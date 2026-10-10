article/comments
article/share
Haberler
Genel Kültür
Müzik
12 – 18 Ekim Konser Takvimi: Bu Haftanın En Eğlenceli Ankara, İzmir, Bursa, Eskişehir Konserleri

12 – 18 Ekim Konser Takvimi: Bu Haftanın En Eğlenceli Ankara, İzmir, Bursa, Eskişehir Konserleri

Konser
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
10.10.2026 - 16:08
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Ekim ayının büyüleyici sonbahar atmosferi, sahnelerin bitmeyen enerjisiyle birleşmeye devam ediyor! 12 – 18 Ekim 2026 haftasında müzikseverleri Ankara, İzmir, Bursa ve Eskişehir'de inanılmaz bir program bekliyor. Türk popunun efsanesi Kenan Doğulu'dan rock müziğin devleri Duman ve Yüzyüzeyken Konuşuruz'a, rap dünyasının yıldızları Sagopa Kajmer ve Motive'den birbirinden şık senfonik ve tiyatral şovlara kadar her tarza hitap eden dev konserler bu hafta sahnelerde olacak.

İşte 12 – 18 Ekim haftasının en güncel, eksiksiz konser ve etkinlik takvimi!

Uyarı: Konserlerle ilgili güncel bilgilere, kapı açılış saatlerine, bilet fiyatlarına ve rezervasyon detaylarına ulaşmak için resmi bilet satış platformlarını ya da etkinlik mekanlarının sosyal medya hesaplarını kontrol edebilirsiniz. 

Ankara'da Bu Hafta Hangi Konsere Gidilir?

Başkent Ankara'da bu hafta sonbahar serinliği ile dev rock konserlerinin coşkusu birleşiyor. Şehir adeta romantik akustik dinletiler ve enerjisi hiç düşmeyen konsept partilerle ısınıyor.

Pop, Rock & Ana Akım

  • Yol Project: 14 Ekim Çarşamba 21.00'de Jolly Joker Ankara'da sahnede.

  • Çilekeş: 14 Ekim Çarşamba 21.30'da ODTÜ MD Vişnelik'te.

  • Ayna: 15 Ekim Perşembe 21.00'de IF Performance Hall Tepe Prime'da nostalji rüzgarı estiriyor.

  • Emre Fel: 16 Ekim Cuma 21.00'de Büyük Ankara Kongre Merkezi'nde yerini alıyor.

  • Ozbi: 16 Ekim Cuma 21.00'de Holly Stone Performance Hall Ankara'da.

  • Serdar Öztop: 16 Ekim Cuma 21.00'de Kulüp Müjgan'da.

  • Hakan Altun: 17 Ekim Cumartesi 20.00'de Günay Restaurant Ankara'da romantik şarkılarıyla mest ediyor.

  • Yüzyüzeyken Konuşuruz: 17 Ekim Cumartesi 21.00'de Jolly Joker Ankara'da devleşiyor.

  • Adamlar: 18 Ekim Pazar 21.00'de ODTÜ MD Vişnelik'te stadyum ruhunu yaşatıyor.

  • Yedinci Ev: 18 Ekim Pazar 21.00'de SoldOut Performance Hall Ankara'da.

Alternatif Sahne, Akustik, Rap & Klasik Müzik

  • Strauss Concert Show: 12 Ekim Pazartesi 20.00'de CSO Ada Ankara - Ana Salon'da.

  • Portreler: 12 Ekim Pazartesi 20.00'de IF Performance Hall Ankara (Tunus)'ta.

  • HiraiZerdüş 'Göğe Bak Benimle': 12 Ekim Pazartesi 20.30'da Yenimahalle Nazım Hikmet Kültür Merkezi-Genco Erkal Sahnesi'nde.

  • Bulanca: 13 Ekim Salı 20.30'da Haymatlos Mekan'da.

  • Deniz Tekin: 13 Ekim Salı 22.00'de SoldOut Performance Hall Ankara'da.

  • Stap: 13 Ekim Salı 22.00'de Holly Stone Performance Hall Ankara'da.

