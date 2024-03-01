1 Mart'ta Yaşanan Son Dakika Magazin Haberlerini ve Güncel Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
1 Mart'ta Yaşanan Son Dakika Magazin Haberlerini ve Güncel Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
'Güncel magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...👇
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1. Son zamanlarda Country müzikle ve Şubat'ın sonlarına doğru çıkardığı saç bakım markasıyla haşır neşir olan kraliçe Beyoncé, şimdi ise magazin kapaklarına geri döndü. Müziği ve performanslarındaki başarısıyla zaten gönüllerde taht kurmaya ant içmişti kendisi, şimdi de CR Moda Defteri için tamamen değiştirdiği tarzıyla karşımıza çıkması, kalplerimizdeki yerini ölümsüzleştirdi.
2. Kanye West'in eşi Bianca Censori'nin başı giyim tarzı nedeniyle dertte: Önce İtalya sokaklarında yarı çıplak tarzı nedeniyle ülkeden banlanan Censori, şimdi de Fransa'da aynı riski aldı. Fransa, Paris'te halka açık alanlarda kasıtlı olarak cinsel teşhirde bulunmanın bir yıla kadar hapis cezası veya 15 bin Euro para cezası var. Ancak hapis cezası riskine karşı Bianca'nın aldığı önlemi HBO'da çalışan bir 'yakınlık koordinatörü' ifşa etti.
3. Uzun aradan sonra sahnelere bir Hint düğünüyle dönen Rihanna beklentileri arşa çıkartmış durumda bildiğimiz gibi. Ünlü şarkıcının Hindistan'a götürdüğü valiz miktarı resmen olay oldu!
4. Biliyorsunuz ki günlerdir bitmeyen bir fake çanta kaosu aldı başını gidiyor. Bir sosyal medya kullanıcısının Ezgi Fındık'ın çantalarının sahte olduğunu iddia etmesinden sonra yakın arkadaş Danla Bilic ve Ala Tokel'den nispet niteliğinde bir paylaşım geldi!
5. Son zamanlarda "geri dönüşüyle" gündemden düşmeyen Merve Boluğur'un son pozları sosyal medya ekibine "maşallah" dedirtti!
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6. BTS'nin sevilen üyesi V ve aksiyon filmlerinin efsane ismi Jackie Chan, yeni bir reklam filmi için işbirliği yaptı. Samimi görüntüleriyle kalplerde taht kuran ikili sosyal medyada viral oldu.
7. Geçtiğimiz günlerde sevgili Murat Özdemir ile Dubai’de gizli bir düğünle evlenen Ebru Gündeş hakkında şoke eden bir iddia geldi. Murat Özdemir’in eski eşi Selin Kabaklı, Söylemezsem Olmaz programına yaptığı açıklamada Ebru Gündeş hakkında çok konuşulacak bir iddiada bulunarak “Evliliğimi bitiren Ebru Gündeş’tir” dedi.
8. Yetenekli ve güzel oyuncu Nurgül Yeşilçay, son dönemlerde sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor. TikTok ve Instagram hesabı üzerinden yüklediği videolarla dikkatleri üzerine çeken Yeşilçay, bu kez her kadının heves edip cesaret edemediği kakülün gazabına uğradı!
9. Söylemezsem Olmaz koltuklarının eski sahipleri Bircan Bali ve Ece Erken başka bir formatta yeniden bir araya geldiklerini duyurdu!
10. Taverna müziğinin efsaneleşen ismi Ferdi Özbeğen’in hayatı beyaz perdeye uyarlanıyor. Çekimlerine yakında başlanacak olan filmde sanatçıyı hangi ünlü oyuncunun canlandıracağı belli oldu.
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11. OnlyFans fenomeni Merve Taşkın aktif olarak kullandığı platform üzerinden kazandığı parayla gündeme bomba gibi düşmüştü. Her paylaşımıyla ayrı bir olay olan Taşkın konuk olduğu Taner Çağlı'nın programında üvey babasının baskıları yüzünden Kur'an-ı Kerim'i hatmettiğini söyledi. Her konuda yorum yapma ihtiyacı duyan Sevda Türküsev yine eleştirisiyle dikkat çekti.
12. "El Vedud", "El Cami" gibi dini kitapları bulunan Tuğçe Işınsu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Aldatmak iyidir. Evlilik kurtarır" diye yazdı. Kullanıcıların tepki gösterdiği paylaşım tartışma yarattı.
13. Fenerbahçeli Michy Batshuayi'nin röportajıyla sosyal medyanın diline düşen Ecem Dinçkal, yaptığı paylaşımla bir kez daha gündeme geldi. Dinçkal'ın Dortmund formasıyla verdiği pozlar, viral oldu.
14. Usta oyuncu Settar Tanrıöğen, 26 Ocak tarihinde geçirdiği beyin kanamasıyla tüm sevenlerini üzdü. Son dönemlerin reyting rekortmeni dizisinde bir kez daha milyonların gönlüne taht kuran başarılı oyuncu Tanrıöğen'in sağlık durumuna ilişkin güzel haberler, TV 8 ekranlarının Aramızda Kalmasın programından geldi.
15. Seçimlere sayılı günler kala nefesler tutulu, her yerde heyecan hakim. Ünlü isimlerin de yer aldığı 2024 yerel seçimlerinde Mesut Yar, Datça'dan bağımsız aday olarak katılıyor. Televizyoncu kimliği ile tanıdığımız Mesut Yar adaylığı konusunda oldukça iddialı.
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16. Yeni komedyenlerden Özkan Çelik, çıktığı bir sahnede İbrahim Tatlıses'in vurulmasıyla ilgili şaka yaptı. Ölüm tehditleri aldığını belirten komedyen hukuki süreç başlatıyor.
17. İlk albümü Yaktı Yaktı ile 1993 yılında hızlı bir çıkış yaklayan Fatih Ürek, son singleı olan Afra Tafra'yı geçtiğimiz yıl yayınlanmıştı. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan ünlü sarkıcı, bu kez yaptığı paylaşımda abarttığı 'filtre' ile gündeme geldi. Filtreli fotoğrafı gören takipçiler arasında Ürek'i Barbie'nin Ken'ine benzeten de oldu 'çok doğalsın' diyenler de!
18. Geçtiğimiz günlerde adını İngilizce'deki var olmak fiili "Be" ile değiştirme kararıyla gündem olan Belçim Bilgin, Gökhan Çınar'ın Katarsis programında kökeni ile ilgili yaptığı açıklamalarla dikkat çekti.
19. 37 yaşındaki Kanadalı rapçi ve aktör Drake, 13 Şubat'taki St. Louis konserinden sonra, trajik bir kazada hayatını kaybeden fanlarının anısına en son verdiği konserinde bir konuşma yaptı ve 4. evre kanseri yenen bir dinleyenine 25 bin dolar hediye etti. Bütün hayranları coşkulu alkışlarla Drake'i tebrik etti.
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