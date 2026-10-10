12 – 18 Ekim Konser Takvimi: Bu Haftanın En Eğlenceli Ankara, İzmir, Bursa, Eskişehir Konserleri

Başkent Ankara'da bu hafta sonbahar serinliği ile dev rock konserlerinin coşkusu birleşiyor. Şehir adeta romantik akustik dinletiler ve enerjisi hiç düşmeyen konsept partilerle ısınıyor.
Yol Project: 14 Ekim Çarşamba 21.00'de Jolly Joker Ankara'da sahnede.
Çilekeş: 14 Ekim Çarşamba 21.30'da ODTÜ MD Vişnelik'te.
Ayna: 15 Ekim Perşembe 21.00'de IF Performance Hall Tepe Prime'da nostalji rüzgarı estiriyor.
Emre Fel: 16 Ekim Cuma 21.00'de Büyük Ankara Kongre Merkezi'nde yerini alıyor.
Ozbi: 16 Ekim Cuma 21.00'de Holly Stone Performance Hall Ankara'da.
Serdar Öztop: 16 Ekim Cuma 21.00'de Kulüp Müjgan'da.
Hakan Altun: 17 Ekim Cumartesi 20.00'de Günay Restaurant Ankara'da romantik şarkılarıyla mest ediyor.
Yüzyüzeyken Konuşuruz: 17 Ekim Cumartesi 21.00'de Jolly Joker Ankara'da devleşiyor.
Adamlar: 18 Ekim Pazar 21.00'de ODTÜ MD Vişnelik'te stadyum ruhunu yaşatıyor.
Yedinci Ev: 18 Ekim Pazar 21.00'de SoldOut Performance Hall Ankara'da.
Strauss Concert Show: 12 Ekim Pazartesi 20.00'de CSO Ada Ankara - Ana Salon'da.
Portreler: 12 Ekim Pazartesi 20.00'de IF Performance Hall Ankara (Tunus)'ta.
HiraiZerdüş 'Göğe Bak Benimle': 12 Ekim Pazartesi 20.30'da Yenimahalle Nazım Hikmet Kültür Merkezi-Genco Erkal Sahnesi'nde.
Bulanca: 13 Ekim Salı 20.30'da Haymatlos Mekan'da.
Deniz Tekin: 13 Ekim Salı 22.00'de SoldOut Performance Hall Ankara'da.
Stap: 13 Ekim Salı 22.00'de Holly Stone Performance Hall Ankara'da.
The Wise: 14 Ekim Çarşamba 20.00'de Haymatlos Mekan'da.
Emre Barut & Rock'n Besk: 14 Ekim Çarşamba 21.00'de IF Performance Hall Tepe Prime'da.
Alara Canay Kırmızı Koltuk Live Session: 14 Ekim Çarşamba 21.00'de Kulüp Müjgan'da.
Allame Albüm Lansman: 14 Ekim Çarşamba 21.30'da Holly Stone Performance Hall Ankara'da.
Perdenin Ardındakiler: 14 Ekim Çarşamba 21.30'da SoldOut Performance Hall Ankara'da.
Havva Öğüt: 15 Ekim Perşembe 20.00'de Kız Kıza Sahne'de.
Eksi 30 - Büyük Kino Tribute Konseri: 15 Ekim Perşembe 21.30'da IF Performance Hall Ankara(Tunus)'ta.
Balmorhea: 15 Ekim Perşembe 22.00'de SoldOut Performance Hall Ankara'da.
Kiss Facility: 15 Ekim Perşembe 22.00'de SoldOut Performance Hall Ankara'da.
Özge Arslan Live Loop: 16 Ekim Cuma 20.00'de Kült Teras'ta.
Suat Armağan Koçak: 16 Ekim Cuma 21.21'de Haymatlos Mekan'da.
Tuncay Arığ - One Man Acoustic: 16 Ekim Cuma 21.30'da Sheraton Ankara Hotel & Convention Center - The Clubhouse Jazz Bar'da.
Zeygâh Ritim Topluluğu ve Orkestrası – Zeynep Tuna: 17 Ekim Cumartesi 19.30'da Yenimahalle Nazım Hikmet Kültür Merkezi-Genco Erkal Sahnesi'nde.
Bir Karadeniz Gecesi: Salih Yılmaz: 17 Ekim Cumartesi 19.30'da Route Ankara Sahnesi'nde.
Motive: 17 Ekim Cumartesi 20.00'de Antares AVM Otopark'ta rap rüzgarı estiriyor.
Bagjan Oktyabr - Ruh Terapisi: 17 Ekim Cumartesi 20.00'de MEB Şura Salonu'nda.
Ahmet Aslan & Ahmet İhvani: 17 Ekim Cumartesi 20.30'da Çankaya Belediyesi Atatürk Sanat Merkezi'nde.
AYDEED: 17 Ekim Cumartesi 21.00'de Holly Stone Performance Hall Ankara'da.
Brek: 17 Ekim Cumartesi 21.00'de Kulüp Müjgan'da.
Frozen Clouds: 17 Ekim Cumartesi 21.21'de Haymatlos Mekan'da.
Soft Analog: 17 Ekim Cumartesi 22.00'de SoldOut Performance Hall Ankara'da.
Gamze Karta: 18 Ekim Pazar 17.00'de Yenimahalle Nazım Hikmet Kültür Merkezi-Genco Erkal Sahnesi'nde.
Aşk Mektupları: 18 Ekim Pazar 20.00'de MEB Şura Salonu'nda tiyatral bir atmosfer yaşatıyor.
Sehabe & Yeis Sensura: 18 Ekim Pazar 21.00'de Holly Stone Performance Hall Ankara'da.
Mustafa Erol: 18 Ekim Pazar 21.00'de IF Performance Hall Tepe Prime'da.
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