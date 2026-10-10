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12 – 18 Ekim İstanbul Konser Takvimi: Bu Haftanın En Eğlenceli Konserleri ve Sonbahar Festivalleri

12 – 18 Ekim İstanbul Konser Takvimi: Bu Haftanın En Eğlenceli Konserleri ve Sonbahar Festivalleri

Konser
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
10.10.2026 - 16:08
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Ekim ayının tam ortasında da İstanbul sahneleri hız kesmeden, muazzam bir enerjiyle müzikseverleri kucaklıyor! Bu hafta Harbiye'den Babylon'a, KüçükÇiftlik Park'tan Volkswagen Arena'ya kadar şehrin dört bir yanında Sertab Erener, Mert Demir, Şebnem Ferah, Ebru Gündeş, Can Bonomo ve Motive gibi efsane isimler sahne alarak izleyicilere unutulmaz anlar yaşatacak.

Peki, bu hafta İstanbul'da kimin konseri var? En güzel parti nerede? Bu hafta nerede müzik dinlenir? İşte 12 – 18 Ekim İstanbul etkinlik rehberi!

Uyarı: Konserlerle ilgili güncel bilgilere, kapı açılış saatlerine, bilet fiyatlarına ya da rezervasyon detaylarına ulaşmak için resmi bilet satış platformlarını ve etkinlik mekanlarının sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz.

İstanbul'da Bu Hafta Hangi Pop Konserine Gidilir?

  • Ercan Saatçi ile Çok Akustik: 12 Ekim Pazartesi saat 21:00'de Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu sahnesinde nostaljik ve samimi bir müzik ziyafeti sunuyor.

  • ÖYKÜ ÇAM ‘Lansman Konseri’: 13 Ekim Salı saat 21:00'de Blind Istanbul sahnesinde yepyeni şarkılarını dinleyicilerle buluşturuyor.

  • Başar Keklik: 15 Ekim Perşembe saat 21:30'da KadıköySahne mekanında enerjik vokaliyle geceyi ısıtıyor.

  • Sertab Erener: 16 Ekim Cuma saat 19:00'da KüçükÇiftlik Park sahnesinde devasa sesiyle kalabalıkları büyülüyor.

  • Berkay Şahin - Alya: 16 Ekim Cuma saat 20:00'de Günay Restaurant İstanbul sahnesinde unutulmaz bir pop şöleni yaşatıyor.

  • Serdar Öner – Akustik Dinleti: 16 Ekim Cuma saat 20:30'da Duende Kalamış mekanında dinlendirici tınılarıyla ruhu arındırıyor.

  • Ebru Gündeş “Beraber Söylüyoruz”: 16 Ekim Cuma günü Volkswagen Arena sahnesinde dev hitleriyle dinleyicileri tek yürek yapıyor.

  • Yaşar: 16 Ekim Cuma günü Jolly Joker Atakent Tema sahnesinde romantik şarkılarıyla kalplere dokunuyor.

  • Mert Demir: 16 Ekim Cuma saat 21:00'de Paribu Vadi Açıkhava sahnesinde modern tınılarıyla kendine hayran bırakıyor.

  • Ayta Sözeri Konseri: 16 Ekim Cuma günü Jolly Joker Kartal İstMarina sahnesinde eşsiz yorumuyla kulakların pasını siliyor.

  • Soner Arıca Konseri: 16 Ekim Cuma günü Jolly Joker Vadistanbul sahnesinde 90'ların eskimeyen ruhunu canlandırıyor.

  • Okan Reis – Akustik Sahne: 16 Ekim Cuma günü Sanat Performance mekanında sıcak ve içten bir dinleti vadediyor.

  • Eda Baba Konseri: 16 Ekim Cuma saat 22:30'da Muaf Kadıköy sahnesinde billur sesiyle müzikseverleri mest ediyor.

  • Kutsi & Bendeniz: 16 Ekim Cuma saat 22:30'da Mahsus Sahne Maslak mekanında dillerden düşmeyen şarkılarıyla coşkuyu zirveye taşıyor.

