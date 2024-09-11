11 Eylül'e Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
11 Eylül'e Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
Son dakika magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...👇
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Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dün Pınar Deniz'in yalanlamayıp yüzünü kızartan minik bebeğinin kaç aylık olduğu ve "çok yakında" dediği düğünün tarihi belli oldu!
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Geçtiğimiz saatlerde yapılan Miss Turkey 2024 yarışması sona erdi ve Türkiye'nin en güzel kadını belli oldu!
ABD'li yetkililer tarafından "şüpheli ölüm" kategorisine konuşan Ahu Tuğba'nın cenazesi hakkında yeni bir gelişme yaşandı. HaberTürk'ten Mehmet Çalışkan'ın haberine göre; beklenen otopsi raporu çıktı ancak cenaze nakli bu sefer de "tatil" engeline takıldı.
Her paylaşımı ve açıklamasıyla gündeme bomba gibi düşen OnlyFans fenomeni Merve Taşkın son olarak Hülya Avşar'ın sunduğu YouTube programının konuğu oldu. Taşkın, "Kızlığını satmadın mı?" diye soran Avşar'ın sorusu karşısında bekareti için gelen teklifleri tek tek anlattı.
Geçtiğimiz gün bir 90'lar partisinde sahne alan Yonca Evcimik sahne kostümüyle resmen topa tutuldu! Cesur bir tercihte bulunan isim eleştirileri tiye alarak reklam için seslendi!
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Sosyal medyada yaptığı taklitleriyle adından bahsettiren Sefa Doğanay Mert Demir'in sahne performanslarını tiye aldı!
Dolandırıcılık ve suç örgütüne üye olma suçlarından tutuklanan Nihal ve Bahar Candan kardeşler bugün üçüncü mahkemelerine çıktı. Mahkeme ara kararında sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Ara kararı duyan Bahar Candan babasına dönerek, “Ben burada mı kalacağım? Asayım mı ben kendimi ne yapayım?” dedi.
Geçtiğimiz ay Alaçatı sokaklarında korumalarıyla görüntülenen Özcan Deniz'in kameralardan kaçışı olay olmuş, o sırada sokaktan geçen bir kadının "Ne yapacağım yiyecek miyim ben Özcan Deniz'i?" yorumu resmen goygoy malzemesi olmuştu. Alaçatı'da görüntülenen Hakan Altun'un sevenleriyle fotoğraf çektirmesi gözlerden kaçmadı.
Geçtiğimiz aylarda kendisiyle adeta bütünleşen protez saçı yüzünden enfeksiyon kapan Kobra Murat, radikal bir imaj değişikliğine gitti! Ünlü isim, yeni saç stilini Instagram hesabından paylaştı.
Bundan tam 24 yıl önce Cem Davran ile Hande Ataizi’nin sunduğu ‘İki Kere Kiki’ programında Ataizi'ne attığı tokat ile hafızalara kazınan Sevda Demirel, Hürriyet'ten Sayit Durmaz'ın haberine göre yaşanan olay unutulsun diye yüz nakli yaptırdığını açıkladı!
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