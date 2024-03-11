11 Mart'ta Yaşanan Son Dakika Magazin Haberlerini ve Güncel Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
11 Mart'ta Yaşanan Son Dakika Magazin Haberlerini ve Güncel Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
'Güncel magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...👇
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1. Borsa İstanbul'da Fitch'in not artırımıyla yakalanan yükseliş havasını Gülben Ergen'in paylaşımı tedirginliğe döndürdü.
2. Daha önce 'Dünyanın en seksi kadını' unvanına layık görülen Emrata (Emily Ratajkowski), Oscar gecesine ilginç tarzıyla damgasını vurdu! 'Jacquemus gelini' olarak giyinen ünlü model, daha çok elbisenin arkasına saklandı.
3. Spor spikeri olarak tanıdığımız Hande Sarıoğlu, Beyaz Tv ekranlarında yayınlanan Söylemezsem Olmaz programının yeni sunucularından biri olmuştu. Yaptığı açıklamalarla dikkat çeken Sarıoğlu'nun ilahi okuduğu anlar sosyal medyanın gündemine oturdu!
4. Yıllardır MS hastalığıyla mücadele ettiği bilinen Serdar Ortaç'ın yürümekte zorlanıp tekerlekli sandalyeye ihtiyaç duyduğu anlar sevenlerini endişelendirdi.
5. Ryan Gosling 2024 Oscar'ındaki "I'm Just Ken" performansında, yıldız Marilyn Monroe'nun "Diamonds Are a Girl's Best Friend" videosunda giydiği ikonik pembe elbiseye övgü niteliğinde bir pembe takım elbise giydi.
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6. Galler Prensesi Kate Middleton'un uzun süre sonra sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım iddiaları yine ve yeniden söylentileri durdurmayı başaramadı. Bu sefer de paylaşımın fotoşop olduğu iddia edildi.
7. Emma Stone, Poor Things filmindeki rolüye En İyi Kadın Oyuncu Oscar ödülünü almaya hak kazandı. Los Angeles'ta düzenlenen törende Stone'un sunucuya söylediği bir söz çok dikkat çekti.
8. Türkiye’nin en sevilen oyuncularından Kerem Alışık, bu defa kariyeriyle gündeme gelmedi. Ünlü oyuncu 10 milyon TL değerindeki yeni elektrikli aracıyla görüldü.
9. Roman müziği denince akla gelen ilk isimlerden biri olan Kobra Murat, geçtiğimiz Aralık ayında bağırsağının çatladığını duyurmuş ve ölüm tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu ifade ederek ameliyata girmişti. Ocak ayında göbek atarak taburcu olan Kobra Murat, yeniden ameliyata alınacağını söyleyerek helallik istedi.
10. Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Gökhan Türkmen, son dönemlerde tarz değişikliğiyle gündeme geldi. Eleştirilere yanıt veren Türkmen'e Bülent Serttaş gönderme yaptı.
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11. Ramazan ayının ilk gecesinde Instagram hesabından rakı fotoğrafı paylaşan Cem Yılmaz sosyal medyada bir kesim tarafından ağır eleştiri aldı. Söylemezsem Olmaz ekibi de ünlü komedyenin bu paylaşımını masaya yatırırken söyledikleriyle dikkat çekti.
12. 96. Akademi Ödülleri'nde dünyaca ünlü yıldızların, üzerinde ateşkesi sembol eden broşlar takmaları göze çarptı. Jonathan Glazer, Ramy Youssef ve Marc Ruffalo'dan sonra, ünlü şarkıcı Billie Eilish ve erkek kardeşi Finneas O'Connel'ın da broşlardan taktığı görüldü.
13. Şeyma Subaşı ve Meedo evliliklerinin beşinci ayında boşanma kararı alarak herkesi şaşırtmıştı. Ancak Subaşı'dan sonra aşka küsmeyen Meedo, bu sefer gözüne ünlü oyuncuyu kestirdi...
14. High School Musical ile tanıdığımız Vanessa Hudgens hamilelik sürprizini kırmızı halıda böyle verdi!
15. 96'ncısı düzenlenen Oscar Ödülleri Töreni'ne John Cena damgasını vurdu. Kostüm tasarımı ödülünü vermek için sahneye çırılçıplak çıkan ünlü oyuncunun bu hali sosyal medyada olay oldu.
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16. Birçok sevilen şarkıya imza atan ünlü şarkıcı Semicenk bedelli askerlik için sakallarını kesti. Semicenk'in yeni halini görenler ise küçük çaplı bir şok yaşadı.
17. Serenay Sarıkaya ve Mert Demir aşkı son gaz devam ediyor! Demir'in ateşine düşen güzel oyuncu şimdi de adeta 'eridi' bitti!
18. Geçtiğimiz gece 96.'sı düzenlenen Oscar Ödülleri sahiplerine büyük bir beklentinin sonunda kavuştu. Birbirinden ünlü isimlerin katıldığı gece dünyanın dört bir yanından birçok izleyici tarafından merakla takip edildi. Kırmızı halı geçidi ile başlayan gece her zamanki gibi iddialı kıyafetler ve beklenmedik olaylarla doluydu.
19. Geçtiğimiz saatlerde minik kızı Elay'In fotoğraflarını ilk kez paylaşan Aslı Enver, "babasına benziyor" yorumu yapanlara kanıtlarıyla cevap verdi!
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