  • Hande Ünsal: 17 Ekim Cumartesi saat 20:00'de Çapa Pera mekanında kıpır kıpır enerjisiyle dans ettiriyor.

  • Youngr: 17 Ekim Cumartesi saat 20:30'da Babylon sahnesinde dinamik performansıyla geceye damga vuruyor.

  • Emre Altuğ: 17 Ekim Cumartesi günü Jolly Joker Kartal İstMarina sahnesinde hitleriyle nostaljik bir rüzgar estiriyor.

  • Ersay Üner Konseri: 17 Ekim Cumartesi günü Jolly Joker Kıyı İstanbul sahnesinde romantizmi ve eğlenceyi harmanlıyor.

  • Berkay: 17 Ekim Cumartesi günü Jolly Joker Atakent Tema sahnesinde güçlü sesiyle sabahın ilk ışıklarına dek coşturuyor.

  • KÖFN: 17 Ekim Cumartesi saat 21:30'da IF Performance Hall Beşiktaş sahnesinde elektronik pop ritimleriyle hipnotize ediyor.

  • aisu: 17 Ekim Cumartesi saat 21:30'da Zorlu PSM %100 Studio mekanında alternatif pop rüzgarları estiriyor.

İstanbul'da Bu Hafta Hangi Rock Konserine Gidilir?

İstanbul'da Bu Hafta Hangi Rock Konserine Gidilir?

  • Modundayız Sunar: Holy Fuck: 12 Ekim Pazartesi saat 20:30'da Blind Istanbul sahnesinde elektronik ve rock müziği harmanlayarak sınırları aşıyor.

  • Fury Muse Tribute: 12 Ekim Pazartesi saat 21:30'da Dorock XL Kadıköy sahnesinde efsane grubun ruhunu İstanbullu rock severlerle buluşturuyor.

  • Batuhan Kordel Konseri: 14 Ekim Çarşamba saat 21:30'da Blind Istanbul sahnesinde derinlikli sözleriyle dinleyenleri kendi dünyasına çekiyor.

  • The Cripples - Fufz: 16 Ekim Cuma saat 20:00'de Flu Kadıköy mekanında alternatif rock enerjisiyle sahnede devleşiyor.

  • Yol Project: 16 Ekim Cuma saat 21:00'de JJ Pub Kanyon sahnesinde hit parçaları ustalıkla yorumlayarak eğlenceyi garanti ediyor.

  • Elektro Hafız Konseri: 16 Ekim Cuma saat 21:00'de Blind Istanbul sahnesinde Anadolu saykedelik tınılarıyla sıra dışı bir deneyim sunuyor.

  • Modundayız Sunar: Balmorhea: 16 Ekim Cuma saat 21:30'da IF Performance Hall Beşiktaş sahnesinde enstrümantal rock'ın büyüleyici atmosferini yaratıyor.

  • Murder King Konseri: 16 Ekim Cuma saat 22:00'de The Wall Kadıköy sahnesinde metal ve hard rock tutkunlarını ateşe veriyor.

  • Can Bonomo: 17 Ekim Cumartesi saat 21:00'de JJ Arena sahnesinde benzersiz tarzı ve coşkulu sahnesiyle yerinde duramayanları kucaklıyor.

  • Kolpa Konseri: 17 Ekim Cumartesi saat 21:30'da Dorock XL Kadıköy sahnesinde lise yıllarımızın unutulmaz hitlerini tek yürek halinde söyletiyor.

  • Kurtalan Ekspres: 17 Ekim Cumartesi saat 21:30'da Muaf Kadıköy sahnesinde Türk rock tarihinin efsane melodileriyle saygı duruşunda bulunuyor.

  • Şebnem Ferah: 17 Ekim Cumartesi günü KüçükÇiftlik Park sahnesinde rock müziğin kraliçesi olarak tüyleri diken diken ediyor.

