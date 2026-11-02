107 Yaşındaki Adamın Favori Yemeği Şaşırttı: Uzmanlar Uzun Yaşam İçin Hangi Besinleri Öneriyor?
107 yaşına ulaşan birinin uzun yaşamın sırrı olarak balık ve patates kızartmasını göstermesi kulağa şaşırtıcı geliyor, değil mi? Galler’de yaşayan İkinci Dünya Savaşı gazisi Owen Filer, 107. yaş gününü kutlarken yıllardır severek tükettiği yemeklerden ve aşırı yememeye özen gösterdiklerinden bahsetti. Filer’ın açıklamaları, uzun ve sağlıklı bir yaşam için nasıl beslenmek gerektiği sorusunu yeniden gündeme getirdi. Daily Mail’e konuşan uzmanlar ise sağlıklı yaşlanmayı destekleyebilecek besinleri ele aldı. Üstelik öneriler arasında kahve, peynir ve bitter çikolata gibi günlük hayatta sıkça tükettiğimiz yiyecekler de bulunuyor. Peki hangi besinler sağlıklı yaşlanmaya katkı sağlayabilir?
Kaynak: Daily Mail
107 yaşındaki Owen Filer uzun yaşamın sırrını neye bağlıyor?
Balık, yumurta ve peynir sağlıklı yaşlanmaya nasıl katkı sağlayabilir?
Baklagiller, yeşil sebzeler ve zeytinyağı neden öneriliyor?
Kahve, bitter çikolata ve kuruyemişler de listede
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