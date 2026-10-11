12 – 18 Ekim İstanbul Çocuk Etkinlikleri: İstanbul'da Bu Hafta Çocuklarla Nereye Gidilir?
Ekim ayının altın sarısı renklerinin şehri sarmaya başladığı 12 - 18 Ekim haftasında da en eğlenceli etkinlik rehberiyle karşınızdayız! Bu hafta tiyatro sahnelerinde kahkahalar yükseliyor, atölyelerde 'Halloween' coşkusu başlıyor ve vizyona yepyeni bir macera filmi giriyor. Çocukların hayal güçlerini zirveye taşıyacak, sonbaharın enerjisine en çok yakışan etkinlikleri özenle seçtik.
Peki, bu hafta İstanbul'da çocuklarla neler yapılır? Hangi tiyatro oyununa gidilir? Vizyonda hangi filmler var? İşte Ekim ayının ilk çocuk etkinlikleri rehberi!
Uyarı: Etkinliklerin güncel durumunu kontrol etmek ve bilet satın almak için organizasyon firmalarının, etkinlik merkezlerinin ya da bilet satış platformlarının duyurularını kontrol etmelisiniz!
İstanbul'da Bu Hafta Hangi Çocuk Oyununa Gidilir?
Sahnede Bu Hafta Hangi Müzikal ve Baleler Var?
Bu Haftanın Gösteri, Sirk ve Karnavalları
İstanbul'da Bu Hafta Vizyonda Hangi Çocuk Filmleri Var?
12 – 18 Ekim Eğlence, Oyun Alanları ve Tema Parklar
İstanbul'da Bu Hafta Çocuklarla Nereye Gidilir? Bu Hafta Hangi Etkinlikler Var?
Ekim Ayının Ortasına Yakışır İlham Veren Yeni Rotalar
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