İstanbul'da Bu Haftanın DJ Performansları

İstanbul'da Bu Haftanın DJ Performansları

  • Kerimcan Durmaz Konseri: 14 Ekim Çarşamba günü Avalon Kuruçeşme sahnesinde gösterişli ve bitmeyen enerjisiyle geceyi ateşe veriyor.

  • Gioli&Assia: 16 Ekim Cuma saat 21:00'de Klein Phönix mekanında canlı vokaller ve elektronik beat'lerle sınırları zorluyor.

  • Kelly Lee Owens (DJ Set): 16 Ekim Cuma saat 21:30'da Babylon sahnesinde tekno ritimleriyle İstanbullu elektronik müzik tutkunlarını hipnotize ediyor.

İstanbul'da Bu Hafta Hangi Rap ve Hip-Hop Konserine Gidilir?

İstanbul'da Bu Hafta Hangi Rap ve Hip-Hop Konserine Gidilir?

  • Ağaçkakan: 15 Ekim Perşembe saat 21:00'de Blind Istanbul sahnesinde alternatif hip-hop ritimleriyle ufuk açıcı bir gece yaşatıyor.

  • Kefo Konseri: 18 Ekim Pazar saat 18:00'de Hayal Kahvesi Bahçeşehir mekanında sert flow'larıyla yeri göğü inletiyor.

  • Kavak Konseri: 18 Ekim Pazar saat 19:00'da Hayal Kahvesi Aqua Florya mekanında genç ve asi enerjisiyle dinleyicileri harekete geçiriyor.

  • No.1 Konseri: 18 Ekim Pazar saat 20:00'de JJ Arena sahnesinde kendine has tarzı ve çarpıcı sözleriyle rap severleri büyülüyor.

  • Motive Konseri: 18 Ekim Pazar saat 21:00'de Bostancı Gösteri Merkezi sahnesinde devasa bir kalabalığı hip-hop ateşiyle yakıyor.

  • Bedo: 18 Ekim Pazar saat 22:00'de Dorock XL Kadıköy sahnesinde underground ritimleriyle hafta sonunu zirvede tamamlıyor.

İstanbul'da Bu Haftanın Özgün ve Dünya Müziği Rotaları

İstanbul'da Bu Haftanın Özgün ve Dünya Müziği Rotaları

  • HiraiZerdüş 'Göğe Bak Benimle': 13 Ekim Salı saat 20:30'da Lütfi Kırdar Anadolu Auditorium sahnesinde şiirsel şarkılarıyla yüreklere dokunuyor.

  • Doğu'nun Mistik Sesleri: 16 Ekim Cuma saat 19:00'da Beyoğlu Sahne'de ruhu dinlendiren mistik melodilerle dinleyicileri bambaşka diyarlara götürüyor.

  • Cengiz Kurtoğlu Yemekli Gala: 16 Ekim Cuma saat 20:00'de Nossa Costa mekanında fantezi müziğin yaşayan efsanesiyle hasret gideriyor.

  • Ahmet Aslan & Ahmet İhvani Konseri: 16 Ekim Cuma saat 20:30'da Sahne Dragos mekanında bağlamanın tellerinden dökülen eşsiz türkülerle büyülüyor.

  • Efkan Şeşen: 16 Ekim Cuma saat 21:30'da KadıköySahne mekanında ıslığı ve özgün sesiyle müzikseverleri kucaklıyor.

  • Emrah: 17 Ekim Cumartesi saat 20:00'de Günay Restaurant İstanbul sahnesinde arabesk müziğin efsanevi şarkılarıyla duygu seli yaşatıyor.

  • Manuş Baba: 17 Ekim Cumartesi saat 21:00'de Blind Istanbul sahnesinde samimi ve naif şarkılarıyla ruhları ısıtıyor.

  • Yeni Türkü Konseri: 17 Ekim Cumartesi günü KadıköySahne mekanında nesilden nesile aktarılan ölümsüz eserleriyle nostaljik bir rüzgar estiriyor.

  • Haktan Konseri: 17 Ekim Cumartesi saat 22:30'da Mahsus Sahne Maslak mekanında güçlü sesiyle damar şarkıları taçlandırıyor.

