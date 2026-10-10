12 – 18 Ekim İstanbul Konser Takvimi: Bu Haftanın En Eğlenceli Konserleri ve Sonbahar Festivalleri

Ekim ayının tam ortasında da İstanbul sahneleri hız kesmeden, muazzam bir enerjiyle müzikseverleri kucaklıyor! Bu hafta Harbiye'den Babylon'a, KüçükÇiftlik Park'tan Volkswagen Arena'ya kadar şehrin dört bir yanında Sertab Erener, Mert Demir, Şebnem Ferah, Ebru Gündeş, Can Bonomo ve Motive gibi efsane isimler sahne alarak izleyicilere unutulmaz anlar yaşatacak.

Peki, bu hafta İstanbul'da kimin konseri var? En güzel parti nerede? Bu hafta nerede müzik dinlenir? İşte 12 – 18 Ekim İstanbul etkinlik rehberi!

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