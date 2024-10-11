11 Ekim'e Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
11 Ekim'e Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
'Son dakika magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...👇
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Gizemli bir beyefendiyle yaptığı paylaşımdan beri merak konusu olan Şeyma Subaşı, geçtiğimiz günlerde yaptığı yatak paylaşımından sonra bu kez yeni sevgilisiyle el ele paylaşım yaparak aşkını ilan etti!
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Ünlü oyuncu Sıla Türkoğlu, geçtiğimiz günlerde yeni aşkıyla gündeme bomba gibi düşmüştü. Güzel oyuncu ve sevgilisi sosyal medya hesaplarından birbirleriyle olan fotoğraflarını paylaşmalara doyamadı. Takipçileri ikiliyi beğeni yağmuruna tuttu.
Geçtiğimiz akşam bir davete katılan ünlü oyuncu Oktay Kaynarca, Aramızda Kalmasın muhabirlerine konuştu. Sosyal medyadaki takipçi kitlesini tiye alan oyuncunun esprili yaklaşımı gülümsetti.
Son dönemlerde yüzündeki ve kolundaki morluklarla dikkat çeken Dilan Polat'ın bir süredir Sıla Doğu'nun evinde kalması Engin Polat'la aralarında sorun olduğunu düşündürtmüştü. Geçtiğimiz haftalarda yeni şarkısını Engin Polat izin vermediği için çıkarmayacağını söyleyen Dilan Polat, kararından çabuk vazgeçti.
Ülkemizde yaşanan cinayetlere tepki gösteren isimlerden bir tanesi de Nazan Öncel oldu. Öncel'in "Kadın ve çocukları koruma yasası bir an önce çıkarılsın" notunu düştüğü paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu.
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Biliyorsunuz ki bugün Dünya Kız Çocukları Günü. Ancak ülkemizde her gün daha kötüsüyle karşılaştığımız kadın cinayetleri bugünü gönül rahatlığıyla kutlamamıza pek de olanak sunmuyor. Feyza Altun da bugünü kutlayamayanlardan biri oldu. Altun'un paylaşımı ise yürek burktu.
Sibil Çetinkaya, Giray Altınok'un yeni projesi Karşılaşmalar için bambaşka birine dönüşen Şükrü Özyıldız'a büyük düştü! Özyıldız'ın Çetinkaya'ya cevabı ise kahkahaya boğdu.
Beren Saat, Instagram hesabından yaptığı paylaşım ile 'Dünya Kız Çocukları Günü'nü kutladı!
Bir dargın bir barışık ilişkileriyle akıllara durgunluk veren Wanda Nara ve Icardi, uzun bir ayrılığın ardından yeniden barışmışlardı hatırlarsanız. Icardi'nin Nara ile yaptığı son paylaşıma düştüğü not ise dillere fena düştü!
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