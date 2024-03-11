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Billie Eilish ve Finneas O'Connel'dan Gazze'ye Destek: Oscar Kırmızı Halısında 'Ateşkes' Broşu Taktı

Billie Eilish ve Finneas O'Connel'dan Gazze'ye Destek: Oscar Kırmızı Halısında 'Ateşkes' Broşu Taktı

Gazze Oscar
Nida Torun
Nida Torun - Onedio Üyesi
11.03.2024 - 13:38

96. Akademi Ödülleri'nde dünyaca ünlü yıldızların, üzerinde ateşkesi sembol eden broşlar takmaları göze çarptı. Jonathan Glazer, Ramy Youssef ve Marc Ruffalo'dan sonra, ünlü şarkıcı Billie Eilish ve erkek kardeşi Finneas O'Connel'ın da broşlardan taktığı görüldü. Detaylar👇

Kaynak: https://www.nytimes.com/2024/03/10/st...
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2024 Oscar Ödülleri, İsrail-Hamas savaşında derhal ateşkes çağrısında bulunmak üzere Hollywood'da bir araya gelen protestocular nedeniyle bir süreliğine gecikmişti.

2024 Oscar Ödülleri, İsrail-Hamas savaşında derhal ateşkes çağrısında bulunmak üzere Hollywood'da bir araya gelen protestocular nedeniyle bir süreliğine gecikmişti.

Çok kısa süren bu gecikmeden sonra 96. Akademi Ödülleri Kırmızı Halısında, Mark Ruffalo ve Ramy Youssef gibi bir çok ünlünün kırmızı bir broş taktığı görüldü.

Çok kısa süren bu gecikmeden sonra 96. Akademi Ödülleri Kırmızı Halısında, Mark Ruffalo ve Ramy Youssef gibi bir çok ünlünün kırmızı bir broş taktığı görüldü.

Bu broşlar, ABD başkanı Joe Biden'ı ateşkes çağrısı yapmaya çağıran açık bir mektuba imza atan bir grup ünlü ve eğlence sektörü üyesi olan 'Artists4Ceasefire' tarafından sağlanıyor.

Bu broşlar, ABD başkanı Joe Biden'ı ateşkes çağrısı yapmaya çağıran açık bir mektuba imza atan bir grup ünlü ve eğlence sektörü üyesi olan 'Artists4Ceasefire' tarafından sağlanıyor.

'Merhamet üstün gelmeli.'

Yaklaşık 400 imza sahibi ünlüler arasında bu yıl Oscar adayı olan Bradley Cooper ve America Ferrera ile beraber Drake, Jennifer Lopez ve Cate Blanchett gibi daha birçok isim yer alıyor.

Yaklaşık 400 imza sahibi ünlüler arasında bu yıl Oscar adayı olan Bradley Cooper ve America Ferrera ile beraber Drake, Jennifer Lopez ve Cate Blanchett gibi daha birçok isim yer alıyor.

Artists4Ceasefire tarafından yapılan basın açıklamasında şöyle denildi: 'Bu rozet acil ve kalıcı bir ateşkes, tüm rehinelerin serbest bırakılması ve Gazze'deki sivillere acil insani yardım ulaştırılması için kolektif desteği simgelemektedir.'

Şimdi ise şarkıcı Billie Eilish ve abisi Finneas O'Connel, İsrail-Hamas savaşında ateşkes çağrısı yapan kırmızı broşlardan takan isimler arasında yer aldı.

Şimdi ise şarkıcı Billie Eilish ve abisi Finneas O'Connel, İsrail-Hamas savaşında ateşkes çağrısı yapan kırmızı broşlardan takan isimler arasında yer aldı.
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Bu hareket, birçok Hollywood yıldızının çatışmaya dikkat çekmekten kaçındığı ödül sezonunda daha da dikkat çekti.

Bu hareket, birçok Hollywood yıldızının çatışmaya dikkat çekmekten kaçındığı ödül sezonunda daha da dikkat çekti.

Gazze'de ateşkes istediğini belli eden Billie Eilish, Oscar tarihinde 2 ödül alan en genç kişi oldu. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.

Gazze'de ateşkes istediğini belli eden Billie Eilish, Oscar tarihinde 2 ödül alan en genç kişi oldu. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.

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