  • Giorgos Kakosaios – İstanbul Konseri: 18 Ekim Pazar saat 21:00'de Paribu Vadi Açıkhava sahnesinde Yunan ezgileriyle Boğaz'a Ege havası getiriyor.

İstanbul'da Bu Hafta Hangi Mekanda 90'lar ve Nostalji Partisi Var?

İstanbul'da Bu Hafta Hangi Mekanda 90'lar ve Nostalji Partisi Var?

  • 90'LAR & 2000'LER NOSTALJİ GECESİ!: 14 Ekim Çarşamba saat 20:30'da The Wall Kadıköy sahnesinde hafızalara kazınan hitlerle durmaksızın dans ettiriyor.

  • DJ Emre Demirağ İle Türkçe Pop Gecesi: 14 Ekim Çarşamba günü Hayal Kahvesi Aqua Florya mekanında eğlenceyi milenyumun altın çağına taşıyor.

  • Mixtape 90'lar 2000'ler Türkçe Pop Parti: 16 Ekim Cuma günü Jolly Joker Kıyı İstanbul sahnesinde kaset günlerine özlem duyanları coşturuyor.

  • Doksanlar Diskosu: 16 Ekim Cuma saat 22:00'de Hayal Kahvesi Aqua Florya mekanında neon ışıklar altında zamanda keyifli bir yolculuk yaptırıyor.

  • RETROBÜS - Kıyafetli Nostaljik Parti: 16 Ekim Cuma saat 22:30'da Mask Beach sahnesinde dönemin kostümleri ve şarkılarıyla görsel bir şölen sunuyor.

  • Mansur Ark & Çelik & DJ Fikret Kocamaz: 17 Ekim Cumartesi saat 21:00'de Hayal Kahvesi Bahçeşehir mekanında 90'ların efsaneleriyle yeri göğü inletiyor.

  • DJ Fırat CANPOLAT İle 90's & 2000's Türkçe Pop Party: 17 Ekim Cumartesi günü Mask Beach sahnesinde bitmeyen bir ritimle geçmişi selamlıyor.

  • DJ Ali Taş İle 90'lar 2000'ler Türkçe Pop Gecesi: 17 Ekim Cumartesi saat 22:30'da Hayal Kahvesi Aqua Florya mekanında altın çağın ezgileriyle dinleyicileri coşturuyor.

  • 2000's Party / Daddy-E & Dear Darling: 17 Ekim Cumartesi saat 23:59'da Blind Istanbul sahnesinde sabahın ilk ışıklarına kadar süren ikonik bir parti vadediyor.

İstanbul'da Bu Haftanın Klasik Müzik ve Caz Rotaları

İstanbul'da Bu Haftanın Klasik Müzik ve Caz Rotaları

  • Musicandle Concerts 'Müziğin Aydınlığı Işığın Sesi': 12 Ekim Pazartesi günü Saint Antuan Kilisesi'nin büyüleyici ve mistik atmosferinde, yüzlerce mumun titrek ışığı altında ruhunuzu arındıracak eşsiz bir dinleti sunuyor.

  • Strauss Concert Show: 13 Ekim Salı saat 20:00'de AKM Türk Telekom Opera Salonu'nda Viyana valslerinin coşkusunu görkemli bir orkestrayla sahneye taşıyor.

  • Şamhal İsmail & String Quartet: 17 Ekim Cumartesi günü All Saints Moda Kilisesi'nde yaylıların zarafetiyle ruhları dinlendiriyor.

  • Blind Symphony - Karanlıkta Oda Orkestrası Konseri: 17 Ekim Cumartesi günü Grand Pera Emek Sahnesi mekanında karanlığın içinde sadece müziğin gücüne odaklanan eşsiz bir deneyim yaşatıyor.

  • Amadeus Mozart Hologram Deneyimi: 18 Ekim Pazar günü Beyoğlu Sahne'de müzik tarihinin dahisini muazzam bir teknolojiyle günümüze getiriyor.

