konan rengarenk kelebeklerle mucizevi bir bağ kuruyorlar. Doğa bilimlerine ilgi duyan minikler için ilham verici bir merkez!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın