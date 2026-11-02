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107 Yaşındaki Adamın Favori Yemeği Şaşırttı: Uzmanlar Uzun Yaşam İçin Hangi Besinleri Öneriyor?

107 Yaşındaki Adamın Favori Yemeği Şaşırttı: Uzmanlar Uzun Yaşam İçin Hangi Besinleri Öneriyor?

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Yaşam Editörü
02.11.2026 - 10:43
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107 yaşına ulaşan birinin uzun yaşamın sırrı olarak balık ve patates kızartmasını göstermesi kulağa şaşırtıcı geliyor, değil mi? Galler’de yaşayan İkinci Dünya Savaşı gazisi Owen Filer, 107. yaş gününü kutlarken yıllardır severek tükettiği yemeklerden ve aşırı yememeye özen gösterdiklerinden bahsetti. Filer’ın açıklamaları, uzun ve sağlıklı bir yaşam için nasıl beslenmek gerektiği sorusunu yeniden gündeme getirdi. Daily Mail’e konuşan uzmanlar ise sağlıklı yaşlanmayı destekleyebilecek besinleri ele aldı. Üstelik öneriler arasında kahve, peynir ve bitter çikolata gibi günlük hayatta sıkça tükettiğimiz yiyecekler de bulunuyor. Peki hangi besinler sağlıklı yaşlanmaya katkı sağlayabilir?

Kaynak: Daily Mail

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107 yaşındaki Owen Filer uzun yaşamın sırrını neye bağlıyor?

107 yaşındaki Owen Filer uzun yaşamın sırrını neye bağlıyor?

19 Ekim 1919’da dünyaya gelen Owen Filer, bu yıl 107. yaş gününü kutladı. Galler’in en yaşlı erkeği olduğu düşünülen Filer, İkinci Dünya Savaşı sırasında askerlik yaptı ve uzun yıllar çalışmayı sürdürdü. Doğum günü kutlamasında kendisine nasıl bu kadar uzun yaşadığı sorulduğunda ise özel bir formülü olmadığını anlattı.

Filer’ın yıllardır severek tükettiği yemeklerden biri, İngiltere’de oldukça popüler olan balık ve patates kızartması. Ancak verdiği yanıtın önemli bir ayrıntısı daha var: Hiçbir zaman gereğinden fazla yemediğini söylüyor. Uzun yaşamında sade bir hayat sürmenin ve çalışmaya devam etmenin de önemli olduğunu düşünüyor.

Elbette Filer’ın 107 yaşına ulaşması, balık ve patates kızartmasının ömrü uzattığını kanıtlamıyor. Beslenmenin yanı sıra genetik özellikler, yaşam koşulları, hareketlilik ve genel sağlık durumu da yaşam süresini etkileyebiliyor. Uzmanlar da tek bir yiyeceğe odaklanmak yerine dengeli bir beslenme düzeninin önemini vurguluyor.

Balık, yumurta ve peynir sağlıklı yaşlanmaya nasıl katkı sağlayabilir?

Balık, yumurta ve peynir sağlıklı yaşlanmaya nasıl katkı sağlayabilir?

Daily Mail’e konuşan beslenme uzmanı Brenda Heather’a göre balık ve patatesin besin değerleri göz ardı edilmemeli. Balık kaliteli protein sağlarken patates potasyum içeriyor. Özellikle kabuğuyla tüketilen patates lif alımına da katkıda bulunabiliyor. Ancak kızartma sırasında kullanılan yağ ve porsiyon büyüklüğü, yemeğin beslenme açısından nasıl değerlendirileceğini değiştiriyor.

Uzmanların önerileri arasında somon, sardalya ve uskumru gibi yağlı balıklar da bulunuyor. Bu balıklar omega-3 yağ asitleri bakımından zengin ve kalp sağlığını destekleyen bir beslenme düzeninin parçası olabiliyor. Özellikle fırında veya ızgarada pişirmek, kızartmaya göre daha az yağ kullanılmasını sağlayabiliyor.

Yumurta ve peynir de önerilen besinler arasında yer alıyor. Yumurta, protein ve beynin normal işleyişinde görev alan kolin içerirken peynir kalsiyum ve protein sağlıyor. Ancak peynirin tuz ve doymuş yağ miktarı yüksek olabildiğinden porsiyonlara dikkat etmek gerekiyor.