  • The Wise: 14 Ekim Çarşamba 20.00'de Haymatlos Mekan'da.

  • Emre Barut & Rock'n Besk: 14 Ekim Çarşamba 21.00'de IF Performance Hall Tepe Prime'da.

  • Alara Canay Kırmızı Koltuk Live Session: 14 Ekim Çarşamba 21.00'de Kulüp Müjgan'da.

  • Allame Albüm Lansman: 14 Ekim Çarşamba 21.30'da Holly Stone Performance Hall Ankara'da.

  • Perdenin Ardındakiler: 14 Ekim Çarşamba 21.30'da SoldOut Performance Hall Ankara'da.

  • Havva Öğüt: 15 Ekim Perşembe 20.00'de Kız Kıza Sahne'de.

  • Eksi 30 - Büyük Kino Tribute Konseri: 15 Ekim Perşembe 21.30'da IF Performance Hall Ankara(Tunus)'ta.

  • Balmorhea: 15 Ekim Perşembe 22.00'de SoldOut Performance Hall Ankara'da.

  • Kiss Facility: 15 Ekim Perşembe 22.00'de SoldOut Performance Hall Ankara'da.

  • Özge Arslan Live Loop: 16 Ekim Cuma 20.00'de Kült Teras'ta.

  • Suat Armağan Koçak: 16 Ekim Cuma 21.21'de Haymatlos Mekan'da.

  • Tuncay Arığ - One Man Acoustic: 16 Ekim Cuma 21.30'da Sheraton Ankara Hotel & Convention Center - The Clubhouse Jazz Bar'da.

  • Zeygâh Ritim Topluluğu ve Orkestrası – Zeynep Tuna: 17 Ekim Cumartesi 19.30'da Yenimahalle Nazım Hikmet Kültür Merkezi-Genco Erkal Sahnesi'nde.

  • Bir Karadeniz Gecesi: Salih Yılmaz: 17 Ekim Cumartesi 19.30'da Route Ankara Sahnesi'nde.

  • Motive: 17 Ekim Cumartesi 20.00'de Antares AVM Otopark'ta rap rüzgarı estiriyor.

  • Bagjan Oktyabr - Ruh Terapisi: 17 Ekim Cumartesi 20.00'de MEB Şura Salonu'nda.

  • Ahmet Aslan & Ahmet İhvani: 17 Ekim Cumartesi 20.30'da Çankaya Belediyesi Atatürk Sanat Merkezi'nde.

  • AYDEED: 17 Ekim Cumartesi 21.00'de Holly Stone Performance Hall Ankara'da.

  • Brek: 17 Ekim Cumartesi 21.00'de Kulüp Müjgan'da.

  • Frozen Clouds: 17 Ekim Cumartesi 21.21'de Haymatlos Mekan'da.

  • Soft Analog: 17 Ekim Cumartesi 22.00'de SoldOut Performance Hall Ankara'da.

  • Gamze Karta: 18 Ekim Pazar 17.00'de Yenimahalle Nazım Hikmet Kültür Merkezi-Genco Erkal Sahnesi'nde.

  • Aşk Mektupları: 18 Ekim Pazar 20.00'de MEB Şura Salonu'nda tiyatral bir atmosfer yaşatıyor.

  • Sehabe & Yeis Sensura: 18 Ekim Pazar 21.00'de Holly Stone Performance Hall Ankara'da.

  • Mustafa Erol: 18 Ekim Pazar 21.00'de IF Performance Hall Tepe Prime'da.

Partiler & Konsept Geceler

  • Lola Küba Gecesi: 14 Ekim Çarşamba günü Lola Kitchen and Bar'da.

  • 90'lar Türkçe Pop Parti - Mansur Ark & DJ Fikret Kocamaz: 16 Ekim Cuma 21.00'de SoldOut Performance Hall Ankara'da.

  • Pop 101: Welcome To University: 16 Ekim Cuma 20.00'de JW Marriott Ankara - Açık Hava Bahçe'de.

