12 – 18 Ekim İstanbul Konser Takvimi: Bu Haftanın En Eğlenceli Konserleri ve Sonbahar Festivalleri
Ekim ayının tam ortasında da İstanbul sahneleri hız kesmeden, muazzam bir enerjiyle müzikseverleri kucaklıyor! Bu hafta Harbiye'den Babylon'a, KüçükÇiftlik Park'tan Volkswagen Arena'ya kadar şehrin dört bir yanında Sertab Erener, Mert Demir, Şebnem Ferah, Ebru Gündeş, Can Bonomo ve Motive gibi efsane isimler sahne alarak izleyicilere unutulmaz anlar yaşatacak.
Peki, bu hafta İstanbul'da kimin konseri var? En güzel parti nerede? Bu hafta nerede müzik dinlenir? İşte 12 – 18 Ekim İstanbul etkinlik rehberi!
Uyarı: Konserlerle ilgili güncel bilgilere, kapı açılış saatlerine, bilet fiyatlarına ya da rezervasyon detaylarına ulaşmak için resmi bilet satış platformlarını ve etkinlik mekanlarının sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz.
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