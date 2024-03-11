Billie Eilish ve Finneas O'Connel'dan Gazze'ye Destek: Oscar Kırmızı Halısında 'Ateşkes' Broşu Taktı
Billie Eilish ve Finneas O'Connel'dan Gazze'ye Destek: Oscar Kırmızı Halısında 'Ateşkes' Broşu Taktı
Kaynak: https://www.nytimes.com/2024/03/10/st...
96. Akademi Ödülleri'nde dünyaca ünlü yıldızların, üzerinde ateşkesi sembol eden broşlar takmaları göze çarptı. Jonathan Glazer, Ramy Youssef ve Marc Ruffalo'dan sonra, ünlü şarkıcı Billie Eilish ve erkek kardeşi Finneas O'Connel'ın da broşlardan taktığı görüldü. Detaylar👇
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2024 Oscar Ödülleri, İsrail-Hamas savaşında derhal ateşkes çağrısında bulunmak üzere Hollywood'da bir araya gelen protestocular nedeniyle bir süreliğine gecikmişti.
Çok kısa süren bu gecikmeden sonra 96. Akademi Ödülleri Kırmızı Halısında, Mark Ruffalo ve Ramy Youssef gibi bir çok ünlünün kırmızı bir broş taktığı görüldü.
Bu broşlar, ABD başkanı Joe Biden'ı ateşkes çağrısı yapmaya çağıran açık bir mektuba imza atan bir grup ünlü ve eğlence sektörü üyesi olan 'Artists4Ceasefire' tarafından sağlanıyor.
Yaklaşık 400 imza sahibi ünlüler arasında bu yıl Oscar adayı olan Bradley Cooper ve America Ferrera ile beraber Drake, Jennifer Lopez ve Cate Blanchett gibi daha birçok isim yer alıyor.
Şimdi ise şarkıcı Billie Eilish ve abisi Finneas O'Connel, İsrail-Hamas savaşında ateşkes çağrısı yapan kırmızı broşlardan takan isimler arasında yer aldı.
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Bu hareket, birçok Hollywood yıldızının çatışmaya dikkat çekmekten kaçındığı ödül sezonunda daha da dikkat çekti.
Gazze'de ateşkes istediğini belli eden Billie Eilish, Oscar tarihinde 2 ödül alan en genç kişi oldu. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.
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