  • Oktoberfest 2026: 17 Ekim Cumartesi 21.00'de JW Marriott Ankara'da.

  • DJ Efekan: 17 Ekim Cumartesi 21.30'da Sheraton Ankara Hotel & Convention Center - The Clubhouse Jazz Bar'da.

  • Metal Night: 18 Ekim Pazar 20.00'de IF Performance Hall Ankara (Tunus)'ta.

İzmir'de Bu Hafta Hangi Konsere Gidilir?

İzmir'de Bu Hafta Hangi Konsere Gidilir?

İzmir'de ekim geceleri ise görkemli senfonik şovlardan dev isimlerin yıldızlar geçidine, büyüleyici akustik performanslardan 90'lar nostaljisine uzanan eşsiz bir müzik yelpazesi sunuyor.

Dev İsimler, Pop & Rock

  • Ender Balkır: 12 Ekim Pazartesi 21.00'de Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda.

  • Fettah Can Senfonik Konseri: 13 Ekim Salı 21.00'de Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda dev bir ekiple sahne alıyor.

  • Levent Yüksel: 14 Ekim Çarşamba 21.00'de Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda usta sesiyle yıllara meydan okuyan eserlerini söylüyor.

  • Serdar Ortaç: 15 Ekim Perşembe 21.00'de Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda 90'ların ruhunu ateşliyor.

  • Mustafa Sandal: 16 Ekim Cuma 21.00'de Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda enerjisiyle yerinde durdurmuyor.

  • Mary Jane: 16 Ekim Cuma 23.00'te Ooze Venue'de.

  • Fatih Erkoç & Kerem Görsev Jazz Project: 17 Ekim Cumartesi 21.00'de Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda cazın doruklarında bir dinleti sunuyor.

  • DUMAN: 17 Ekim Cumartesi 21.30'da Alsancak Tarihi Havagazı Fabrikası'nda benzersiz enerjisiyle sahneyi sarsıyor.

  • Gülşen: 18 Ekim Pazar 21.00'de Bornova Aşık Veysel Açıkhava Tiyatrosu'nda iddialı şovuyla sahnede devleşiyor.

Alternatif Sahne, Akustik, Rap & Klasik

  • Blind Symphony - Karanlıkta Oda Orkestrası Konseri: 13 Ekim Salı 20.30'da Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde karanlıkta büyüleyici bir dinleti sunuyor.

  • Aşk Mektupları: 14 Ekim Çarşamba 20.00'de Bornova Aşık Veysel Açıkhava Tiyatrosu'nda.

  • Ceren Gündoğdu Candle Session: 14 Ekim Çarşamba 20.30'da İzmir Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde.

  • Balmorhea | İzmir: 14 Ekim Çarşamba 21.00'de SoldOut Performance Hall'da.

  • Murder King: 14 Ekim Çarşamba 21.00'de Tato Bar'da.

  • Stabil: 14 Ekim Çarşamba 22.00'de Ooze Venue'de.

  • Ezginin Günlüğü: 15 Ekim Perşembe 20.30'da Ayfer Feray Açıkhava Tiyatrosu'nda.

  • Tekir: 15 Ekim Perşembe 21.00'de SoldOut Performance Hall'da.

  • Önce Film Sonra Konser: Prensesin Uykusu-Redd: 16 Ekim Cuma 19.30'da Alsancak Tarihi Havagazı Fabrikası'nda.

  • Atacan Kesman Klasik Gitar Resitali: 16 Ekim Cuma günü Bi'Kahve Bi'Sahne'de.

  • Mavi Gri: 16 Ekim Cuma 21.00'de SoldOut Performance Hall ve Hayal Kahvesi İzmir'de.

  • İzmir Tasavvuf Konseri: 17 Ekim Cumartesi 20.00'de E.Ü. Konak AKM Tiyatro Salonu'nda.

  • Wegh: 17 Ekim Cumartesi 21.00'de İzmir Arena'da.

  • Islandman: 17 Ekim Cumartesi 21.00'de DatDat Garage Sahne'de.

