107 Yaşındaki Adamın Favori Yemeği Şaşırttı: Uzmanlar Uzun Yaşam İçin Hangi Besinleri Öneriyor?

19 Ekim 1919’da dünyaya gelen Owen Filer, bu yıl 107. yaş gününü kutladı. Galler’in en yaşlı erkeği olduğu düşünülen Filer, İkinci Dünya Savaşı sırasında askerlik yaptı ve uzun yıllar çalışmayı sürdürdü. Doğum günü kutlamasında kendisine nasıl bu kadar uzun yaşadığı sorulduğunda ise özel bir formülü olmadığını anlattı.

Filer’ın yıllardır severek tükettiği yemeklerden biri, İngiltere’de oldukça popüler olan balık ve patates kızartması. Ancak verdiği yanıtın önemli bir ayrıntısı daha var: Hiçbir zaman gereğinden fazla yemediğini söylüyor. Uzun yaşamında sade bir hayat sürmenin ve çalışmaya devam etmenin de önemli olduğunu düşünüyor.

Elbette Filer’ın 107 yaşına ulaşması, balık ve patates kızartmasının ömrü uzattığını kanıtlamıyor. Beslenmenin yanı sıra genetik özellikler, yaşam koşulları, hareketlilik ve genel sağlık durumu da yaşam süresini etkileyebiliyor. Uzmanlar da tek bir yiyeceğe odaklanmak yerine dengeli bir beslenme düzeninin önemini vurguluyor.