12 – 18 Ekim Konser Takvimi: Bu Haftanın En Eğlenceli Ankara, İzmir, Bursa, Eskişehir Konserleri

Ekim ayının büyüleyici sonbahar atmosferi, sahnelerin bitmeyen enerjisiyle birleşmeye devam ediyor! 12 – 18 Ekim 2026 haftasında müzikseverleri Ankara, İzmir, Bursa ve Eskişehir'de inanılmaz bir program bekliyor. Türk popunun efsanesi Kenan Doğulu'dan rock müziğin devleri Duman ve Yüzyüzeyken Konuşuruz'a, rap dünyasının yıldızları Sagopa Kajmer ve Motive'den birbirinden şık senfonik ve tiyatral şovlara kadar her tarza hitap eden dev konserler bu hafta sahnelerde olacak.

İşte 12 – 18 Ekim haftasının en güncel, eksiksiz konser ve etkinlik takvimi!

Uyarı: Konserlerle ilgili güncel bilgilere, kapı açılış saatlerine, bilet fiyatlarına ve rezervasyon detaylarına ulaşmak için resmi bilet satış platformlarını ya da etkinlik mekanlarının sosyal medya hesaplarını kontrol edebilirsiniz.