  • CAROLİNE ROXY: 17 Ekim Cumartesi 22.00'de Kalt Izmir'de.

  • Poizi: 17 Ekim Cumartesi 23.00'te Ooze Venue'de.

  • Sagopa Kajmer: 18 Ekim Pazar 21.00'de Alsancak Tarihi Havagazı Fabrikası'nda efsanevi rap şarkılarını binlerce kişiyle tek yürek halinde söylüyor.

  • Çilekeş: 18 Ekim Pazar 21.30'da İzmir Arena'da.

  • Meat the Beetles (The Beatles Experience): 18 Ekim Pazar 21.30'da Skaff PSM Alsancak'ta Beatles efsanesini canlandırıyor.

  • Mavi: 18 Ekim Pazar 22.00'de Hayal Kahvesi İzmir'de.

  • Dengesiz Herifler: 18 Ekim Pazar 22.00'de SoldOut Performance Hall'da.

Konsept Geceler, Festivaller ve Eğlence

  • Gökçe Eyüpgiller Canlı Performans: 14 Ekim Çarşamba günü Gili Ege Perla'da.

  • Home Again İzmir: 16 Ekim Cuma 19.00'da No. 57 by Studio House'ta.

  • REBETİKO KORDELİO 'YUNAN YEMEKLERİ VE GECESİ': 16 Ekim Cuma günü Bademler Sanat Köyü'nde eşsiz lezzetlerle Ege esintisi sunuyor.

  • Euro Party: Geçmişe Yolculuk: 16 Ekim Cuma 21.00'de Cliff Venue'de.

  • BALKAN CHAOS PARTY: DÜĞÜNÜMÜZ VAR!: 16 Ekim Cuma 22.00'de Hayal Kahvesi İzmir'de bitmeyen dans vadediyor.

  • Oktoberfest: 17 Ekim Cumartesi 18.00'de Buenas Bistro & Lounge (Bornova)'da.

  • Sıra Gecesi: 17 Ekim Cumartesi 19.00'da Summer Shine Club'ta.

  • Back to School Pop Party: 17 Ekim Cumartesi 21.00'de Cliff Venue'de.

  • DJ Hakan Küfündür ile 90'lar & 2000'ler Türkçe Pop Parti: 17 Ekim Cumartesi 22.00'de SoldOut Performance Hall'da.

  • Hey! Douglas: 17 Ekim Cumartesi 22.00'de Skaff PSM Alsancak'ta.

  • Kobra Murat: 17 Ekim Cumartesi 22.00'de Hayal Kahvesi İzmir'de.

Bursa'da Bu Hafta Hangi Konsere Gidilir?

Bursa'da Bu Hafta Hangi Konsere Gidilir?

Bursa Kültürpark, bu hafta Türk rock müziğinin devlerine ve pop müziğin kraliyet isimlerine ev sahipliği yaparken Merinos AKM eşsiz sahne sanatlarına doyuruyor.

  • Sinem Cengiz ile Yabancı Pop Gecesi: 12 Ekim Pazartesi 20.30'da Studyou Sahne'de.

  • Blok3: 14 Ekim Çarşamba 21.00'de Bursa Merinos Park'ta hit beatleriyle sahnede.

  • Duman: 14 Ekim Çarşamba 21.00'de Bursa Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda stadyum enerjisini yaşatıyor.

  • Başar Keklik: 14 Ekim Çarşamba 22.00'de Holly Stone Performance Hall Bursa'da.

  • Stabil: 15 Ekim Perşembe 22.00'de Holly Stone Performance Hall Bursa'da.

  • Aşk Mektupları: 16 Ekim Cuma 20.00'de Merinos AKM - Orhangazi Salonu'nda şık bir atmosfer sunuyor.

  • Candles and Echoes - Gemlik: 16 Ekim Cuma 20.15'te Gemlik Cemil Meriç Kültür Merkezi'nde mum ışığında büyüleyici bir gece.

  • Serdar Ortaç: 16 Ekim Cuma 21.00'de Bursa Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda yıllara meydan okuyan klasik şovunu sergiliyor.