Baklagiller, yeşil sebzeler ve zeytinyağı neden öneriliyor?

Baklagiller, yeşil sebzeler ve zeytinyağı neden öneriliyor?

Uzun ve sağlıklı yaşam üzerine yapılan beslenme araştırmalarında bitkisel besinlere sıkça yer veriliyor. Özellikle mercimek, nohut ve fasulye gibi baklagiller hem protein hem de lif içeriyor. Ispanak ve kara lahana gibi yeşil yapraklı sebzeler ise vitamin ve mineral bakımından beslenmeye katkı sağlıyor. Uzmanlar, bu besinleri günlük öğünlere eklemenin bağırsak sağlığını ve genel beslenme kalitesini destekleyebileceğini belirtiyor.

Zeytinyağı da Daily Mail’in uzmanlara danışarak hazırladığı listede bulunuyor. Tekli doymamış yağlar içeren zeytinyağının, tereyağı gibi doymuş yağ oranı yüksek ürünlerin yerine kullanılması daha sağlıklı bir yağ tercihi yapılmasına yardımcı olabiliyor. Özellikle sebze, baklagil, tam tahıl ve balık tüketimine yer veren Akdeniz tipi beslenme düzeninde önemli bir yere sahip.

Uzmanların üzerinde durduğu bir başka konu ise pişirildikten sonra soğutulan patates ve pirinç. Bu yiyeceklerde soğuma sırasında dirençli nişasta miktarı artabiliyor. Dirençli nişasta, bağırsak bakterileri tarafından kullanılabilen bir karbonhidrat türü. Ancak özellikle pirinçte gıda güvenliği büyük önem taşıyor. Pişmiş pirincin hızla soğutulması, buzdolabında saklanması ve uygun şekilde tüketilmesi gerekiyor.

Kahve, bitter çikolata ve kuruyemişler de listede

Kahve, bitter çikolata ve kuruyemişler de listede

Sabah kahvesinden vazgeçemeyenlerin ilgisini çekebilecek bir ayrıntı da uzmanların önerileri arasında kahvenin bulunması. Bazı gözlemsel araştırmalarda ölçülü kahve tüketimi ile daha düşük ölüm riski arasında ilişki görülmüş durumda. Ancak bu, kahve içmenin doğrudan ömrü uzattığı anlamına gelmiyor. Özellikle fazla şeker eklenmesi ve geç saatlerde tüketilen kafeinin uykuyu etkilemesi de hesaba katılmalı.

Bitter çikolata ise kakaoda bulunan flavanol adı verilen bitkisel bileşenler nedeniyle değerlendiriliyor. Bununla birlikte yüksek kakao oranına sahip olması, çikolatanın sınırsız tüketilebileceği anlamına gelmiyor. Uzmanlar, şeker ve kalori içeriğini de göz önünde bulundurarak küçük porsiyonlar tercih edilmesini öneriyor.

Yoğurt ve kefir gibi fermente besinler de bağırsak sağlığı üzerine yapılan araştırmalarda inceleniyor. Ceviz, badem, chia tohumu ve keten tohumu ise lif, protein ve doymamış yağ içerikleriyle dengeli beslenmeye katkıda bulunabiliyor. Uzmanlara göre farklı bitkisel besinleri bir arada tüketmek, tek bir besine yoğunlaşmaktan daha anlamlı.

Kısacası uzun yaşamın sırrını tek bir yiyecekte aramak yerine beslenmenin bütününe bakmak gerekiyor. Daily Mail’e konuşan aile hekimi Dr. Asiya Maula da sağlıklı yaşlanma için sevilen yiyeceklerden tamamen vazgeçmenin gerekmediğini, bitkisel besinler, lif ve sağlıklı yağlar bakımından çeşitli bir beslenme düzeninin önemli olduğunu belirtiyor. Owen Filer’ın hikâyesi ilginç bir örnek olsa da sağlıklı yaşlanmanın yalnızca tabağımızdaki yiyeceklerden ibaret olmadığını unutmamak gerekiyor.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Yaşam Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle yaşam haberlerini yakından takip ediyor ve okuyucularla buluşturuyorum.
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