  • Melodic Candle: 18 Ekim Pazar günü All Saints Moda Kilisesi'nde yüzlerce mumun titrek ışığında büyüleyici notalar sunuyor.

  • Bagjan Oktyabr - Ruh Terapisi: 18 Ekim Pazar saat 19:00'da Lütfi Kırdar Anadolu Auditorium sahnesinde çellonun derin tınılarıyla dinleyenlere adeta müzikal bir terapi uyguluyor.

Haftanın Caz Rotası

  • Pelin Akil ft Kaan Arslan co - Pop Meets Jazz: 13 Ekim Salı saat 21:00'de Dada Salon Kabarett İstanbul mekanında pop ve cazı kusursuzca harmanlayarak şık bir gece sunuyor.

  • Sade by Cemalyon – Live Concert: 15 Ekim Perşembe saat 20:30'da Duende Kalamış mekanında enstrümanların zarafetiyle huzur veriyor.

  • Ada Sanlıman 'Ada Sings Amy Winehouse': 15 Ekim Perşembe saat 21:00'de Babylon sahnesinde cazın unutulmaz ikonuna muazzam bir saygı duruşunda bulunuyor.

  • Coffee & Blues: 17 Ekim Cumartesi saat 20:00'de Buka Spaces mekanında kahve kokusu eşliğinde derin blues notalarıyla ruhu dinlendiriyor.

  • Jazz & Brunch – Nergis Fırtına & Melih Can: 18 Ekim Pazar saat 12:00'de Duende Kalamış mekanında pazar gününe cazın pürüzsüz ritmiyle leziz bir başlangıç yaptırıyor.

İstanbul'da Bu Hafta Hangi Konsept Partiler Var?

İstanbul'da Bu Hafta Hangi Konsept Partiler Var?

  • Karaoke Gecesi: 12 Ekim Pazartesi günü Cafe Theatre Koşuyolu mekanında mikrofonu elinize alıp sahnenin yıldızı olacağınız, kahkaha ve müzik dolu bir gece vadediyor.

  • Akustik Müzik: 12 Ekim Pazartesi günü Hayal Kahvesi Emaar mekanında içten melodilerle haftaya sakin bir başlangıç yaptırıyor.

  • Kasımpaşa Mevlevihanesi'nde Semazen Töreni: 14 Ekim Çarşamba günü Kasımpaşa Mevlevihanesi'nde huzur dolu, uhrevi ve geleneksel bir manevi atmosfer sunuyor.

  • Aşk Mektupları: 15 Ekim Perşembe saat 20:30'da Trump Sahne'de romantizmi ve nostaljiyi sanatla buluşturan özel bir performans sergiliyor.

  • Glee Party: 16 Ekim Cuma saat 21:00'de Ayı Pub & Disko (Rıhtım) mekanında sevilen müzikalin enerjisiyle dolup taşan eğlenceli bir gece yaşatıyor.

  • POP DEPARTMANI ‘w/Themerveproject: 16 Ekim Cuma saat 23:45'te Blind Istanbul sahnesinde popüler kültürü ve eğlenceyi sıra dışı bir şovla birleştiriyor.

  • Seda Mete ile Dada Taverna: 17 Ekim Cumartesi saat 22:30'da Dada Salon Kabarett İstanbul mekanında şık ve gösterişli bir taverna konseptiyle mest ediyor.

İstanbul'da Bu Haftanın En Eğlenceli Festivalleri

İstanbul'da Bu Haftanın En Eğlenceli Festivalleri

  • RITUAL FEST LİFE PARK: 17 Ekim Cumartesi günü Life Park doğasında Gazapizm ve Göksel gibi yıldızları bir araya getiren devasa bir festival coşkusu sunuyor.

  • Maçka'da Buluşalım: Bir Karadeniz Şöleni: 18 Ekim Pazar saat 13:00'te KüçükÇiftlik Park sahnesinde Karadeniz'in hırçın ve neşeli tınılarını İstanbul'un kalbinde estiriyor.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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