  • Sehabe & Yeis Sensura: 16 Ekim Cuma 21.30'da Hayal Kahvesi Bursa'da.

  • Kalben: 16 Ekim Cuma 22.00'de Holly Stone Performance Hall Bursa'da samimi akustik hitlerini seslendiriyor.

  • Kerimcan Durmaz: 16 Ekim Cuma 23.00'te Club Inferno Mania Bursa'da.

  • Back 2 Campus: 16 Ekim Cuma 23.00'te Deli Sahne Bursa'da.

  • Sagopa Kajmer: 17 Ekim Cumartesi 21.00'de Bursa Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda.

  • Mary Jane: 17 Ekim Cumartesi 22.00'de Holly Stone Performance Hall Bursa'da.

  • Candles and Echoes - Bursa: 18 Ekim Pazar 20.15'te Merinos AKM - Orhangazi Salonu'nda.

  • Kenan Doğulu: 18 Ekim Pazar 21.00'de Bursa Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda bitmeyen coşkusuyla devleşiyor.

Eskişehir'de Bu Hafta Hangi Konsere Gidilir?

Eskişehir'de Bu Hafta Hangi Konsere Gidilir?

Eskişehir'de bu hafta sonbahar akşamları eşsiz senfonik performanslar, kampüse dönüş partileri ve usta sanatçıların konserleriyle harmanlanıyor.

  • Blind Symphony - Karanlıkta Oda Orkestrası Konseri: 12 Ekim Pazartesi 20.30'da Vehbi Koç Kongre Merkezi'nde etkileyici karanlık senfoni.

  • Bagjan Oktyabr - Ruh Terapisi: 13 Ekim Salı 20.00'de Vehbi Koç Kongre Merkezi'nde.

  • Portreler: 14 Ekim Çarşamba 20.00'de SPR Pub Eskişehir'de.

  • Deniz Tekin: 14 Ekim Çarşamba 22.00'de Eskişehir F Stop Salon'da.

  • Mister and Missus: 90'lar & 2000'ler Partisi: 14 Ekim Çarşamba 22.00'de The Main Eskişehir'de nostaljiyi doruklara taşıyor.

  • Keskin: 15 Ekim Perşembe 21.00'de SPR Pub Eskişehir'de.

  • Perdenin Ardındakiler: 15 Ekim Perşembe 21.30'da Holly Stone Performance Hall Eskişehir'de.

  • Dengesiz Herifler: 15 Ekim Perşembe 22.00'de Eskişehir F Stop Salon'da.

  • Stap: 15 Ekim Perşembe 22.00'de Holly Garden Eskişehir'de.

  • Hande Ünsal: 16 Ekim Cuma 20.30'da Vehbi Koç Kongre Merkezi'nde güçlü sahne performansı sergiliyor.

  • Hidra: 16 Ekim Cuma 21.30'da Holly Garden Eskişehir'de.

  • Can Ozan: 16 Ekim Cuma 22.00'de Holly Stone Performance Hall Eskişehir'de hit şarkılarını söylüyor.

  • Aşk Mektupları: 17 Ekim Cumartesi 20.00'de Vehbi Koç Kongre Merkezi'nde şık bir sahne akşamı.

  • Çalgını Al Gel: 17 Ekim Cumartesi günü Mahfil Sahne'de.

  • Sehabe & Yeis Sensura: 17 Ekim Cumartesi 21.30'da SPR Pub Eskişehir'de.

  • Melis Karaduman: 17 Ekim Cumartesi 21.30'da İzole'de.

  • Lil Zey: 17 Ekim Cumartesi 22.00'de SPR Pub Eskişehir'de.

  • Çakal: 18 Ekim Pazar 20.00'de Eskişehir Fuar Kongre Merkezi'nde yükselen hitleriyle sahnede.

  • Kayra Konseri Pre-KOZ Tour 'Albüm Lansman': 18 Ekim Pazar 22.00'de Holly Garden Eskişehir'de yeni albüm şarkılarıyla rap coşkusunu zirveye taşıyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın